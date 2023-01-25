金兔年「萬二萬六賺價差」 跟著股海3戰將拚紅包！23檔黑馬股名單一次看

【撰文‧林心怡、唐祖貽、段詩潔】

走過驚心動魄的2022年，面對不確定性仍高的2023年，投資人何去何從？《今周刊》專訪三位達人，深入剖析兔年台股展望與選股邏輯，也提供小資族理財建議，全面掌握兔年投資契機。

「億元教授」 鄭廳宜 台股風險仍在 瞄準五產業低接黑馬股

展望兔年，「億元教授」鄭廳宜認為，2023年台股依舊是「充滿不確定的一年」，隨著去年終結了超低利率與量化寬鬆（QE）的資金派對後，面對2023年，在縮表與資金緊縮環境下，即使市場對美國聯準會（Fed）降息預期持續增強，美元指數也出現拉回，但他認為，未來美元指數重新挑戰一一四之上的機會仍在，而且降息的機率仍然不大，因此在大環境不確定性存在下，今年選「對」標的格外重要。

鄭廳宜分析，2023年除了地緣政治衝突與能源危機，最大的憂慮在於通膨與貨幣政策走向，倘若利率仍維持高檔，在聯準會尚未鬆口降息前，股市依舊難以大好。以目前的台股位置點來看，大盤指數未來「打第二隻腳」的機率頗高，低點可望在第二季回測前波低點，甚至瞬間觸碰「萬二」，而即使「萬二」看不到，投資人仍可趁著好股票拉回之際，分批逢低布局，以此掌握獲利機會。

至於他目前鎖定哪些標的？首先，看台股「護國神山」台積電。鄭廳宜指出，隨著主要客戶如聯發科、超微（AMD）、英特爾與輝達等大廠開始對台積電下修訂單，預期在第一季產能利用率大幅降低下，未來台積電股價守住「巴菲特防線」的450元關卡仍有不小變數。他認為，股價4百元以下的台積電投資風險較小，因此，建議投資人不妨留意其他有成長性、籌碼較不受地緣政治與外資持股鬆動影響之標的，更能提升投資報酬率。

新廠大量使用協作機器人 廣明有望母憑子貴

在產業部分，鄭廳宜看好工業電腦、電動車、軍工、生技、低軌衛星等。在工業電腦方面，他尤其看好廣明的投資機會。他分析，廣明旗下的機器人品牌廠達明受惠美中貿易戰的轉單效應，全球EMS（電子專業製造服務）到東南亞與印度設廠的布局，持續帶動新廠大量使用協作機器人；尤其在後疫情時代，各領域開始導入自動化生產，鴻海、德國馬牌、漢翔以及廣明母公司廣達等，其大型企業生產線已採用達明所生產的機器人。

此外，達明日前與經濟部技術處推動脊椎手術機器人，跨入更高階醫材市場，加上策略合作廠商日本歐姆龍株式會社取得達明10％股權，並將推動達明協作型機器人系列在全球市場的銷售，可望帶動達明協作型機器人銷量。而隨著達明2023年有機會上興櫃，掛牌價格有望超過百元，一旦成真，廣明將可「母憑子貴」，成為今年的黑馬股，股價長線上看80至100元之間。

在電動車供應鏈方面，受惠趨勢產業起飛，石英元件廠商泰藝獲利可望持續成長。市場推估，平均一輛電動車所使用的石英元件顆數為傳統燃油車之二倍，換言之，一輛電動車約須用到100至150顆石英元件，以電動車在未來十年的年複合成長率逾3成來看，泰藝成長力道值得期待。不只是車用電子題材，泰藝的網通占比高，加上又切入低軌衛星，近來毛利逐季提高，2022年前三季EPS（每股純益）賺4.72元，全年EPS有望挑戰6元，值得留意。而受惠車用電子需求增加的為升，隨著產品胎壓偵測器TPMS與前車碰撞預警FCW出貨暢旺，目前股價在季線附近震盪，股價未來翻多機會大增。

此外，不受景氣影響，具備剛性需求的軍工概念股jpp-KY，受惠航太供應鏈啟動庫存回補潮，2022年前三季EPS賺4.03元，超越2022年全年表現，加上近3個月單月營收屢創新高，法人樂觀預估，2022年EPS有機會挑戰6元，2023年有挑戰7元的實力。

至於生技股智擎則是投信法人近來青睞標的，智擎受惠胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE）組合療法NALIRIFOX在一線胰腺癌在臨床試驗達標，二三年第一季可望向美國食品藥物管理局（FDA）送件申請藥證，若順利取證，將有助於帶動「安能得」年銷量。一旦股價帶量往上、月線上揚，未來有機會挑戰前波高點150.5元。

「總之，儘管台股上半年充滿危險，卻也將帶來下半年機會。」鄭廳宜認為大盤指數可望在第四季預期「明年有機會降息」下，挑戰波段高點萬6，因此投資人只要做好風險損益控管，無論行情多空，依舊能掌握獲利契機。

《投資家日報》總監 孫慶龍 篩選遭低估超跌好股 最看好電動車

經歷了2022年一整年的空頭走勢，進入2023年的台股，前景依舊渾沌不明。不過，《投資家日報》總監孫慶龍，始終專注於發掘被低估且超跌的好股，尤其在下跌一年之後，他發現，已經有愈來愈多個股浮現了投資價值。

無論是「Top Down」（由上至下）還是「Bottom Up」（由下至上）的選股模式，孫慶龍都有其獨到之處。請教他從產業的觀點，未來最看好的產業是什麼？他毫不猶豫地表示：就是電動車。

看過去、現在、未來 三條件辨識產業明星相

如何辨別一個產業是否有明星相，孫慶龍提出，只要符合「過去沒有」、「現在開始有」、「未來會很多」三個條件，就有機會成為明星產業。以電動車來說，雖然早在1867年就誕生，但直到2009年，市場滲透率才緩步上升。「這就符合『過去沒有』、『現在開始有』兩個條件。」

孫慶龍進一步從產業分析的角度來看，當一項新產品占總產品的比重一旦達到15％，後續就可望出現爆發式成長，這個「15％」也被稱為「甜蜜點」。最近的例子就是智慧型手機，雖然第一支智慧型手機一九九四年就問世，但直到○九年占全體手機的比重突破十五％的甜蜜點後，才真正開啟需求大成長的時代。

回到電動車，孫慶龍引用多家研究機構的預估，指電動車的全球滲透率在2023年就可望達到17.7％，突破15％的甜蜜點，全年銷售量達1440萬輛，年增率47％，預告即將進入需求全面噴發的成長階段，也就是「未來會很多」。

那麼布局的方向呢？附表中是孫慶龍整理、在電動車各領域中值得布局的公司。其中他特別看好充電裝置，他指出，很多潛在的電動車買主，最關注的就是「充電設施是否足夠？」、「充電速度是否夠快？」如果這兩個疑慮能獲得滿足，買電動車的意願勢必大幅提高，因此這幾家公司的營運，未來必然備受矚目。

不僅是「由上至下」看到電動車未來的投資機會，孫慶龍還透過技術面與財務面的指標，「由下而上」選出不同產業的績優股。例如，每個月底他會做個簡單卻有效的功課，就是檢視所有上市櫃公司，哪些股票出現月KD黃金交叉或死亡交叉？這是他認為一檔股票是否長多起漲或長空起跌的重要訊號。

以2022年為例，1月底指數還在1萬7千多點時，當月出現黃金交叉的個股只有21檔，「高處不勝寒」的意味濃厚。不過，到了12月底，指數在萬4時，已經有272檔出現月KD黃金交叉，「顯見台股的長多行情已在醞釀中。」

孫慶龍將「月KD在20以下黃金交叉時買進，持有到KD在80以上死亡交叉時賣出」，作為買賣股票的唯一標準，回測2010至2021年5月的 績效，結果「平均勝率超過71％、報酬率84％以上，績效好得嚇人。」所以儘管目前市場一片看壞的聲音，他卻認為「行情總是在絕望中誕生」，兔年很可能是長多起漲年，投資人要好好把握。

當然，投資人不可能、也沒必要將所有月KD黃金交叉的個股全買進，所以孫慶龍加上了「股價進入便宜價（現金殖利率達7％）」與「股價已經跌至10年線」兩個條件。「便宜價」的計算方式為：

一，計算該股過去5年的平均股利。

二，將平均股利除以目前股價，得出目前的現金殖利率。

三，若現金殖利率為3％，則是「昂貴價」；5％為「合理價」；7％為「便宜價」。

以精華為例，2017至2021年的平均股利為19.3元，以2022年底的收盤價246.5元計算，現金殖利率超過7％，甚至低於設定的便宜價，「值得長線布局並持有。」

表中另有台燿、精誠與聚鼎也符合以上條件，不過也因為只有4檔，因此孫慶龍的結論是：「顯然金兔年還有很多布局的機會。」

價值型投資達人 陳飛龍

台股先蹲後跳 下半年選股不選市

展望台股2023年走勢，價值型投資達人陳飛龍認為，仍偏向於先蹲後跳，預期股市表現第一季可能最差，第二、三季築底，第四季跳升。目前整個產業面對高庫存，仍還需要兩季的時間來調整庫存，如果去化順利，基本上就不用太擔心下半年台股展望。

今年比較需要注意的是，客戶被殺價搶單或是砍單的問題，以及利率較以往大幅提升下，是否有客戶付不出帳款，導致必須認列呆帳等問題。從去年營運基期來看，上半年到第三季營收幾乎還是在高檔的公司，對於YoY（較去年同期成長）的表現就會差強人意，因此選股不選市，應該是2023年比較重要的準則。

投資人也很關心，現在是好的進場點嗎？陳飛龍的觀點是，目前比較好的進場點大概是在第二季中下旬；上半年若要進場，還是要挑選防禦型個股、高殖利率個股、新產業趨勢或基礎建設為主的產業較佳。台股在上半年出現再打一隻腳的可能性當然也有，可以觀察是否過了第二隻腳，再來考慮進場。

關注美國總經數據 選股可留意政策扶植概念

從總體經濟數據來看，大家還是比較關注於貨幣政策的狀況，由於這波景氣逆行主要源頭就是人為操作的聯準會，當然，通膨升高，必然得打壓景氣，才能壓制通膨，這也是應當的措施。

所以，當美國經濟數據正式衰退，聯準會才有可能放手降息，不然依現在的升息角度來看，通膨大概只能降到3％至4％，距聯準會的2％目標仍有一段路要走。綜觀經濟數據，大概就是觀察美國個人薪資月增幅、美國CPI（消費者物價指數）、美國失業率與GDP（國內生產毛額）的表現，這對全球股市的影響是比較大的。

而與台灣高度相關的費城半導體走勢，投資人也要特別留意。如果美國費半指數仍弱勢，台股也很難強到哪裡去。而電子類股上半年應仍是相對弱勢的族群，投資上要控制持股比率，或是選擇電子防禦型個股。

至於選股，產業趨勢很重要，今年電動車的發展與基礎建設速度會加速，綠能、儲能相關需求將持續成長，庫存較無問題的汽車零組件類股仍可注意，傳產優於電子表現。

另外，台灣、美國都進入2024總統選舉的前哨戰，經濟若不好，有流失選票的可能，所以通常在選舉前一年或當年，股市表現會較佳，因此政策扶持概念股是今年開始可關注的族群。

陳飛龍長線看好標的包括中興電，由於2023年電力事業部在手訂單強勁，預計台電訂單約有180億元的案量，加上年底開始，花蓮太陽能電廠即將併網，未來三年獲利可望逐年走升，預計2022年EPS約5元，現金股利發放率約70至75％、2023年EPS約6.5元。

車用族群方面，佳穎2023年車用營收占比將達90％，成長幅度超過20％，營運進入規模經濟，加上第二季台灣觀音新廠加入營運，合建案也將入帳，全年獲利可創下歷史新高，EPS預估站穩6元以上，公司也維持高配息政策。

此外，豐祥—KY二三年將受惠健身醫療、休閒車需求強勁，營收仍可維持15至20％成長，2023年開始持續接到中國轉單到豐祥的訂單，預計營運可望逐年以雙位數成長，預估EPS可望挑戰18元，2024年挑戰兩個股本以上。

維田2023年則持續受惠軌道經濟、智慧工廠等訂單需求，營收持續維持10至15％成長，2022年EPS超過5元，為高配息公司，加上營運持續成長，本益比仍低。

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