房地產零碳戰爭！Google、香奈兒都追逐綠建築 租金溢價1成起跳

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聯合新聞網／ 今周刊
攝影／吳東岳
攝影／吳東岳

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「最近來找我『諮詢』的各路人馬，是出乎意料地多…」接受《今周刊》訪問時，林穎立用略帶苦笑的神情這麼說。

他是財團法人台灣建築中心的「永續城市數位雙生」經理，這個名稱聽來有些奇炫的部門，業務之一，是提供各類不動產的「ESG評鑑服務」，而林穎立口中那些讓他應接不暇的「諮詢」邀約，主題也多半就是資本市場早已耳熟能詳的這3個英文字母：ESG。

林穎立的感受很深，過去幾年在全球金融市場、企業營運上，掀起顛覆效應的ESG永續浪潮，如今，彷彿正在房地產市場複製貼上。

2022年4月，在一場名為「解密Google永續發展」的媒體聚會上，Google台灣設施管理資深總監簡國峰表示，過去，Google辦公室的設置多僅考量地點、容量等常見指標，但如今，在全球承租辦公室時，Google已將「永續發展」列為必要條件。

所謂「必要條件」的具體標準是什麼？「Google的台灣辦公室，將以取得高等級LEED（能源與環境先導設計）認證列為優先目標。」簡國峰說。

「近年外商進駐台灣，要求綠建築的『黃金標章』已是基本。」澄毓綠建築設計顧問總經理陳重仁如此觀察。

為何外資企業如此重視綠建築？答案，回到ESG浪潮的連鎖效應。根據聯合國環境規畫署（UNEP）2021年的研究指出，全球近40％的碳排是由建築物產生，其中約7成與能源使用相關，剩餘3成則來自建材，以及營造階段的碳排放。

「以台北南山廣場為例，很多外商像香奈兒、東方匯理等，都要求租用的辦公室最好是綠建築。」一位熟悉台北商辦市場租賃動態的業者向本刊表示。而知名房地產諮詢機構仲量聯行董事總經理趙正義更果斷定調：「這是趨勢，大樓未來再不改裝（成綠建築），以後你的大樓就沒人租了！」

不過，雖然這兩年台灣業者明確感受到建築物「綠化」的迫切性，但根據全球最大商仲集團世邦魏理仕（CBRE）的調查數據顯示，對比亞太地區主要城市，台北目前取得綠建築認證（台灣綠建築標章或LEED）的商辦，僅占全體商辦不到4成，不僅大幅落後占比達8成的雪梨、大阪、布里斯本及東京等城市，在該調查的28座城市中，亦僅排名第15位，甚至還落後中國北京。

不過，不論是外資客戶、政府政策，乃至資本市場對「綠化」的推動，某種程度都還是來自企業「外部」的壓力，對於業者來說，是否也存在「自主轉綠」的誘因呢？

答案，是有的。這個誘因，名為「綠色溢價」（green premium）。

「綠色溢價」一詞，最早是由微軟創辦人比爾蓋茲於2021年提出，至今的通用涵義，講白了，就是「消費者願意為購買可減少溫室氣體排放的商品，所須支付的額外費用。」

據全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）的調查顯示，以倫敦頂辦來說，取得英國綠色建築標章BREEAM「傑出」（excellent）認證的辦公大樓，相對於沒有取得認證的商辦，租金溢價率約有10.5％；若是取得次一級「非常好」（very good）認證的商辦大樓，溢價率平均也有10.1％。

若看LEED認證，根據戴德梁行研究，2015年至今，在控制了諸如地區、屋齡等影響商辦價格的其他變數後，取得LEED認證的建築，相較未取得認證的建築，平均租金溢價率高出11.1％。

面對這股「綠建築大爆發」的巨浪，台灣企業主們，準備好了嗎？

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1363期)

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