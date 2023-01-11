30歲少年股神把50萬翻到千萬 給新手投資3堂課：戒掉「我還沒輸」心態

【撰文‧唐祖貽、呂玨陞、林心怡】

50萬翻到數千萬 少年仔葛瀚中：認識自我、破除迷思 是獲利的開始

八年二班的「少年仔」葛瀚中（Mgk），憑著當沖搭配波段操作，從50萬元本金起步，至今已累積財富數千萬元。許多投資人希望他公開致勝祕訣，他在《我炒的是人生、不是股票》這本書裡，記錄的卻是他11年操作生涯中對市場的觀察與心得。

葛瀚中認為，在金融市場想獲利，沒有什麼致勝祕訣，更沒有放諸四海皆準、人人都適用的招數，而是要從了解自己的投資目的，以及自身的投資屬性開始，逐漸摸索出一套適合自己的方法。而這個市場充斥著明牌、法人或大戶的訊息，以及「輕鬆賺」、「無腦獲利」的書籍或課程，彷彿跟著大戶或上課，就能在股市賺大錢，他在書中花了很多篇幅探討並批判這些亂象與以此開課賺錢的老師。

舉個例子。根據證券交易所統計，2022年全體從事當沖交易的總收益是負304.38元，2021年負453.27億元。葛瀚中對這兩個數字的解讀是，表面上2022年的虧損金額比2021年少，但「2022年是空頭年、總成交量比多頭時的2021年低，所以若計算虧損幅度，2022年絕對遠高於2021年。」

葛瀚中進一步指出，這些數字告訴我們，「無論多頭或空頭年，當沖都是賠錢」，難道這些當沖輸錢的人，沒有學過「當沖必勝」、上過「一本萬利」的課嗎？其實，當沖本身沒有問題，是太多投資人不了解自己其實根本不適合當沖。

如何了解自己？葛瀚中給新手或小額投資人三個建議，首先就是「不開槓桿」。很多初入門的投資人因為資金不多，卻總想著以小博大、一夕致富，因此就從現股當沖或信用交易入手，「結果就是很快輸光。」

而葛瀚中初期的資金也不多，但他是從一張、兩張的現股交易開始，往往每筆賺賠只有一、兩千元，但他從中累積了豐富的交易經驗，以及對價格波動的掌握度，逐漸找到最適合自己獲利的頻率與方法，等到資金成長到一定規模，才能開始放大部位。

第二個建議是「勇於停損」。「沒賣就不算賠」是葛瀚中認為市場上最多投資人會有的錯誤心態，原本只是想搶個短線，賠錢捨不得賣，最後卻變成長期投資。

從行為財務學的角度解釋，多數人的投資決策會有兩個盲點，首先是與其產生停損後股價又回到買進成本的後悔感，多數人寧願承擔價格繼續下跌的風險。其次，面對賺錢的部位，也許將來可能賺更多，但多數人因為更怕輸回去，選擇盡快賣出，虧損的部位反而捨不得賣，希望有一天能漲回來。這兩個盲點造成了「沒賣就不算賠」錯誤認知。

避免愈錯愈大 戒掉「我還沒輸」的心態

葛瀚中認為，在交易時容易犯的拗單、逆勢加碼等重大錯誤，其實也和這種心態有關。因此他在書中表示，投資人要重新定義「交易的輸贏」，將每天的損益狀況歸零管理，並以每天資產淨值的增減作為輸贏標準。例如昨天帳面虧損9萬、今天變虧損10萬元，你的認知應該是「我今天又輸了一萬」而不是「我還沒輸」，唯有改變心態，才能認真執行停損、減輕損失。

葛瀚中給的第三個建議是「勤做紀錄」。這裡指的紀錄不只是檢查對帳單，而是檢視從盤前到盤後、有完整前因後果的交易軌跡。他認為有這樣的紀錄並時時翻閱，不但可以有效降低未來犯同樣錯誤的機率，甚至還能激發新的投資靈感。

葛瀚中以自己為例，他每天盤前都會記錄今天要採取什麼策略、選中哪些標的、原因，設定進場與停損停利價位；盤中記錄盤前設定的計畫有無確實執行；盤後則是報酬率與策略的檢討。

此外，他會記錄盤中的「異象」，如某檔個股上下五檔出現異常的掛單量、某檔ETF突然快速出現折（溢）價，他會思考並擬出因應之道。他認為這樣的訓練與記錄很重要，長期累積下來，面對盤中的突發狀況，就會比別人更從容、降低損失，不至於手足無措。

《我炒的是人生、不是股票》中有一句話：「交易，是一趟認識自己的旅程。」這本書中沒有吹噓績效，更沒有必賺手法，只有作者分享這些年來認識自己的過程，他希望也能帶著投資人一起認識自己，才能在市場走得穩、走得久。

為新手打底的通識課 「藍白拖主力」郭靖新：投資即生活 逛超商、吃午餐處處是機會

《做股票就像穿藍白拖》是由八年級生操盤手「藍白拖主力」郭靖新寫作的第一本投資書籍，書中整理他自二十歲以來的投資經驗，從券商開戶到買第一張股票，歷經虧損、賺錢，掌握其他金融工具，再歷經營業員、操盤等工作，在資本市場從零開始、打滾七年多的歷程。

郭靖新的雙親都是公務員，不鼓勵甚至不喜歡他碰股票，不過，他在大學接觸到投資相關課程就一頭鑽了進去。20歲生日那天，他就到券商開戶，買下人生中第一張股票，30歲不到，就有可觀的投資履歷，但他坦言，各種投資小白犯的錯，自己也犯過。

例如書中提及不少新人、甚至股海老手都會犯「下錯單」的錯誤，尤其是對比較常買零股的小資族來說，常見的情況就是手滑將零股買成整股，一不小心交割金額變一千倍。這種情形，常會讓財力不夠雄厚的人嚇一大跳。郭靖新在書中寫道，最好的方法就是馬上當沖賣掉，損失小錢總比虧大錢、甚至違約交割來得好。

回想寫下這本書的緣由，由於郭靖新最初接觸投資就是在學校的財務課程，他走上投資之路後，歸納自己學習投資的歷程，除了學校的正規系統，還有網路課程、投資書籍等管道。他認為，正規課程扎實，不過需要花許多時間認識理論和數學公式，但坊間的投資書很多只偏重交易面和交易策略，沒有提到多少投資前的規畫、基礎脈絡，常常導致讀完後有「知其然，卻不知其所以然」的情況。

簡單說，郭靖新想結合自己投資的學習歷程和操盤經驗，整理寫出一本可供入門投資人參考的書，內容就如同大學通識課程，希望讓投資新手建立正確觀念，先學習停損、資產配置等基礎，之後可再對感興趣的領域深入研究。

談到主要投資策略與資金配置，郭靖新將資金分為長期、波段和當沖，甚至也不排斥槓桿，不過，他強調必須事先衡量自己是否可以承受槓桿的波動。他坦言過去也吃過權證的「歸零膏」、面臨股票期貨被追繳保證金，而他也從虧損中學習風險。他認為，只要別把槓桿當成賭博機台，能意識風險和承受槓桿的反撲，撥出一點小部位進行槓桿，也可以加快學習的腳步。

提到他的長期投資，郭靖新強調「長期投資部位只碰熟悉、不複雜的產業」，並偏向風險低、殖利率穩定的標的。他表示，長期投資目前只買不賣，用存退休金的想法進行存股，只要股價往下殺，就會持續買進。

從生活經驗出發 上半年看好食品原料產業

哪些是郭靖新熟悉又不複雜的產業？正如同書名《做股票就像穿藍白拖》，他偏好用「生活投資法」尋找平易近人的公司，觀察從自身經驗即可掌握的產業。例如四處可見的超商7-11、全家持續一家開過一家，絲毫沒有收掉的跡象，只要住家附近的超商沒倒，郭靖新就能放心地繼續投資下去。他也投資佳格，因為午餐很常吃桂格大燕麥片，這也成了他的研究目標，不只可以從自身經驗觀察架上產品銷量，也很容易就能觀察佳格是否用心研發新產品。

值得注意的是，民生物資、食品原料產業如中華食、聯華食、大統益等是郭靖新2023上半年十分看好的產業。主要理由是，2022年因為戰爭，能源漲價、原物料成本拉高，導致食品原料廠被侵蝕部分毛利；若今年戰況、通膨趨緩，食品價格下滑，這些原物料廠就能受惠，加上目前股價下修，現在進場或許是還不錯的時機。

至於波動投資策略，郭靖新的思路也不複雜，主要以均線篩選，再搭配主力連續買超，符合條件的標的就列入觀察名單。相反地，只要股價一跌破月線或是主力連續賣出，就會立刻出場，嚴格執行紀律。

除此之外，比較特別的是他的「樂透投資策略」，幾千元就可以買全額交割股，有機會以較少成本獲取較高報酬，而風險頂多就是股票下市。他強調「真的就跟買中樂透一樣」，錢很有可能像是丟進水裡，一去不復返。

雖然說是樂透，但郭靖新也不是閉著眼睛隨便買全額交割股。他還是做了大量功課與分析，除了必須要有主力買超，若觀察到券商分點出現很不尋常的大單買進，像是公司工廠附近、創辦人老家附近的券商只要有大量買進，選在這時候進場，就有機會可以提高勝率。

賺股利也賺價差 財經作家股海老牛：五原則押注成長股 不論多空都贏

「其實，早在去年十月底，台股出現波段低點後，市場恐慌氣氛濃厚，我就開始分批加碼觀察已久的成長股，這些新買的標的，至今獲利三至四成的都有。」擅長穩健賺股利也賺價差的財經作家股海老牛表示。

面對台股持續動盪的一年，對於內心懷抱著觀望跟恐懼心情的投資人來說，他認為，在資金控管得當前提下，逢低、分批布局成長股，有助於提升獲利績效，因此在現階段特別推薦《我只押成長股》這本書。

此話怎講？展望兔年，股海老牛揭示這本書此際的閱讀價值一共有三點：首先是市場對聯準會升息態度「由鷹轉鴿」的預期；其次是從過去「藍燈買股票，紅燈數鈔票」的歷史經驗來看，景氣燈號亮藍燈時進場投資，勝率非常高。再來，就每次景氣循環約三至五年，並以衰退、復甦、擴張、趨緩期四階段為一輪循環，因此當景氣回到擴張期，只要能克服內心的恐懼，分批鎖定獲利成長佳的股票，耐心等待，獲利的勝率極高。不過，重點是要在股價止跌回穩後，分批低接，而不是盲目地接刀。

股海老牛分析，2022年有三百家公司跌破淨值，占上市櫃公司比重接近2成，預期2023年股市回歸基本面後，網通、伺服器，以及政策題材型的風電綠能產業，就可以從中挑選成長股的布局方向。這時候，投資人要做的就是做好選股功課與強化投資心理素質。

《我只押成長股》這本書的作者拉爾夫．萬格（Ralph Wanger），與股神巴菲特齊名，是美國歷史上著名投資奇才之一，他創立「橡子基金」，打造了驚人、長期且穩定的報酬率。

2003年6月，晨星基金公司特別授予他「基金經理終身成就獎」，當時，他所創立的橡子基金已經從最初的8百萬美元，增加到2百億美元，成長了近2千5百倍，而擁有如此傲人投資績效的祕訣，就是以其獨到的選股操作模式，「只押成長股」。

股海老牛舉例，使用萬格書中提到的五項選股原則，在控制風險之餘，又能掌握投資機會。首先，公司營收要處於成長階段，並觀察營收是否有成長空間；其次是公司占據重要的利基：在特定產業中占有特殊或獨特的獲利基礎。第三，有穩固的財務狀況、具創業精神的主管，以及容易理解的業務內容；第四，非新創公司，因新創公司財務基礎不穩，不適合投資；第五，在股價低於公司潛在價值時，用便宜的價格買進股票並長期持有。

此外，最讓股海老牛有感的章節，是第八章的〈打造成長股的投資組合〉，其中提到投資三原則：成長潛力、財務實力、基礎價值，這些都可以充分應用在台股的篩選邏輯上，比方「基礎價值」指的是受惠土地資產價值的概念股，例如藍天；「財務實力」方面，包括自由現金流量穩定、負債低，又有穩健獲利的標的，例如敦陽科；至於成長性潛力股，就是趨勢成長產業，例如半導體的台積電、網通的智邦、風電的中興電、電子紙的元太，都在他的口袋名單上，但前提就是股價要買在夠低。

股海老牛分析，自己的「抱緊股」選股邏輯與書中作者的相似之處在於，同樣都是尋找具備獲利成長、高殖利率，並搭配高防禦性，也就是在公司營運健全的情況下，前提是準備足夠的現金，面對股災，就可在股價處於相對便宜的位階時分批布局。

學習常識、保持耐心 挖掘營收強勢成長股

股海老牛強調，挑成長股時，可先從營收強勢成長的三大篩選條件著手：包括單月營收創新高、累計營收較去年成長超過20％、累計月營收年增率大於20％，再搭配近期營收在成長軌道上——近3月平均營收大於近12月平均營收等，除了營收創新高，還要確保近期營收持續成長，才符合他心目中成長股的型態。

「接下來，就像作者在書中所言，投資並沒有那麼困難，只要你願意學習常識並保持耐心，就能成為成功的投資人。」對於閱讀投資經典書籍的心得，股海老牛下了這樣的注解。

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