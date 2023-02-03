空姐被裁員跑去跳啦啦、拍片跳進國際影展！她42歲華麗轉身全靠熱情挺下去

【撰文・彭蕙珍】

曾在日航擔任空姐的朱岩蘭，2011年經歷被裁員、父親失智等人生低潮，對未來感到茫然的她，想起在銘傳就讀時跳的啦啦舞，決定組一支啦啦隊，只要是銘傳人就可以參加，這支從10多歲到80歲的啦啦隊鼓勵了她，情緒有個出口，還「活了過來」。 慢慢地，她想記錄這支隊伍，催生《老娘就要這麼活》紀錄片。經歷8年拍攝，2020年5月無畏疫情上映，8月代表台灣，勇闖韓國首爾網路影展，自全球294支影片中脫穎而出，入圍最佳紀錄片和最佳概念片，奪得影展壓軸特別獎。 素人出身，從沒拍過紀錄片，就在國際影展中嶄露頭角。朱岩蘭趁勝追擊，將紀錄片改編成電影，經歷3年籌設、拍片，2月3日這部熱血的啦啦舞電影《一起一起》上映。她感性道：「跳啦啦給我很多感動，希望這份力量分享給更多人。」

朱岩蘭是個好強的女生，很有想法也很會跳舞。在銘傳念書的5年，她是啦啦隊長，「一年級我帶著全班跳啦啦，第一次比賽就是全校第一名，證明我們的專業足以打敗學姐。」在那年代，銘傳啦啦隊名聲響亮，經常奪得大專盃啦啦隊比賽冠軍，由她編舞、編曲的啦啦隊總是能獲得好成績，自然感到驕傲。

21歲當日航空姐 42歲被裁員

畢業後，她想當空姐，不會日文卻去考日航，竟然被錄取了。後來她詢問主考官為何錄用她，「他說，我給人的感覺就像是日本人，我是矇上的。」她笑道。 今周刊提供

21歲成為空姐，她樂在飛來飛去的生活，對工作盡心盡力。沒想到，2010年日航宣布破產，在全球第一波被裁員的竟是表現最好的台灣空服員，「公司派杮子挑軟的吃，他們認為台灣員工很乖，不會抗爭。」她決定挺身而出，「我們要求工作權。」

長達9個月抗爭的日子，壓力如排山倒海而來。42歲的她不但要面對經濟壓力，還要照顧失智的父親。最後，她爭取到工作，但不是回去當空姐，而是地勤人員，這份工作她做到現在。 朱岩蘭和父親（右）的感情極好，她和弟弟親自照顧失智的父親。今周刊提供

街頭抗爭逢低潮 組校友啦啦隊

在街頭抗爭的這段日子，朱岩蘭返回母校演講，正好銘傳即將成立55年，希望有一支校友組成的啦啦隊表演。她接下這份任務，組建校友啦啦隊，四處招募隊友，「最高時有60~70人，連家屬都拉進來跳。」

她是金牌隊長，由她籌組的校友啦啦隊表現極佳，吸引表演邀約，「在60周年校慶後，亞培找我們拍廣告，那個當下覺得好像可以替大家留下什麼，才有拍紀錄片的想法。」她還返回校園深造，取得新傳媒暨傳播管理所碩士。 朱岩蘭（左二）將她組啦啦隊的過程，拍成《老娘就要這麼活》紀錄片。

《老娘就要這麼活》記錄這群啦啦隊雜牌軍，隊友不只年齡層很廣，更來自各行各業，包括電視新聞主播、空姐、秘書、工程師、歌手等。大夥兒利用下班或課餘時間勤練啦啦舞，以不放棄的團隊精神，跳進國際影展。

砸逾千萬拍兩片 挫折無法打倒她

朱岩蘭從來沒想過，《老娘就要這麼活》紀錄片能在戲院演出，她笑道：「這是一個推坑。」光是紀錄片8年的拍攝，她自掏腰包至少300萬元，決定拍成電影後，狠砸逾千萬元，對上班族出身的她，壓力不小。

「因為在國際影展入圍，得到特別獎，讓我對這個題材是有信心的，好像不是自我感覺良好。」

《老娘就要這麼活》得到韓國首爾網路影展特別獎。

然而，她沒想到將紀錄片變成電影的過程，遭受到許多挫折，讓她感嘆自己是誤入電影圈的小白兔。

首先是找了一個劇組拍片，這個劇組竟烏龍拍成電視格式，還對她提告。後來，她好不容易再籌資金錢拍攝，也換了新劇組，發行權又出現問題。

「過程中好幾次都覺得拍不下去，但這是勵志片耶！」只有42公斤的朱岩蘭、外表瘦弱，卻有股不服輸的精神，無論眼前遇到任何困難，她都堅持咬牙挺過。她在臉書寫下，「是什麼讓我能堅持到最後呢？那就是『熱情』。」

半自傳電影 老中青感動全場

《一起一起》電影最特別的是，一位啦啦隊友的小孩是唐寶寶，她將他們的家庭故事放進劇情，希望更多人能了解及認同唐寶寶。 唐寶寶也來跳啦啦舞。

朱岩蘭不諱言這部電影是半自傳，不只講述跳啦啦隊的故事，還有她和失智老父的動人親情。去年12月12日《一起一起》舉辦試映會，看過的人都讚不絕口，許多人被感動到從頭哭到尾。

「《一起一起》的觀眾年齡層很廣，老中青、不同年齡層看的重點都不同，有人看到搞笑、有人看到熱血、有人看到團隊、有人看到友情、有些人是親情及愛情。」她希望每個人透過電影，都能找尋到不同的感動，還有鼓勵自己前進的力量。 今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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