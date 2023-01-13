1年漲價3次！起碼1年才能穩住陣腳 雞肉業嘆：禽流感宛如我們的「晶片荒」

【撰文・李浩宇】

新冠疫情漸退，但禽流感疫情鋪天蓋地襲來，台日二地雞肉業者都受到不小衝擊。店家菜單價格上漲，消費者進餐廳吃雞肉料理的花費，也跟著禽流感與日俱增。

「禽流感」的襲擊在全球可說是一波未平，一波又起。根據行政院農委會防疫檢疫局的資料顯示，2022年9月1日至12月31日，全球高病原性禽流感通報達869例，相較去年同期增加39.3%。與去年同期相較，全球增幅中，亞洲增幅位列第一。不僅如此，東北亞禽流感也是災情頻傳，自22年10月起，H5N1亞型高病原性禽流感案例，日本計65例（撲殺905萬隻）；韓國計61例（撲殺486萬隻）。台灣的部份，去年一整年的禽流感案例計51例，撲殺家禽約56萬隻。

由於禽流感在人類之間的傳播力極低，不會對人造成直接危害，因此一般民眾大多沒有實際感受，但燒肉、雞排等雞肉料理餐飲業者可就很有感，甚至必須在危機中絞盡腦汁來應萬變！

對此，旗下擁有燒肉眾精緻炭火燒肉、燒肉眾二代目、鹿兒島燒肉專賣店等多家燒肉品牌的台灣元創國際餐飲事業集團執行長嚴元駿就向本刊透露：「去年四月開始，因為禽流感導致的第一波肉源短缺危機後，到現在缺貨狀況仍舊存在。」在全球禽流感大火延燒態勢下，「截至目前為止，店裡進口的雞肉漲幅已達15%到20%左右。」

雞肉漲價 店家面對上游廠商沒討價還價空間

店家受到衝擊被迫調漲，這些成本自然會轉嫁到消費者身上，嚴元駿回顧過去經驗指出：「禽流感衝擊後，大概會影響店內一年左右的時間。」

「消費者會跟我們喊貴，但業者也很辛苦。」嚴元駿解釋，元創集團的雞肉貨源多是從國外進口，在供應不穩定的狀況下，才會尋求國內廠商提供肉源，關鍵在於，「國內飼養業者的產能原本就有限，……」嚴元駿解釋，面對禽流感衝擊，禽流感衝擊造成的排擠效應，一定會讓雞肉價格上漲，店家面對上游廠商，基本上沒有什麼「討價還價」的空間。

「這就好比兩年前全球晶片缺貨時情況一樣。」嚴元駿說。換言之，大難來時，各憑本事。

不過嚴元駿也補充，除了禽流感之外，烏俄戰爭影響糧價與雞肉價格，以及航運價格上漲等，也都是讓業者此波必須調漲價格的因素。

「去年光一整年，就漲價三次」，嚴元駿的話語間透露一絲無奈， 至於如何應對？嚴元駿表示，「基本上還是要做好分散風險，例如平時廣積糧（科學控管庫存）、尋求替代供應的國家與供應商、從菜單上的比例做調整，或是物流集中配送等。」

原物料大漲、客源未回溫 雞排店也不好混

另外，還有不願具名的炸雞店業者向本刊透露，禽流感衝擊下，雞排業界叫苦連天，雞肉、原物料上漲嚴重。「加上新冠疫情的影響，客源還沒完全回溫，雞排店也不好混。」業者指出。

台灣之外，日本也深受其害。根據日媒NHK報導，日本九州大分縣就有不少雞肉料理業者受到衝擊。大分縣的在地美食就是雞肉飯。受禽流感影響，雞肉食品家工廠原料短缺，商品供應量也大幅減少。

例如大分縣知名的食品加工廠─「吉野雞肉飯」，在肉源短缺下，曾試圖向如鹿兒島或宮崎等九州外縣調貨，但由於九州全境受禽流感衝擊嚴重，調貨不易，只得往關東及關西一帶尋找其它生機。據了解，目前由於成本及開銷問題考量，公司內部已在研議是否暫時歇業，以度過此次危機。

九州以外的災情也不惶多讓。從去年底以來，日本中國地方的岡山縣持續受到禽流感高燒不退的影響。根據日媒KSB報導，在地雞肉料理業者─「鳥明人」表示，因上游廠商供貨量不足，「現在很難穩定庫存，感覺有點棘手。我們跟加工廠訂了100條雞肉串，實際上到貨量卻只有30條……。」

至於鳥明人的應對之法，「只能看之後的狀況，趁能下訂的時候多訂一點，延長生肉的冷凍期間。」業者表示，雖然有人會覺得品質下降，「但現在時機不好，也只能先求有，再求好了。」他無奈地說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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