愛爾達編出數百頁「世足聖經」應戰！陳怡君如何讓一日球迷看熱鬧、內行人看門道？

【撰文‧黃阡阡】

4年前世足賽開踢，瞬間流量讓愛爾達不堪負荷，36小時內忍痛宣布免費收看；4年後的卡達世足賽，愛爾達捲土重來，靠著三招讓收視、訂閱雙開紅盤。

2022年卡達世足賽落幕，這一回台灣轉播總代理愛爾達成為賽事下的大贏家！

4個數字揭示這次的亮眼成績：開播第4天，愛爾達OTT訂閱用戶就強勢超越東京奧運的高標、決賽時訂閱數更較東奧高峰飆增7成，整體廣告營收更超越東奧5成，合計中華電信Hami用戶總訂閱數突破30萬戶大關。

這些實績不僅刷新愛爾達有史以來的新紀錄，OTT平台營收占比也來到3成，意味著長年立足在中華電信MOD平台上的愛爾達，在2016年開始開放付費OTT平台後，有機會靠著自己的訂閱數，打造出新商業模式。

噩夢〉賽前當機毀了訂閱財

本屆世足交出亮眼成績，讓愛爾達董事長陳怡君接受《今周刊》獨家專訪時直呼，「這是4屆以來，我看過最享受也最投入的一場世足賽！」

成立於2000年的愛爾達，共累積四屆奧運與世足的大型賽事轉播經驗，更曾取得全球第一張奧運新媒體轉播執照；其實本屆世足轉播這場「遲來的勝利」，原本應該在四年前發生。時間回到2018年，深耕多年數位轉播平台的愛爾達，在走過18年迎來全球OTT平台崛起的好時機，全公司上下都準備好瞄準該屆世足賽的「訂閱財」。

當時中華電信攜手愛爾達電視，取得該屆世足賽事轉播權，從32強開始完整轉播64場賽事。沒想到，瞬間流量衝上上萬人次，超越愛爾達預估，負荷超載導致當機，所有訂閱商機幾乎一夕頓滅。

「2018年世足賽的第一天，基本上還沒開賽就當掉了，因為太多人一瞬間湧入。」回憶當時，陳怡君認為是一場不堪回首的噩夢，「就好像所有人都堵在那個售票口，但售票口實在太小，所以在36個小時內就決定直接開放免費！」

看似快狠準的決策，陳怡君內心卻相當掙扎。開放免費等於無法從OTT平台取得訂閱收益，但面對排山倒海的客訴，愛爾達別無選擇，卻也因禍得福。陳怡君說，「以前大家都不太願意在MOD下廣告，開放免費後流量全部湧入，也因為那樣上屆世足廣告有達標，也讓很多人開始接觸到愛爾達。」

所幸廣告收入的成長，讓愛爾達2018年每股稅後純益仍有0.81元，加上世足轉播全程免費，流量來到前所未有的高峰。這樣的免費策略一路開放到年底，但隔年訂閱制重新上路後，訂閱量又大幅衰退，愛爾達深知，經過這次「重摔」，OTT訂閱大計又得捲土重來，但絕不能重蹈覆徹。

2019年開始，愛爾達重新檢視技術、轉播內容與品質，為的就是要在原訂2020年的東京奧運雪恥。陳怡君坦言，後期在訂閱的入口流量加大到10倍，甚至追蹤湧入數字的攀升速度，讓後台能提前因應技術更新，沒想到新冠疫情爆發後，又遇上東京奧運延期壞消息，導致當年度因動輒上億元的轉播授權金提前認列而虧損。

雪恥〉厚植轉播實力虧轉盈

面對大型賽事延期，在長達近3年的體育轉播中，愛爾達只能深耕自己的轉播實力。陳怡君表示，愛爾達能轉播得行雲流水，就靠這一場場賽事累積，透過長年與中華電信的合作養成默契，「他們負責平台，我們負責炒菜，每一道賽事就像一道道菜色，無論從流暢度、球評到賽事節奏，我們要色香味俱全地端到觀眾面前。」

這樣的訓練在東奧開幕後，收穫了第一次OTT訂閱的收益，加上疫情收視習慣改變，2021年愛爾達不只營收寫下新高，並虧轉盈。「東京奧運結束後，我們就如火如荼投入2022年世足賽的準備，」陳怡君透露，為了趁勝追擊，愛爾達更馬不停蹄展開世足賽的轉播討論。

愛爾達能交出亮眼成績單有三大關鍵法寶，長期轉播小賽事累積的競爭力、內容更豐富，加上每年彙整「世足聖經」嚴防失誤。

「就像炒菜一樣，一定可以愈炒愈好吃！」陳怡君認為，愛爾達這次能在世足賽大舉收穫，首先最重要的就是長年轉播足球賽的經驗，「我們一年轉播3百場的足球賽事，10年下來就轉播了3千場，這樣練習的基本功相當足夠，這次球迷認為我們轉播相當流暢，沒有什麼訣竅，就是歸功於這些年同仁的經驗與努力。」

多年轉播功力下，笑稱自己就是個「足球門外漢」的陳怡君還要求團隊要做到「雅俗共賞」，所以愛爾達團隊的挑戰，就是要讓她這個「門外漢」也能享受在賽事當中。

轉播的成功與否，不只是砸巨資拿下轉播權這麼簡單，能不能吸引觀眾付費訂閱，還是在於觀看體驗與內容精采度，決勝關鍵就是要做到「外行人看熱鬧，內行人看門道」。

挑戰〉沒有大賽事如何擴粉

舉例來說，除賽事轉播的完整性與多視角、擴增實境（AR）轉播的全新體驗外，為了達到陳怡君的要求，愛爾達團隊在這次轉播賽中加入不少單元，包括在賽前製作「八大球星」的短影音輪播，讓觀眾在前期收看時，能快速掌握這屆世足的明星球員與看點。

此外，從淘汰賽開始，愛爾達電視依舊於每日開賽前推出《世足戰前報》節目，上午時段也彙整成《三十分鐘看世足》，提供懶人包給半夜無法收看的用戶。在這些策略下，愛爾達確實吸引大票「空降」OTT平台的觀眾。

參與愛爾達三屆世足轉播的球評陳家銘表示，能夠流暢轉播的關鍵在於每年足球轉播經驗，是其他綜合電視台轉播沒有的，加上愛爾達高層對球評有相當高的自由度，讓觀眾能有好的收視體驗。

還有為了保障賽事轉播流暢不出錯，最後一個法寶就是「世足聖經」。陳怡君透露，十多年前開始轉播大型賽事時，每屆都將轉播經驗彙整成數百頁的「聖經」，裡頭有幾十個分類，員工可以藉由指引操作。例如，萬一斷線該怎麼辦？聖經裡就能快速找到指引來排錯。

卡達世足賽落幕，愛爾達再次寫下訂閱新紀錄，她現階段最重要的目標就是興櫃轉上櫃。陳怡君不諱言，基於近期資本市場環境和上櫃作業時程考量，世足前夕主動撤回上櫃申請案，希望取得世足轉播實績後，在適當時機再重新遞件。

「第四季整體表現十分樂觀，2022年愛爾達營收有機會超越2021年。」法人認為，在這次世足豐收下，愛爾達全年營收有機會再寫新紀錄，且長年以來愛爾達與中華電信合作大型賽事的轉播，從東奧到世足皆有亮眼表現，OTT的成長也相當顯著，接下來如何在沒有大型賽事的年度穩定訂閱數，成為愛爾達未來營運的挑戰。

「大型運動賽事確實很能吸引一日球迷，但我常說有一日球迷才有進階球迷，有進階球迷才能培養真正的球迷。」確實，她眼下最大的挑戰，莫過於讓一日球迷穩定訂閱。

但陳怡君依據過去愛爾達愈來愈穩定的訂閱效益指出，這回世足訂閱高峰已衝高OTT平台營收占比，2023年第一季愛爾達不僅將獨家全場次轉播WBC世界棒球經典賽，接著九月底亞運登場，MOD與OTT平台的收益有望達到各半。

4年前一場「重摔」，讓深耕數位轉播多年的愛爾達厚植實力再出發，終於在本屆世足賽收穫甜美果實。但未來上櫃後，能否如它轉播的奪冠隊伍般接連開出紅盤，有機會也有挑戰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1358期)

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