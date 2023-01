阿凡達、阿丸達？這公司25年來專拍惡搞電影 竟打造出營收翻倍的B級片帝國

【撰文・林信男】

影迷期待已久的續集電影《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water),上映後氣勢如虹,短短14天全球票房就突破10億美元(約307億元新台幣);但在此同時,影音平台上,竟出現一部有魚目混珠之嫌的電影《阿丸達:水之戰》(Battle for Pandora),讓網友們看傻了眼。

就原文片名來看,《阿丸達》的誤導嫌疑,頂多就是用了《阿凡達》中的「潘朵拉星球」(Pandora),但這部同樣以藍色基調拍攝的科幻電影,很難不讓人合理懷疑,其「靈感」來自《阿凡達》。

據悉,出品《阿丸達》的「瘋人院影業」(The Asylum),是好萊塢出了名的惡搞影片(mockbuster,或譯「剽房大騙」)製作公司,代表作是《風飛鯊》(Sharknado)系列,這齣以鯊魚被龍捲風捲上天,飛到陸地上獵食人類的B級電影(B-movie),讓瘋人院影業一炮而紅,並「再接再厲」,推出多部續集。

靠《風飛鯊》系列一炮而紅 專拍B片也能賺錢

此外,讓湯姆·克魯斯粉絲望穿秋水,盼了36年才盼到的《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick),瘋人院影業早在2020年,就推出模仿意味濃厚的空戰電影《捍衛勇士:獨行客》(Top Gunner),向阿湯哥「致敬」。

令人好奇的是,1997年創立,25年來專拍B級片的「瘋人院影業」,真能靠這些電影賺錢?

以2012年上映的《吸血鬼獵人:林肯總統》(Abraham Lincoln: Vampire Hunter)為例,據《富比士》(Forbes)報導,該片成本7000萬美元,全球票房約1億美元,獲利43%;而瘋人院影業同年出品的《活屍獵人:林肯總統》(Abraham Lincoln vs. Zombies),成本僅25萬美元,票房為40萬美元,獲利達6成。

瘋人院影業厲害的地方,不只成本低、獲利穩,還有高產量。

25年來,他們已製作、發行超過500部電影,平均每年至少20部;這些電影未必會在戲院上映,多數都直接進了DVD出租店,或線上影音平台,不走大銀幕,靠小螢幕市場,一樣能賺錢。

瘋人院影業共同創辦人大衛‧里馬維(David Rimawi)認為,公司之所以能經營25年,主因之一就是,「製作電影的成本,一定低於我們可從中賺到的錢。人們老是問,『你們為何不製作具有2000萬美元價值的原創電影?』答案是,因為我們想繼續經營下去。」

2009年,瘋人院影業平均年營收,約500萬美元,在眾多影迷支持下,一路穩健成長,翻倍突破千萬大關,目前年營收達1400萬美元左右。

營運長受訪口無遮攔 3關鍵讓公司屹立不搖

談到瘋人院影業的「豐功偉業」,營運長保羅‧貝爾斯(Paul Bales)曾於接受媒體專訪時直言,「有品質不保證能成功」,他看過上百部絕佳的劇本和電影,但未必能得到拍攝機會,或在票房上有所斬獲。

「太多人花光積蓄、負債累累,結果拍出沒人看的電影。若是為了『藝術』,那很好;但,我從來沒看過不為賺錢進這行的人。如果能賺得溫飽,那拍爛片也沒什麼好可恥的。」貝爾斯強調。

由上述內容,不難想像貝爾斯「敢言」的程度。當被問及,自己會如何迎接一天的開始?貝爾斯回答,「我是個早起的人,通常6點就開始喝(酒)了。」

對於在職場上難以獲得成功的人,貝爾斯則建議,「多喝點吧」。由此可見,面對媒體,他老兄壓根兒沒打算一本正經地受訪;事後,瘋人院影業還把這篇以Q&A形式呈現的專訪,放在官網上,讓網友們見識一下,瘋人院影業的「成功之道」。

具體而言,瘋人院影業能屹立不搖25年,有3大關鍵。首先,產品定位明確,就是要拍B級片;其次,成本控制得宜,絕不砸大錢拍片;最後,路線始終如一,不管外界如何批評,一本初衷繼續拍下去。

25周年派對戲劇化停電 賓客受困摩天輪嚇哭

為慶祝公司成立25周年,瘋人院影業在2022年11月初,於聖塔莫尼卡碼頭(Santa Monica pier),舉辦盛大派對,但活動過程,卻很戲劇化地,發生近15分鐘、原因不明的停電,甚至有賓客被困在摩天輪上,嚇到哭出來。

提及上述小插曲,瘋人院影業另一名共同創辦人大衛‧拉特(David Latt)形容,「這場派對一開始像部家庭電影,接著很快就成了驚悚片,最後以謀殺謎團告終。」

至於派對規模,拉特不改惡搞本色地笑稱,當初瘋人院影業僅邀請300名賓客,竟有1400人表達出席意願,最後實際到場的,約500至600人,「而且他們都宣稱,是來找我討債的。」

