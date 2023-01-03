阿凡達、阿丸達？這公司25年來專拍惡搞電影 竟打造出營收翻倍的B級片帝國

【撰文・林信男】

影迷期待已久的續集電影《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），上映後氣勢如虹，短短14天全球票房就突破10億美元（約307億元新台幣）；但在此同時，影音平台上，竟出現一部有魚目混珠之嫌的電影《阿丸達：水之戰》（Battle for Pandora），讓網友們看傻了眼。

就原文片名來看，《阿丸達》的誤導嫌疑，頂多就是用了《阿凡達》中的「潘朵拉星球」（Pandora），但這部同樣以藍色基調拍攝的科幻電影，很難不讓人合理懷疑，其「靈感」來自《阿凡達》。

據悉，出品《阿丸達》的「瘋人院影業」（The Asylum），是好萊塢出了名的惡搞影片（mockbuster，或譯「剽房大騙」）製作公司，代表作是《風飛鯊》（Sharknado）系列，這齣以鯊魚被龍捲風捲上天，飛到陸地上獵食人類的B級電影（B-movie），讓瘋人院影業一炮而紅，並「再接再厲」，推出多部續集。

靠《風飛鯊》系列一炮而紅 專拍B片也能賺錢

此外，讓湯姆·克魯斯粉絲望穿秋水，盼了36年才盼到的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），瘋人院影業早在2020年，就推出模仿意味濃厚的空戰電影《捍衛勇士：獨行客》（Top Gunner），向阿湯哥「致敬」。

令人好奇的是，1997年創立，25年來專拍B級片的「瘋人院影業」，真能靠這些電影賺錢？

以2012年上映的《吸血鬼獵人：林肯總統》（Abraham Lincoln: Vampire Hunter）為例，據《富比士》（Forbes）報導，該片成本7000萬美元，全球票房約1億美元，獲利43%；而瘋人院影業同年出品的《活屍獵人：林肯總統》（Abraham Lincoln vs. Zombies），成本僅25萬美元，票房為40萬美元，獲利達6成。

瘋人院影業厲害的地方，不只成本低、獲利穩，還有高產量。

25年來，他們已製作、發行超過500部電影，平均每年至少20部；這些電影未必會在戲院上映，多數都直接進了DVD出租店，或線上影音平台，不走大銀幕，靠小螢幕市場，一樣能賺錢。

瘋人院影業共同創辦人大衛‧里馬維（David Rimawi）認為，公司之所以能經營25年，主因之一就是，「製作電影的成本，一定低於我們可從中賺到的錢。人們老是問，『你們為何不製作具有2000萬美元價值的原創電影？』答案是，因為我們想繼續經營下去。」

2009年，瘋人院影業平均年營收，約500萬美元，在眾多影迷支持下，一路穩健成長，翻倍突破千萬大關，目前年營收達1400萬美元左右。

營運長受訪口無遮攔 3關鍵讓公司屹立不搖

談到瘋人院影業的「豐功偉業」，營運長保羅‧貝爾斯（Paul Bales）曾於接受媒體專訪時直言，「有品質不保證能成功」，他看過上百部絕佳的劇本和電影，但未必能得到拍攝機會，或在票房上有所斬獲。

「太多人花光積蓄、負債累累，結果拍出沒人看的電影。若是為了『藝術』，那很好；但，我從來沒看過不為賺錢進這行的人。如果能賺得溫飽，那拍爛片也沒什麼好可恥的。」貝爾斯強調。

由上述內容，不難想像貝爾斯「敢言」的程度。當被問及，自己會如何迎接一天的開始？貝爾斯回答，「我是個早起的人，通常6點就開始喝（酒）了。」

對於在職場上難以獲得成功的人，貝爾斯則建議，「多喝點吧」。由此可見，面對媒體，他老兄壓根兒沒打算一本正經地受訪；事後，瘋人院影業還把這篇以Q&A形式呈現的專訪，放在官網上，讓網友們見識一下，瘋人院影業的「成功之道」。

具體而言，瘋人院影業能屹立不搖25年，有3大關鍵。首先，產品定位明確，就是要拍B級片；其次，成本控制得宜，絕不砸大錢拍片；最後，路線始終如一，不管外界如何批評，一本初衷繼續拍下去。

25周年派對戲劇化停電 賓客受困摩天輪嚇哭

為慶祝公司成立25周年，瘋人院影業在2022年11月初，於聖塔莫尼卡碼頭（Santa Monica pier），舉辦盛大派對，但活動過程，卻很戲劇化地，發生近15分鐘、原因不明的停電，甚至有賓客被困在摩天輪上，嚇到哭出來。

提及上述小插曲，瘋人院影業另一名共同創辦人大衛‧拉特（David Latt）形容，「這場派對一開始像部家庭電影，接著很快就成了驚悚片，最後以謀殺謎團告終。」

至於派對規模，拉特不改惡搞本色地笑稱，當初瘋人院影業僅邀請300名賓客，竟有1400人表達出席意願，最後實際到場的，約500至600人，「而且他們都宣稱，是來找我討債的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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