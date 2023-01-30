金兔年台股不好做…5檔「抗震潛力股」出列！算股達人曝4重點

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聯合新聞網／ 今周刊
圖為股市投資。 示意圖／ingimage
圖為股市投資。 示意圖／ingimage

【撰文・林信男】

2022年受通膨高漲、美國聯準會（Fed）「暴力升息」、俄烏戰火延燒等諸多因素影響，金融市場動盪加劇，台股全年累計下跌逾2成，導致不少投資人把2021年的獲利，全吐了回去。

面對景氣疲軟、經濟前景充滿不確定性的2023年，投資人究竟該如何操作，才能穩住陣腳，讓投資持盈保泰？

就當前狀況來看，即使經濟衰退迫在眉睫，Fed仍不會停止升息，打通膨依舊是首要之務；因此市場預期，2023年這波升息循環利率峰值中位數、「終端利率」（terminal rate）將來到5.1%（相當於5.1%至5.25%區間），降息時間點，可能落在2024年。

經濟基本面疲弱 布局時機可能落在Q2、Q3

談到2022年台股表現，有「算股高手」之稱的投資達人陳喬泓不諱言，「2022是滿難操作的一年」，歷經這波慘跌後，2023年的台股布局，可先從以下2方面來觀察。

首先，經濟基本面相當疲弱。國發會公布的景氣燈號，一路從2021年12月、代表景氣熱絡的紅燈，下滑至2022年11月、代表景氣低迷的藍燈；此外，許多企業庫存大增，對2023上半年的營運持保守態度；因此陳喬泓研判，台股上半年仍將處於盤整，「下半年比較有機會」

其次，觀察台股歷年表現，空頭時間平均約1年左右，最長的空頭大概維持了1年8個月，「我自己在抓，長期來看，大概第2季到第3季之間，是相對較好的布局點。」陳喬泓說。

景氣燈號從代表景氣熱絡的紅燈，一路下滑至代表景氣低迷的藍燈。圖擷自國發會官網
景氣燈號從代表景氣熱絡的紅燈，一路下滑至代表景氣低迷的藍燈。圖擷自國發會官網

在標的選擇上，比起大型權值股，陳喬泓認為2023年中小型股較有表現空間。

他強調，選股時須掌握4個重點，第1，剛性需求，像是民生消費、醫材、能源相關；第2，符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、淨零碳排等趨勢；第3，產品多元，具風險分散效果；第4，中國經濟成長趨緩、美中對抗態勢不變，應挑選中國市場營收占比相對少的公司。

中小型股有表現空間 4重點找出抗震潛力股

陳喬泓以飲料包材製造龍頭宏全（9939）為例指出，該公司業務與民生消費有關，「景氣差，你可能會晚一點換手機、換車，但不至於不喝飲料，一般人不太會省這個錢」，加上宏全積極開發東南亞市場，有利其業績成長，且獲利、配息穩定，「這種公司，2023年（股價）就比較有機會。」

生產基地位於宜蘭的醫療器材廠邦特（4107），也符合「剛需邏輯」，且中國市場營收占比不高。陳喬泓強調，「就算景氣不好，你也不可能省醫材，所以它（邦特股價）的走勢，和景氣不會有太大關係。」

另一檔合乎「剛需邏輯」的標的，是拿下多筆台電訂單，受惠於綠能發展的中興電（1513）。據陳喬泓觀察，這類具備長線題材，走在能源轉型趨勢上的股票，「波動相對小，2023年抱起來比較穩。」

生產熱塑性聚氨酯（TPU）機能性布料及成品組件的八貫（1342），產品主要應用於戶外活動（例如：露營帳篷）、醫療氣墊床、航空逃生滑梯、充氣式救生筏等許多領域。陳喬泓說，雖然TPU成本偏高，但無毒、可分解的特性，使之被看好成為聚氯乙烯（PVC）的替代品。

同樣具備產品多元特性的，還有信邦（3023）。該公司產品聚焦健康照護、汽車、綠能、工業應用，以及通訊等5大產業。「信邦布局這麼多，即使其中1、2項（產品）『熄火』，還是有支援火力，景氣波動大時，可靈活調整產能。」陳喬泓說。

關於2023年的資金規劃，陳喬泓提醒，「這個錢，要有放1年的心理準備，用閒錢投資」，擁有穩定現金流的投資人，可觀察經濟情勢，在第2季至第3季間定期定額、分批布局；亦可等「月線連3紅」的反轉訊號出現再出手，「（反轉訊號）還沒出現前，就耐心等待。」

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

本文授權自今周刊，原文見此

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