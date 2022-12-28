台塑為何與日超級電腦龍頭牽手、攻量子運算？故事從30年前董座留學荷蘭說起

【撰文・劉煥彥】

石化業龍頭台塑公司（1301）的董事長林健男，本月接連兩次現身量子科技的場合。 這不禁令人好奇，年營收高達2100億台幣、市值逾5500億台幣的台塑，為何與量子技術這個極為前瞻的新世代科技有關連。 原來，在當今全球科技強國競相投入量子技術研發的大潮之外，30年前林健男留學荷蘭時的見聞，促成了石化龍頭這幾年在數位轉型的路上，從人工智慧（AI）、物聯網至量子運算的持續進化。

台塑在自家電子材料部 培養量子技術人才

在本周日（25日）舉行的2022量子電腦暨資訊科技研討會上，林健男致詞時，提到了他早年的荷蘭經驗，以及台塑投入量子技術研發的緣由。

「台塑公司有300人的電子部（電子材料部），負責硬體和軟體，所以這幾年在量子領域培養了幾位好手。」

「為什麼我們要往這邊走？30年前我去荷蘭念書的時候，一直在追求一件事情。現在荷蘭有兩家世界級的百年公司，一家是飛利浦，第二家就是Shell（殼牌石油）。」

「為什麼它們能夠百年，現在還是世界級的國際好公司？基本上它們很扎實，在基礎上紮根，從我的碩士指導教授，可以看出他們的教育精神。」 今周刊/提供

年近80歲的林健男，已服務台塑集團50多年，但從1987年至1999年的12年間，他曾離開台塑療養身體。

根據中原大學官網，這段期間林健男投入當時台灣急需的環保工程業，且為了補足自己的環工知識，他赴荷蘭農業大學（Wageningen Agricultural University）攻讀環境工程碩士，在許多刺激與挑戰下，終於順利取得學位。

台塑與富士通合作 早在4、5年前就開始

林健男在25日演講中也提到，台塑與日本超級電腦龍頭富士通，在量子電腦技術上的合作淵源。

「台塑公司和富士通的淵源，在4、5年前，就透過富士通協助我們在化學製程上，用物聯網、影像等，做品質、製程的控制。」

「後來，這幾年來，在電解液的研發，還有在PVC製程，尋找更好的複料（複合材料）。在張教授（中原大學量子資訊中心主任、前台大代理校長張慶瑞）協助下，我們與富士通有長久的合作。」

「我們要如何用荷蘭的研究精神，來把我們帶起來。」

台塑+富士通+中原大學 創建量子技術產業鏈

時間回到本月10日，中原大學在台灣富士通支援下，正式成立DA量子計算中心，當天舉行揭牌典禮，該中心將成為富士通發展及研究量子運算技術應用的重要據點。

中原大學也同時宣布，攜手台灣富士通及台塑公司三方合作，共同創建量子科技的應用產業鏈，加速推動台灣量子科技發展。 左起為台灣富士通董事長遊口証、台塑董事長林健男、中原大學董事長張光正、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞，以及中原大學副校長洪穎怡。今周刊/提供

台塑提需求、富士通提供技術、中原大學出人才

中原大學說明，DA量子計算中心將運用富士通提供的Fujitsu量子啟發式運算技術Digital Annealer（數位退火技術），掌握量子運算技術與相關應用研發先機。

Digital Annealer數位退火技術能快速反應、解決複雜的「組合優化」難題，從天文數字般的大量選項中，迅速找出最佳方案。舉凡新藥開發、物流最佳路徑、智慧製造、智慧金融、數學模型求解等，都可透過Digital Annealer提供最具成本效益的解決方案。

其次，富士通量子技術應用結合台塑新材料開發，也為雙方帶來研發契機。

以台塑豐富的石化產業製造與研發能力，借重台灣富士通的雲端數位退火技術，應用在新材料開發上，可在高達數千萬、甚至數億個選擇中，用極短的時間找出最佳解方，縮短研究開發的時程。

「量子電腦200秒能做的事情，古典電腦要花一萬年！」

量子運算到底有多威？

今年7月張慶瑞接受《今周刊》專訪時曾說明，目前以0與1之間轉換為運作基礎的古典電腦，速度完全無法與量子電腦相比。

「Google告訴你，量子電腦200秒可以做的事情，古典電腦要花一萬年！」

林健男10日當天致詞時也說：「對石化業而言，量子運算可運用在材料開發領域，藉由量子高速運算，在極短時間內，從4000萬種化合物中找出最佳解答，大幅縮短產品開發的時間。」

台塑電子材料部李宗憓博士在簡報時則指出，以酚類添加劑的理想組合來說，原本需要以電腦做5000次計算才能找出來，如今以量子運算的數位退火技術，只需要做500次計算，等於「時間成本只有十分之一」！

「量子科技發展到今天，已經是一門顯學」

林健男當天致詞時也說，「量子科技發展到今天，已經是一門顯學，各國紛紛投入量子競賽，但在這場世界盃的比賽中，人才無疑是最重要的因素」。

「為培育台灣的量子人才，並加速次世代量子運算技術的開發，母校（林健男畢業於中原大學化學系）借重富士通在量子運算的知識和經驗，成立了DA量子運算中心。」

「這是台灣在發展量子科技，必須要走的路。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

鴻海跨界拍科幻劇！炎亞綸、李銘順、宥勝都登場 為何劉揚偉願投資上千萬元支持？ 原來背後有這考量

凍雨、洪水、冰風暴同時出現，零下56.6度走出門直接凍死…美50年最嚴重炸彈氣旋已2億人受災

計程車起跳將漲15元，6大「小黃神卡」刷哪張省最多？一次看信用卡怎麼綁讓回饋能享25％！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】