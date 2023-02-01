全球最糟麥當勞要關了！鬥毆、地上插釘、神秘浣熊攏來亂 1年報案8百次警察超頭痛

【撰文・林依榕】

知名速食龍頭麥當勞，是許多人喜歡聚餐聊天的場所之一，位於加拿大首都渥太華（Ottawa）的一間門市，卻不是這麼回事。當地居民甚至是警察，只要一聽到「99 Rideau St.」這間門市的名字，無不皺眉迴避，因為裡頭太多犯罪糾紛讓人不堪其擾。不過這間惡名昭彰的門市，因租約問題即將在今年的4～5月關門了。

綜合外媒報導，1985年位於加拿大首都渥太華（Ottawa）開業的「99 Rideau St.」麥當勞門市，開業近40年數次因負面新聞登上國際版面。

不但暴力事件頻傳，遊客也在點餐時爆發集體鬥毆的衝突，店內更是有客人從外套掏出一隻浣熊，引發騷動進而造成兩派人馬鬥毆的「浣熊事件」。

有客人談起這間門市，指出各式各樣的怪事都會在裡面發生，自己曾經一進到店裡就滑倒，結果發現鞋底竟然插了一根針，讓他驚嚇不已。

由於該門市時常傳出內部和周邊有犯罪問題，已成為了警方鎖定查緝重點之一，據統計，一年內就曾有過800次的報案紀錄，被稱為「全球最糟」的麥當勞門市。

前渥太華警局長查爾斯（Charles Bordeleau）曾寫信給加拿大麥當勞執行長，認為該門市不斷有犯罪活動造成社會混亂，最後迫使該門市將營業時間從原本的24小時，縮短為早上6點至晚上10點。

如今這間惡名昭彰的麥當勞門市決定不再續租，地主則證實此項消息，但並不了解門市歇業的原因，認為除了暴力問題之外，疫情衝擊恐怕也是營運困難的原因，「可能時機成熟了，該做出改變了」，或許這棟建築換了一個新面孔，又會賦予這地區新的活力。

不過不是所有人都樂見這間麥當勞關閉，因為有許多低收入戶或是無家可歸的流浪漢，麥當勞所販賣一些便宜的餐點，能夠讓他們飽餐一頓，但隨著該間門市歇業，恐怕會使生活中的某部分被「嚴重剝奪」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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