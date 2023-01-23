3思考習慣造就日後成功 巴菲特、女股神、CEO們自曝和常人不同的思維

【文．林依榕整理】

每個人對於金錢價值觀不盡相同，也都有一套自己的理財方式，100個富翁或許就有100種致富秘密，美國一家品牌執行長兼Podcast主持人透過採訪超過百位富翁，發現他們的共通點都有著3種思考習慣，才造就了今天的成功。此外，在與眾多有錢人談話中也體悟到，想要成功最要不得的就是「賭徒心態」。

根據CNBC報導，品牌執行長兼Podcast主持人洛克比（Trey Lockerbie）採訪了25名億萬富翁及100名白手起家的百萬富翁，像是橡樹資本管理、有投資大師之稱的霍華馬克斯（Howard Marks），以及有華爾街女股神封號的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）。

洛克比從採訪過程中了解到，這些富翁們並不相信一夜致富、靠運氣這種事，面對各種困難通常會有3種思考習慣：

一、不會衝動行事

成功人士樂於面對困難、解決問題，即便對於股市也是如此。投資大師霍華馬克斯認為，在經濟大蕭條、股市動盪時期，相較於在恐懼、慌張之下過度聚焦風險和經濟現狀所做出的決定，他更專注在數據分析和挖掘潛在的機會。

馬克斯透過這種方式，在2008年金融危機時，他購買了不良企業債券，為橡樹資本管理公司帶來約60億美元的獲利。他強調「面對不確定性，不要被情緒所牽動，應該要利用環境為自己帶來利益」

二、有耐心、想法更長遠

許多億萬富翁都佩服股神巴菲特的投資方式和耐心，因為他投資的都是未來幾十年有潛力的企業，無論那間企業現在股價落在什麼價位。

租屋平台Airbnb聯合創辦人切斯基（Brian Chesky）回憶起和巴菲特、亞馬遜創辦人貝佐斯的午餐，貝佐斯問巴菲特「其實你的投資方法、理論很簡單，可是為什麼沒有人仿效？」巴菲特僅簡短回答「因為沒有人想慢慢致富」。

三、說「不」多於說「好」

億萬富翁魯賓斯坦（David Rubenstein）不但是私募公司凱雷集團聯合創辦人、慈善家，同時也是作者和節目主持人。

為什麼能做那麼多工作？他坦言自己從不做任何浪費時間的事情，像是不打高爾夫、不喝酒、不看Netflix追劇。

另一位全球最大私人飛機信用卡服務Marquis Jet聯合創辦人、NBA亞特蘭大老鷹隊的老闆伊茨勒（Jesse Itzler）則表示，一個人對外說「YES」最棒的時間點，是落在20～30多歲的時候，因為那段期間的你需要人脈、曝光度還有建立自己的定位；但是40歲過後，則是一個你能說「NO」就能完全控制時間、事情的年齡。

本文授權自今周刊，原文見此。

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