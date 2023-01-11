習近平變了？從清零到全力拚經濟 謝金河：在外富豪聞到風向轉變

【撰文・謝金河】

華爾街日報透露的習近平之變 這次中國廿大召開之前，全世界的媒體都在猜入常的政治局常委名單，台灣的媒體全猜錯，只有華爾街日報全部命中。這次中國改變堅守三年的極端清零政策，華爾街日報近期連續幾篇深入報導的文章，十分值得留意。

WSJ首先談到習近平變了，深入探討中共放棄動態淸零的政策，背後談及白紙革命及中國經濟急轉直下的壓力，尤其是以出口導向的經濟連續兩個月出現負成長。在廿大閉幕後，習近平已定於一尊，政權穩固之後，追求經濟成長可能是一個新方向！大摩暗示中國領導人注意力可能轉向追求經濟成長，2023年經濟成長率保5為目標。

最近大家注意到一些風向的變化，像一直保持低調的馬雲，先有媒體報導定居日本吃美食，馬雲最近到泰國，媒體也大篇幅報導。還有，馬化騰及李彥宏公開評論自己公司的貪污文化。過去在共同富裕的旗幟下，中國富豪一直低調不曝光，這回公開上枱面，這是很微妙的變化。

作為外顯的資本市場香港，近三個月明顯感受到這個變化，香港恆生指數一度大跌至14597，如今已拉升6873點，彈幅47%，國企指數也大幅上漲48%，港股成了亞太市場彈升力道最強勁的市場。一方面是過去兩年，投資銀行看太好，沒想到很多重量級科技股都大跌七，八成，有些甚至跌九成，像快手，嗶哩都慘跌九成，這次彈力十足。阿里巴巴跌八成，這次彈起來也有八成，投行賣力營造解套行情。

另一方面，中國在外的富豪似乎已經聞到風向變了，這次中港股市大力彈升，也給2023年全球股市帶來新的風向！

本文授權自今周刊，原文見此。

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