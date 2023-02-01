連擲7聖筊 媽祖欽點上櫃建商做廟公！新潤董座傳奇際遇「神像自燃嚇壞了」

【撰文‧黃阡阡】

位於台北信義區永吉路上的「聖興天后宮」，外觀相當新穎，禪風建築風格也與一般傳統廟宇差異相當大，這間被在地人稱之為「移動城堡」的媽祖廟，2022年5月才從南港遷址至此，該廟宇的主委就是新潤機構董事長黃文辰，而這段被媽祖指示的斜槓人生，讓他笑稱：「媽祖給我任務到什麼時候，我就做到那時候！」

自幼信奉觀世音菩薩的黃文辰，由於從小常有血光災，曾被母親帶去請示觀音收為「契孫」，以庇佑平安順利成長。但即使有這樣長年的信仰，黃文辰也從來沒有想過自己會當起「廟公」。

大甲媽百年首次北巡 連續擲7聖筊 被點名當主委建廟

鏡頭回到2019年，大甲鎮瀾宮媽祖百年來首次北巡，進行祈安遶境，一路繞行台北市，最後終點站來到南港。原本就有信仰的黃文辰也前往進香祈求，並捐獻成為「功德主」，這段故事原本在這邊就能劃下句點，但沒想到媽祖要回鑾時卻擲不到「聖筊」。

「媽祖沒有要回去！」黃文辰表示，進香後隨後就出國旅遊的他，只聽說同為「功德主」的友人轉述，回鑾時間一直請示不到，後來一行人問媽祖是不是想留在南港，結果沒錯，居然想留下來。「這下大家要選出主委來負責興建廟宇，經過轉述說媽祖選了我，還連續給我七個聖筊。我還不相信，回國親自去擲筊，又連續拿到三個聖筊。」

這下黃文辰沒有推託的理由，當起了聖興天后宮的主委。「媽祖要留下的意願非常強烈，緊接著就發生神像自燃的事件，我們嚇壞了，趕緊詢問大甲鎮瀾宮，才知道媽祖留下來還希望換一個金身。」

事業有成回饋鄉里 曾砸逾15億購地 奪當年信義區最貴宅

落腳台北的大事底定，廟址就暫定在忠孝東路六段台電釋出北部儲運中心的土地，由於當時土地還未標出，所以短暫承租3年。「即使知道只有3年，但蓋房子還是我的專長，建造成本就花了兩千萬元，用的還是鋼骨打造、內部裝潢走東方簡約禪風設計，這些都是經過媽祖同意，也成為全台唯一外觀現代的媽祖廟。」

黃文辰認為，既然都接下主委的身分，那就要好好做。「我們不是那種百年大廟，所以每年的香油錢全部用在營運、回饋鄉里與信徒身上，都還不夠！」包括廟宇許多大小活動，每月舉辦一次「聖興食堂」，發放餐點給生活艱困且需要協助的里民，「這些香油錢就是要回饋，媽祖反而會保佑我的建設事業。」

黃文辰就透露，接下主委後，在獵地前夕都會來向媽祖請示，包括台北南京東路三段靜巷內的土地，當初有三組人馬角逐，最後由新潤脫穎而出，將在今年3月推出「新潤朗格」。另外，在2020年，新潤也斥資15.4億元，取得台北永吉路與基隆路口的透天厝與鐵皮屋，土地面積超過3百坪，成為年度信義區最高總價的住宅交易。

將媽祖信仰年輕化 設IG分享大小事 帶令旗到各地打卡

不過，在事業順風順水下，眼看聖興天后宮現址短短3年的租約馬上到期，下一個落腳處還沒有著落，「我們一直在南港尋找合適地點，從平地到山上都尋遍了，甚至曾建議到南港成德市場承租，但媽祖不同意就是不同意。」黃文辰無奈地說。

當時找地可是傷了腦筋，最後黃文辰靈機一動，詢問媽祖：「如果遷址到當時15億元取得的透天厝，但兩年後可能又要搬家，這樣願不願意？沒想到媽祖一口答應。」

原來，據了解，這塊當年度信義區最貴的基地，將與達永建設合作開發，目前已經百分之百整合完畢，進入都更審議流程，預計將推出5百戶的千坪大案。黃文辰強調，「到時候還會再另尋天后宮的落腳處，但可以確定的是2024年底還是會搬家。」

這個每兩、三年就會遷址的聖興天后宮，被信徒稱之為「移動城堡」，但在黃文辰這個「外行」的帶領下，不僅外觀相當新穎，廟方還開設IG官方帳號分享廟內大小事務，廟方人員還會經過媽祖的同意，帶著令旗到各地打卡造訪，格外有趣。

回想這段意外的斜槓人生，黃文辰直言，自己在這幾年多了一些同理心、慈悲心，對於很多事物也多了一些正義感，「只要媽祖給我的任務沒有結束，我就會繼續做！」

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