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快檢查錢包！100元可能不只100元 「27種流水號」價翻近300倍、賣掉現賺近3萬

聯合新聞網／ 今周刊
日前有民眾意外發現自己手中的千元鈔，流水號竟然是超級難得的連號「666666」，讓他相當驚喜，許多網友也直呼真的超級幸運。報系資料照
日前有民眾意外發現自己手中的千元鈔，流水號竟然是超級難得的連號「666666」，讓他相當驚喜，許多網友也直呼真的超級幸運。報系資料照

【文．林依榕整理】

快打開錢包看，這次不是詐騙！因為你手中的百元鈔，很有可能價值翻了300倍！

日前有民眾意外發現自己手中的千元鈔，流水號竟然是超級難得的連號「666666」，讓他相當驚喜，許多網友也直呼真的超級幸運。

因為市面上流通的「特殊流水編號」鈔票，一張價值至少5000元起跳，最高能飆破萬元以上，如果像是有特殊喜氣意涵的，像是666666、888888等編號，收藏價值更是倍增。

根據中央銀行公布第21期「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣組別及底價明細表」資料中顯示，如果是拿到編號「666666」的鈔票，起標底價就要1800元新台幣。

有其他民眾分享，自己在春節期間特別從銀行換了一本100張百元鈔，結果發現當中連號鈔票「444444」百元鈔被抽走。其實，中央銀行在發行鈔票時，會將連號鈔票抽走並委託銀行拍賣，許多收藏家會前往參與競標。

據最新統計，字軌「LZ-DQ」百元鈔有27張，市場收購價約來到2萬8099元，堪稱「最有收藏價值的鈔票」，而這27個號碼包括：「000001」、「000008」、「000088」、「000888」、「008888」、「100000」、「111111」、、「123456」、「168168」、「168888」、「200000」、「222222」、「300000」、「333333」、「400000」、「444444」、「500000」、「555555」、「600000」、「654321」、「666666」、「700000」、「777777」、「800000」、「888888」、「900000」、「999999」。

至於那位拿到「666666」連號鈔票的民眾，有收藏嗜好的人認為，可能是家裡的人競標標到的，結果沒想到被小孩拿去買東西，「一般人也不會特別注意鈔票的號碼，就這樣一直在市面上流通」。

網友們紛紛驚嘆，「某個地方感覺有兒子或是孫子要被打死了」、「看來是收藏家已經窮到要用掉這張」、「不要是XD的都好」、「樸實無華，我根本沒注意過這個」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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