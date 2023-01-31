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市場氣氛悲觀就該買股票？谷月涵談兔年台股走勢 投資人可留意「2標的」

聯合新聞網／ 今周刊
在證券市場有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）。《今周刊》資料照
在證券市場有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）。《今周刊》資料照

【文．林信男】

為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）自2022年3月，啟動升息循環以來，累計升息17碼，將聯邦資金利率，從趨近於零，一路拉高至4.25%到4.5%區間，導致股市劇烈波動，且市場預期2023年首季，Fed仍會繼續升息。

在上述情況下，人稱「台灣先生」的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）認為，2022台股跌了一整年，風險已有所減輕，但今年以來，大部分投資人都過度悲觀，「我們常說，每個人都悲觀時，應該要趕快去投資股票了，現在是有一點這樣子的味道。」

通膨問題未解決　Fed利率政策短期內不會改變

谷月涵和國泰投信總經理張雍川，日前在《數字台灣》節目中，與主持人、財信傳媒董事長謝金河，共同針對兔年台股走勢，進行探討。

谷月涵表示，即使金融市場風險略有緩解，但「基本問題」，沒辦法在短時間內解決，「什麼問題？我想大家也很清楚，就是通膨。」

就當前情勢來看，Fed將繼續升息，讓聯邦資金利率來到5%以上。對此，谷月涵稱，利率可能會在此水準「維持一段時間」；因此，「要說（Fed）利率政策會轉變，可能太早了一點。」

基於以上原因，谷月涵保守看待股市表現，他估計，台股可能會「先漲再回檔」，低點或許會落在第2季、第3季之間。

因應景氣調整　可聚焦投資等級債、高股息股票

張雍川也強調，今年的台股走勢，會呈現「區間震盪整理」，主因在於，台灣出口在上半年，仍將處於調整階段，到了下半年，廠商庫存清理完畢、新產品陸續推出後，經濟動能才會明顯轉強。

根據國泰投信預測，今年台股加權指數，會在14000點到16000點之間震盪。張雍川稱，由於震盪區間範圍不大，所以投資人在操作上，應慎選切入點。

在投資標的選擇方面，張雍川建議，投資人可適度配置一些投資等級債券。

他解釋，過去幾年，投資方向都是「重押股票」，因為債券的收益率，僅2%左右，甚至連2%都不到；然而，隨著Fed啟動升息循環，美國投資等級債券收益率，已來到5%以上，「所以，適度配置一些投資等級債券，再搭配一些高股息股票，其實是面對景氣調整最後階段，很不錯的投資組合。」

張雍川說，兔年的投資策略，上半年，可側重於「股債平衡」，殖利率在5%以上的投資等級債券，是很理想的標的；下半年，隨著景氣逐漸復甦，可試著增加股票配置比重。

本文授權自今周刊，原文見此

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