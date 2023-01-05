想到航空業上班？星宇董座張國煒談禁忌：這句講出口絕對被我刷掉

今周刊編按：長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，勞資僵局至今未解，不排除春節連假再罷工，先前有員工透露，公司寧花2倍薪水找派遣工支援，也不願意給正職員工合理待遇，讓辛苦賣命的員工看了相當心寒，更表示只要能走的「都去星宇了」。 星宇航空董事長張國煒，曾於2022年7/7出席星宇航空夏令營時，親自揭開外界對航空業的各種想像以及神秘面紗。如果你有航空夢，想進入航空業打拚，他強調，航空業沒有休假，每天有各式各樣的挑戰、要付出很多努力，對這個行業就要深入了解、努力學習，千萬別像一般航空迷，面試說想要環遊世界，否則「會被我刷掉」。

張國煒表示，很多人都覺得從事航空業很帥，卻沒想過「帥是要付出代價的」，夢想實現的前提是，你背後必須先付出非常多的努力，加上航空業沒有休假，每天有各式各樣的挑戰，要面對不同的客人、每台飛機也有不同脾氣，飛機執行任務時，得隨時待命應付任何突發狀況。

他強調，如果你喜歡也有志從事航空業，就要努力學習英文、隨時把自己準備好等待機會來臨，千萬不能像是一般的航空迷，只是坐在機場旁看飛機。

▲星宇航空董事長張國煒親自檢查飛機有無問題。（圖片來源：星宇航空臉書）

張國煒談起過往，表示自小就對飛航有著極大興趣，還曾經騙媽媽說要去補習，結果跑去看飛機。到美國念書後，還參與了飛機修護工作，加深並奠定了他從事航空業的志向。

張國煒表示，在接觸飛機修護時發現機械構造有許多眉角，光看說明書跟親手操作完全不同，也因此就算他現在已經是星宇航空的老闆，還是堅持要親自看過每一台購入的飛機。

▲星宇航空董事長張國煒為飛機獻吻。（圖片來源：星宇航空臉書）

他笑說，過去曾有人認為他親吻飛機的行為很做作，但他認為，飛機是公司的經濟命脈，要把飛機當成伴侶、當成小老婆，而這也是他對工作夥伴的態度。

張國煒透露，如果嚮往航空業的人，「面試時千萬不要說想要環遊世界，否則會被我刷掉」，應該要用更嚴謹的態度來面對這份工作，他也鼓勵表示，一定要對自己有自信，資質好的人不用怕自己不會被錄取。

本文授權自今周刊，原文見此。

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