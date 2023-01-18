華爾街掀兩派論戰！他警告美國「要繼續升息」抗通膨 謝金河：多空大論戰

【撰文・謝金河】

通膨的多空大論戰 2021年年中，面對通膨逐漸升溫，但依然鐵口直斷說：通膨只是短期現象的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼，在悶了一年多後，終於跳出來說：輪到悲觀者難以自圓其說！這一席話似乎衝著一大堆以前財政部長薩默斯及聯準會鷹派理事布拉德等人。

美國公布12月CPI年增率6.5%，讓市場大大鬆了一口氣，接下來三個月，將面對7.5%，7.9%及8.5%的高基期，CPI年增率將因為高基期而快速降溫，全球股市元月效應也充滿熱切期待，去年元月股市開高走低而大跌，今年正好相反，全球股市都大幅上漲。

現在華爾街出現兩派論戰，像薩默斯警告大家不要興奮太早，免得樂極生悲，美國還要繼續升息抗通膨，經濟必然大衰退。

末日博士魯比尼認為企業破產倒閉會頻傳，雷曼兄弟的事件會再上演。先前鼓吹利率要升至7%的布拉德已經改口，他說薪資的上漲已經緩和。

現在說通膨會在2023年大幅降溫的是財政部長葉倫，她今年要面對美國舉債到達31兆美元的上限，一方面美國是負債大國，利率如果掛在高檔，美國財政部一定大感吃不消，除了付息壓力大，各國逢高拋售美債，美國財政部成了最大苦主。鮑爾預告2023年不降息，是不想讓市場太早出現樂觀預期。

現在克魯曼跳出來，而且話帶挑釁，似乎他已看到通膨會在今年降溫，也一掃過去一年多來的悶氣！最近油價，天然氣，糧食價格紛紛大跌，薪資上升力道也趨於溫和，克魯曼再度與葉倫並肩作戰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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