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台灣不靠蘋果也行！為何30年證券大咖說：8年後有10家新經濟公司市值贏大立光？

聯合新聞網／ 今周刊
圖為股市投資。 示意圖／ingimage
圖為股市投資。 示意圖／ingimage

【撰文・林韋伶】

「台灣企業過去的營運模式我稱為『王老先生有塊田』，先拿了訂單然後就建廠才能把產品拿去賣，如果產業題目只有這個面向，太過單薄、無聊了，全台灣就靠蘋果一家公司來活？」

投身於證券與投資銀行領域逾30年的寬量國際創辦人暨執行長李鴻基認為，台灣企業榮枯只看蘋果臉色的現狀應該且即將被改變。

台灣資本市場一直以來有個問題，上市櫃企業市值太小，李鴻基分析：「從國際投資人的角度來看，台股95%的股票都是小型股」。由於研究小型股的效益較低，台灣股票除了台積電（2330）以外，外資沒有投入研究資源的動機，更不用說要讓外資看上眼。

低利時代資金流向大型股 小型股乏人問津成全球現象

過去幾年，因為低利時代的外在環境，龍頭股狂吸金、小型股乏人問津更成為全球性的問題，已經不再是台灣獨有的困擾。尤其，計量型ETF橫掃全球，投資人對流動性的需求更勝以往，「就連台達電（2308）對投資人來說流動性都不夠，」李鴻基如此分享他的觀察。

然而，美國聯準會啟動升息循環的策略，成了小型股要冒出頭的契機。李鴻基分析，由於資金成本短期間回不去，股票現在光靠4%現金殖利率不夠吸引人，投資人預期收益已墊高，若企業未來收益無法墊高，沒有新的設計跟論述，就無法獲得投資人青睞。

「以前是公司不成長還可以付現金殖利率，現在風險溢酬（Risk Premium）加強後，企業要靠獨特性、長期發展策略取勝，要回到成長題目，告訴投資人如何創造公司高度競爭力以創造未來成長」。李鴻基如是說。

升息循環啟動小型股可望出頭 李鴻基：新經濟產業將生成護國群山

以台灣來說，李鴻基看好在新能源、軟體與生技產業，可望打造出護國群山。在生技產業的部分，經過20、30年的發展與投資，台灣已經有一群領先公司浮出檯面，待累積足夠的研發與資本能量後，可能竄出多家國際級的生技公司。

寬量國際致力於提升台灣優秀中小企業在國際間的能見度。今周刊提供
寬量國際致力於提升台灣優秀中小企業在國際間的能見度。今周刊提供

在新能源與軟體產業則為李鴻基口中的「處女地」，預估未來兩、三年會有新的潛力企業不斷冒出頭來，「台灣還有很多科技人才、也有不同生意模式的可能性，只要把資本資源關注度稍微分散到其他地方，就有打造護國群山的契機」。

李鴻基更樂觀預測：「2031年，台灣會有超過100家新經濟類型的上市公司，其中10家市值會超過百億美元，且這還只是保守的預估量。」

李鴻基樂觀預言 8年後台灣有10家百億美元新經濟上市公司

若李鴻基的預測成真，在8年後台灣將有超過10家市值更勝大立光（3008）的新經濟公司上市。

在科技進步的驅動下，AI、運算能力大幅提升，過往研究新藥要花10年時間，現在可能只要2年就可做出來，李鴻基相信在科技的協助下，台灣年輕人可以很快冒出頭，「台灣人才濟濟，特別是40歲以下的年輕人，相信他們投入新經濟產業可以很快出頭，我對人類歷史、科技以及台灣都有信心」。

本文授權自今周刊，原文見此

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