還稅於民新加坡、香港有前例！為何國際信評資優生台灣須舉債發錢？1表2數字露端倪

【撰文・蕭婷方】

政府宣布「還稅於民」普發現金6000元，預計要發出1400億元，但政府可用歲計賸餘剩1250億元，估至少舉債150億元，在野黨怒轟政府財政管理失準。 近年因疫情衝擊，各國難於降低國債，反觀台灣國債占GDP比重逐年下滑，至今年僅剩28.5％，遠優於世界平均，而台灣的國際投資部位（NIIP）截至2021年也高達GDP 205.1％、世界排名第四。 台灣堪稱家底雄厚、世界財政資優生，政府舉債發錢給全民有問題嗎?關鍵就在價值選擇與世代正義。

提及這個問題，首先要回答的問題是：台灣是否真「債台高築」？

調閱國際統計資料庫Statista，2021年亞洲地區29個國家債務占國內生產毛額（GDP）份額，以高到低排名，台灣以28.36％排名第24，優於日本、南韓與新加坡；昔日亞洲四小龍之中，僅次於香港。

總統蔡英文執政6年多以來，雖然以特別預算舉債逾2兆，不過因為還債表現優異，全球經濟數據統計資料庫CEIC資料顯示，台灣國債占GDP比重已從2016年35.36％，下滑至2021年30.17％。另據財政部統計，今年國債占GDP更降低至28.5%。

回顧近年，台灣政府因審慎的財政管理、還債表現優異，以及經濟成長穩健，國際信評機構連續調升台灣長期主權信用評等。

包含惠譽（Fitch Ratings）在今年9月就確定維持台灣長期主權信用評等「AA」，展望「穩定」，主因之一就是台灣穩定稅課收入成長及審慎財政支出，使2022年度各級政府財政赤字較預算數小，並預測各級政府預算赤字占GDP比率為0.7%。標普全球評級（S&P）2021、2022年連續2年調升台灣主權評等的等級「AA+」，評等展望「穩定」，財政赤字減緩也是關鍵。

國家主權評等好，借貸成本就會降低，現金流動性增強，國內金融機構放貸成本較低，企業就容易向銀行借到錢，償債能力會比較好，連帶企業資金狀況比較健康，國家朝正向循環。

台灣還債能力是國際資優生，政府舉債發現金是合理的嗎？

台灣財政相對各國優異，堪稱世界資優生，因此向國際舉債底氣厚，那超徵稅金不還債，卻選擇予全民發錢同樂，顯見是政府的選擇問題。

政府撒幣給人民是不是有先例？事實上，昔日的亞洲四小龍中，香港與新加坡政府都曾大發紅包，不過背後思考邏輯卻十分不同。

香港財政穩健，國債占GDP僅2％，是明顯優於台灣的世界級資優生。香港政府因財政有餘裕，曾在2011年、2019年分別發4000元、6000元港幣予市民，不過第二次發錢另設置領取資格。

至於新加坡，2021年國債占GDP比重雖然高達159.87％，是世界名列前茅的高債務國，但新加坡發放次數卻相當頻繁，分別在2006年、2008年、2011年、2018年及疫情間都曾普發現金給國民。

新加坡看似舉債「大撒幣」，不過新加坡其實是淨債權國，以2021年國際投資部位（NIIP）來看，新加坡對外金融資產減去負債，還有1兆多新幣，約新加坡年度GDP的276.1％，僅次於香港的586.8％。

至於台灣，2021年NIIP占年度GDP的205.1％，世界排名第四。

雖然如此，新加坡有舉世聞名的「財務平衡政策」，從不「以債養債」，法律就明文規定政府不能舉國債籌集資金來補貼預算，因此政府盈餘從未拿來償還長短債務，而是轉向更有價值的資產投資，再從投資中獲益來償債。

總結台灣體檢結果，家底堪稱雄厚，政府近年特別預算雖舉債2兆，不僅拿來擴大建設、刺激經濟景氣正向循環等，實際債務僅增3千多億，成果有目共睹。

只是這次台灣狀況遠不同於新加坡、香港，舉債150億元發現金給全民且未排富，未來每年都要編列預算逐漸攤還，仍將是「債留子孫」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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