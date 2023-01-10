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蘋果電動車比首款iPhone難產！為何不做Apple Car 恐面臨鴻海成長瓶頸？

聯合新聞網／ 今周刊
蘋果電動車Apple Car多年來都是外界好奇的焦點，但也一直只聞樓梯響，且2022年底有媒體報導，蘋果再度延後Apple Car進度後，這個專案似乎前景更黯淡。路透
蘋果電動車Apple Car多年來都是外界好奇的焦點，但也一直只聞樓梯響，且2022年底有媒體報導，蘋果再度延後Apple Car進度後，這個專案似乎前景更黯淡。路透

【文．劉煥彥】

蘋果電動車Apple Car多年來都是外界好奇的焦點，但也一直只聞樓梯響，且2022年底有媒體報導，蘋果再度延後Apple Car進度後，這個專案似乎前景更黯淡。

但真的如此嗎？

長期追蹤蘋果動態的華爾街知名分析師、現任紐約創投業者Loup Ventures共同創辦人的Gene Munster，日前發表專文分析，從邏輯上來看，2023年蘋果營收站上4000億美元大關後，成長動能幾乎到頂。

因此，繼2007年問世的第一代iPhone，為蘋果創造了無與倫比的全球手機霸業後，下個最可能實現的成長動能，非電動車莫屬。

無巧不巧，身為蘋果最重要代工組裝夥伴的鴻海，2016年後營收雖持續增加，獲利卻連續四年負成長，意味鴻海也進入成長瓶頸。

在董事長劉揚偉擘劃下，兩年多前鴻海敲定進軍電動車領域，希望成為下一個成長引擎。

iPod一年半就問世　iPad則花了六年

Gene Munster日前撰文指出，在蘋果內部名稱為「泰坦計畫」（Project Titan）的電動車開發專案，可說是命運多舛，而且現在已經進入開發的第九年，還沒看到商業產品問世的機會。

反觀蘋果過去正式推出的各式產品，在問世前的開發時間以iPod的一年半最短、iPhone是三年，iPad則是六年。

在2015年終止開發的蘋果電視，之前也已經做了六年；2023年很有可能亮相的MR頭盔，也是開發了大約六年。

換句話說，Apple Car（Project Titan）已經是蘋果史上最難產的產品專案了。

若能搞好電動車　蘋果再一次轉骨就靠它

儘管如此，Gene Munster分析，從兩個原因來看，蘋果還是有做電動車的需要及理由。

第一，汽車的概念已經大大翻轉，如今不在是裝在輪子上的引擎，而是裝在輪子上的電腦。

特斯拉已經證明了，在汽車業把軟硬體及服務都垂直整合的威力有多大，而這個模式恰好是蘋果在3C產品領域玩到極致。

第二，如果搞好電動車，光靠這個產品就可以解決蘋果的下一個成長挑戰。

蘋果2023年營收將衝破4000億美元（約合12.32兆元台幣），從大數法則來看，如果蘋果接下來只看可以開發的中等規模市場，業務要進一步成長很難，而汽車市場大到足以進一步推升蘋果的成長速度。

Gene Munster說明，全世界每年銷售約7500萬輛汽車，若以平均售價32000美元（近98萬元台幣）計算，這個市場規模就有2.5兆美元。

假設蘋果可以吃到全球2%的汽車市場（150萬輛），每輛車平均售價10萬美元（約308萬台幣），如此每年營收將多出1500億美元。

如果未來七年蘋果的核心事業每年成長5%，蘋果到2030年每年可以賣出150萬輛Apple Car，那麼Project Titan在2030年可望貢獻蘋果總營收達25%。

Apple Car代工組裝廠　要找Magna或鴻海？

Gene Munster提出了另一個觀察點，是蘋果要找誰當Apple Car的代工夥伴？

他文中沒有提到鴻海，而是之前外傳可能選項、加拿大汽車製造商Magna。

因為，Magna沒有地緣政治風險，已經是全球汽車零組件供應巨擘，而且每年為賓士、寶馬、捷豹及豐田等一線品牌生產近400萬輛高級車。

如果蘋果選擇了Magna，他估計從產線安裝到產量達到一定水準，大約需要3~5年，這跟特斯拉Model 3的經驗曲線相當。

因此，Gene Munster推估，蘋果大規模量產Apple Car的時點，將是2030年。

劉揚偉：只要客戶想得到，我們一定做得到

其實多年來，鴻海的名字也常常跟蘋果電動車被外界放在一起。

2022年5月有美國媒體報導，蘋果擬由鴻海代工生產的發展多年的Apple Car，董事長劉揚偉就首次公開回應，他不點名地表示，鴻海精神就是「只要客戶想得到，我們一定做得到」，既未承認也沒否認。

劉揚偉在5月線上法說會回覆媒體提問，日前美國傳出蘋果找鴻海洽談代工Apple Car一事時重申，鴻海標準答案當然是不能評論單一客戶或單一產品，但「對於現有的大車廠或新創車廠都有接觸，我們是否有能力具備為大客戶量產（電動車）的能力？」

「汽車的製程非常複雜，不像手機，需要看產品設計對於製程的要求是什麼。對於還在思考中、設計還沒有確定的產品，我現在很難回答是否具備了相關能力。」

「但是，我們一定會盡最大能力，去提供車廠需要的技術力，讓車廠可以順利量產。」

「這就是我們鴻海的精神，也就是一定要想盡辦法，讓新的製程落地。」

「對我們客戶來講，只要你想得到，我們就一定讓它做到。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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