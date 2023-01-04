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蛋價再創新高！蛋荒真相解密：台灣為何會缺蛋？養雞場2大生存困境曝

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／陳睿緯
攝影／陳睿緯

【撰文‧簡惠茹】

極端氣候愈來愈嚴峻，疫病對雞隻的衝擊也愈來愈大，今年蛋價再創歷史新高，缺蛋又再度面臨挑戰，如何讓供蛋穩定，根本原因還是要回到養雞場如何升級。

近期居高不下的蛋價，讓消費者相當有感！

從2021年12月開始，雞蛋價格不斷往上飆升，到了2022年5月一斤產地價更突破40元，且至今都未低於此價格；對照2019年2月，36.2元的上一波蛋價高點，蛋價幾乎可說是「回不去」了。

蛋價漲，除了飼料漲，也和產量下降有關。翻開中央畜產會的統計資料，雞蛋產量從2021年12月開始，接連12個月比前一年同期低。

「今年（指2022年）缺蛋情形的確比往年嚴重！」畜牧處副處長江文全直言，從每月的日均產蛋量來看，都比去年同期還低，但同時台灣人平均每年雞蛋消費量卻持續攀高，2021年達到356.25顆，需求變更多，供給卻降低，供需不平衡下價格因此推升。

江文全進一步分析，缺蛋成因有複合型因素，包含飼料價格影響雞農養雞量，加上氣候因素影響，太冷太熱都會造成產蛋率下降，還有疫病、禽流感等造成雞隻死亡，這些都會影響整體供蛋量。

這次缺蛋狀況，更加凸顯產業轉型的必要性。多數蛋雞農僅考量蛋價和飼料成本價格單一因素，只要每斤蛋價比飼料等成本高，有利可圖，就繼續養雞，但是較少考慮如何讓產量穩定。

困境一》傳統雞場環境不佳　產蛋率降低，供蛋不穩定

高蛋價背後，其實反映出產業發展的兩大困境。

困境一，是台灣傳統養雞場逾9成，造成供蛋不穩定。江文全解釋，影響蛋雞生產效率三個關鍵因素，在於遺傳、環境和疾病。其中，遺傳是指雞隻本身的條件，但是後兩者則可以透過養雞場的轉型來提升，藉此維持供蛋穩定。

中興大學名譽教授許振忠觀察，高蛋價的背後，看到的是雞蛋的供需因素，因為供不應求，蛋價才會高，如何提升供蛋量和供蛋穩定，最主要就是養雞場環境的提升。

根據最新出爐的2021年台灣家禽統計手冊，全台灣1613個蛋雞場中，現代化的水簾式、高床式分別僅有75場和59場，剩餘的都是傳統雞舍，占比91.7％。

許振忠指出，極端氣候影響下，冬天更冷，夏天更熱，台灣蛋雞場大部分還是傳統開放式，加上集中在中南部，尤其彰化、雲林、嘉義、台南和屏東，夏天雞隻往往熱到受不了，冬天一有寒流來也會影響產蛋率，但只要讓養雞場轉型現代化，就能有效穩定控制溫度對產蛋量的影響。

溫度變化，確實會影響產蛋率。農委會統計，2022年3月，嘉義出現最高溫32.1度，最低溫僅9度，劇烈溫差造成整體產蛋率降到6成4，到了6月後溫差變化沒有這麼大後，產蛋率才逐漸提升。許振忠說，無論冬天還是夏天，傳統開放式雞舍讓蛋雞暴露在這樣的溫差中，對雞隻健康是不好的，也因此影響產蛋率。

東海大學畜產與生物科技學系教授陳盈豪二○年的研究更顯示，在平均周產蛋率中，現代化的水簾式密閉及非開放式蛋雞舍「統進統出」的飼養模式，顯著地較傳統蛋雞舍分批飼養，可提升30.56％的產蛋率。

傳統雞舍朝現代化轉型，除了能讓產蛋率更穩定外，還有降低禽流感風險等好處。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏不諱言，台灣傳統蛋雞場的環境，很容易成為疫病傳播的大溫床，格子籠層層堆疊飼養，下方雞糞也不斷堆疊，環境髒亂，一旦病毒入侵，隨即整場傳播開來。

防檢局統計就顯示，2022年確診禽流感的40個禽場中，白肉雞僅一場、蛋雞則共有7場。蛋雞場中，更有6家採傳統的開放式養殖。

再翻開台灣家禽統計手冊，2022年全國白肉雞飼養數量有4764萬隻，其中8成3都是採現代化的水簾式密閉禽舍。這些數據都顯示，開放養殖比現代化的密閉養殖方式，較難抵抗禽流感的衝擊。

防檢局家禽防疫科長余俊明表示，禽舍升級不敢說一定就不會得禽流感，但從數據上看，風險確實可降低，而密閉式禽舍還要區分有沒有做緩衝區，有緩衝區也能更有效阻擋。

困境二》包銷制缺升級誘因　小農高齡化，無力規模化

既然將蛋雞場升級為水簾式密閉環境可以有上述好處，農委會也有提供每位雞農1.5％、上限5千萬元的低利政策性農業貸款，希望協助蛋雞場升級，為何產業現況仍有逾9成的傳統雞場？

關鍵在於，缺乏規模化、雞農高齡化，以及現行包銷制的雞蛋缺乏「分級定價」機制，都讓產業轉型缺乏足夠誘因，這是第二個困境。

養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，台灣農村過去養蛋雞都是少量地養，至今沒有很大改變，目前養雞場規模主要還是兩萬到三萬隻左右。沒有規模化，資金也不會太充裕，3年多前他把自己同樣規模的雞場從傳統開放式，改為高床半開放式，以布幕的升降為雞隻控溫，還有鐵網防堵候鳥水禽飛入，光這樣就耗費他兩千多萬元，更何況水簾式密閉要5、6千萬元，對一般蛋雞農簡直是天價。

根據農委會統計，2021年飼養1萬到3萬隻的蛋雞場占比最高、達58.59％，10萬隻以上則只有15家，不到1％。不只如此，相較白肉雞場和養豬場近年平均飼養規模都增加，蛋雞場養雞數量卻不增反減，顯示目前台灣的蛋雞產業，多屬小農型態，而非規模化地生產。

江文全也不諱言，蛋雞農很少有新血投入，普遍還是俗稱「老人工」的老一輩在經營，每一天餵兩次雞、撿一次蛋，只要蛋價有比飼料貴，就「加減賺」，對於疫病的觀念通常是賭一把，真的運氣這麼不好中了禽流感，就領撲殺補助，下次再重新養一批就好。由於生產方式和疫病觀念都還維持在傳統框架，所以連帶也沒有轉型動力。

此外，雞蛋不像蔬果會進到拍賣市場，大部分是由蛋商按牌價收購，不管品質高低，都以一樣的價格秤斤論兩買賣。所以對蛋雞農來說，就會缺乏生產高品質雞蛋的誘因，對於養雞環境的提升也就缺乏動力。

找解方》政策助攻加速轉型　導入自動化，打造品牌力

許振忠觀察，現在市面上雞蛋要區分等級高低，通常是由蛋雞場生產端打造自有品牌，從中分級出較優良的雞蛋，用差異化的高品質雞蛋搶市，但要打造品牌，養雞環境也要跟著升級才有可能做到。

現況確實不容樂觀。由於極端氣候愈來愈嚴重，這兩年飼料費漲幅更是驚人，蛋雞農難以再依賴原本的生產模式。外在環境的變化，讓轉型長期停滯的蛋雞場，現在更出現不得不轉型的危機。

儘管目前蛋雞舍升級的貸款額度已提升到5千萬元，但根據2021年農委會調查結果，6成以上蛋農不知道政府有提供低利貸款。為加速推動轉型，農委會主委陳吉仲2022年12月在立法院答詢時指出，將向行政院爭取34億元預算，執行雞蛋產業精進措施中程計畫，升級禽舍、導入自動化生產設備都是可行方向，待行政院核定後，最快2024年可執行。

看來不只相關政策推廣應更全面，也該針對蛋雞場轉型兩大困境對症下藥，雞農才能擺脫看天吃飯的惡性循環，讓雞蛋的供應量和價格更趨穩定。

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