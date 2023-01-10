裕隆今年喜上加喜？鴻華先進傳本季IPO、納智捷n7下半年交車 原來是因「這件事」

【文．劉煥彥】

裕隆（2201）在2023年可望喜上加喜，不僅去年預購量飆上25000輛的納智捷n7休旅車，可望在年底前投產及交車，與鴻海合資的鴻華先進也傳出將在今年第一季登上台灣證交所力推的創新板。

如果時光倒流，締造這些榮景的關鍵點，或許就是2019下半年，裕隆與鴻海開始洽談的跨業合作。

美國CES登場 電動車成為各家科技大咖重心

上周在美國拉斯維加斯登場的重要年度產業大展CES（消費者電子展），電動車（EV）及相關供應鏈成為鎂光燈焦點，不僅面板大廠友達展示最新智慧座艙，兩年多前鴻海發起成立的電動車開放平台MIH，也夥同多家鴻海的美國EV合作客戶共同參展。

高科技馬歇爾控股公司執行長鄭清文在7日播出的《老謝看世界》節目中表示，從鴻海近期傳出的歐洲大車廠找上門談生產電動車消息，到市場傳出鴻海與裕隆合資的鴻華先進可能在本季IPO，都顯示電動車在科技產業的重要性及話題性。

鄭清文也說，「我們非常敬佩裕隆的嚴陳莉蓮董事長，當初她把納智捷224億（編按：裕隆2019年大虧244億元）打掉了之後，並沒有把研發中心賣給鴻海。她就與鴻海合作，拿了49%」。

「所以，現在的鴻華先進上市掛牌，只要30元她就回本了。目前市場上兜售的價格是100元左右，所以對裕隆非常有利。」

嚴陳莉蓮大刀闊斧 三年把集團五家上市公司全部轉盈

《今周刊》12月報導，嚴陳莉蓮2019年大幅打掉虧損，隔年再大動作調整組織，一級主管大換血。

這樣的變革在短短三年內，讓裕隆集團旗下五家上市公司裕隆、中華車、裕日車、裕融、嘉裕獲利全數翻正。

2021年，裕隆、中華車、裕融獲利皆大幅成長，其中又以母公司裕隆稅後純益達47.16億元、年增逾七成最亮眼，其次是獲利年增六成的汽車金融小金雞裕融。

不知是否巧合，嚴陳莉蓮大刀闊斧改造裕隆集團的時候，恰好就是鴻海前來洽談在電動車事業合作之時。

「台灣只有裕隆一家 有正向開發汽車底盤能力」

2021年10月，鴻海董事長劉揚偉應邀以「台灣電動車的轉型與挑戰」為題，在工商團體三三會的10月份例會做專題演講，他在40分鐘演講中提到了2019下半年與裕隆洽談合作的經過。

「台灣可以自己打造（汽車）底盤、正向開發，從概念、設計到製造，台灣只有一家，只有裕隆，只有裕隆有正向開發的能力。」

「裕隆很有理念、很有想法，但因為business model（經營模式）的關係，推不出來。前年我們看到了一些情況，哇，裕隆如果做某些改變，很可能這些人都會散掉。」

「這些人一散掉，估計應該都會到對岸去。如果跑到對岸去，裕隆這70年累積的造車經驗都沒有了，這可怕的是，台灣就都沒有了！」

「所以那時候當機立斷，說服華創跟它合資，把這些人留下來，把這些經驗傳承下來。傳承下來後，是不是只給鴻海用呢？不是這些經驗如果只給鴻海用呢，哇，太侷限了！」

「如果開放出來，解決台灣產業一個非常大的問題，也是所有ICT產業過去碰到的問題。」

ICT產業進軍電動車 一大障礙是摸不到底盤

劉揚偉說明，Microsoft、Amazon、Apple等科技大廠都曾經找汽車大廠談合作，「都碰到一個問題，我有很好的ICT（資通訊科技），有很好的智能座艙的想法，但是拿到車廠，車廠說我不理你。」

「你放上來要經過我控制的介面，介面你去拆吧，我不告訴你；我不告訴你，你想做都不能做。如果不告訴你下面底盤怎麼控制，你有很好的電子能力、軟體能力，你能做什麼？」

他表示，現在鴻海把裕隆華創累積的經驗，變成開放的底盤平台，讓所有業界都可拿到相關資訊，未來參與MIH（開放電動車平台）的業者都可基於這個標準去設計軟硬體，「放到這個平台上，就一定可以用」。

鴻海+裕隆跨足電動車 三年來進展快速

2019年6月，劉揚偉從郭台銘手上接掌鴻海董事長；

2019年底，鴻海與裕隆開始洽談合作的可能性。

到了2020年10月舉行的首次「鴻海科技日」，雙方正式宣布共同進軍電動車市場，創下國內科技大廠全面跨足電動車領域的首例。

當時鴻海發表了MIH電動車軟硬體開放平台，平台上的所有規格、參數及軟體等開發成果將開放給合作夥伴運用，讓各家車廠在MIH的基礎上，以最低代價及最短時間，開發出需要的車型，帶動台灣進軍電動車產業。

若從股價來看，台股加權指數2022年下跌逾兩成，裕隆股價同期卻逆勢翻揚48%。

或許對投資人來說，這就是對裕隆非常有信心的贊成票。

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