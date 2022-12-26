再跌也不用管！怪老子不推存股改存它：近1個月報酬逼6% 有錢繼續加碼

【撰文・林韋伶】

「以長期持有、穩定投資的投資人來說，債券可以收息，就算不是買到最低點也沒有關係，因為你永遠不知道何時會是最低點，再跌也不用管，現在殖利率已經夠高了，就算價格再跌，擺著收息也能很快補回來。」 存股達人怪老子近期不存股改存債，認為在高殖利率掩護下，投資人面對的是千載難逢的進場時機。

過往青睞透過存指數型ETF來理財的怪老子，近期將眼光投往債券ETF上，他分析：「相較起買到營運不佳的企業股票，股票可能變壁紙；債券就算一時價格下跌也不用擔心，因為價格走跌的同時殖利率就會上升，現在殖利率相當高，只要穩定收息就能很快補回來。」

近1個月報酬逼近6% 怪老子：債券市場迎千載難逢好時機

若從近1個月表現較好的債券ETF績效來看，含息報酬最高可達近6%，顛覆投資人過往認為債券市場漲跌溫吞的既定印象。

事實上，除了怪老子看好債券市場，多數投信、投顧與銀行業對明年的投資展望，也都看好債券市場較股市有表現的機會。

大拇哥投顧直言：「2023年是債券年」，在殖利率和美元來到高檔後，投資價值浮現，適合停泊資金、等待風險資產的投資機會，投資方向上宜減碼股票，加碼公債和投資級信用債。

此外，富邦投顧董事長蕭乾祥也罕見地在2023年投資展望記者會上喊出：「2023上半年債優於股」；而國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也分析，股市在2023年年初仍有下修風險，但在債市的部分，美國2年期公債利率約4.3%，若資金有短期停泊需求且風險承受度較低，短債或許是不錯的考量。

2023投資怎麼買？金融市場將現難得一見的債券年

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原解釋，以金融債來說，美國聯準會鷹派升息讓債券殖利率攀升至近10年新高，其中金融短債殖利率達5.5%，「債券報酬來源本就以利息收益為主，短債波動又較長天期債券低，可提供保護性收益」。

事實上，目前也已經有不少投資人看中高殖利率的保護，將資金往債券ETF移動。在今年10月以前，台灣ETF市場受益人數增長最多的ETF，主要還是台灣人最愛的高股息ETF為主，像是國泰永續高股息ETF（00878）、元大高股息ETF（0056）、元大台灣高息低波ETF（00713），都是增長最多的熱門標的。

高殖利率炒熱債券ETF交易 10大熱門標的債券占3檔

10月起，元大投資等級公司債ETF（00720）、元大美債20年ETF（00679）開始擠進受益人數增長前10大的排行榜裡；到了11月，受益人數增長前10名的ETF中，共擠進了3檔債券ETF，其中元大美債20年月增人數衝上第4名。

怪老子分析：「自2000年至今，債券走跌約3~4成的，未來市場降息時、當價格反彈時，也就可望有相同幅度的反彈空間」，當高殖利率成為投資報酬的安全網，怪老子認為目前是布局債券「千載難逢的好時機」。

不過，林啟超提醒投資人，10年期公債最好的布局點已經過去，反倒是投資等級公司債還有很好的買點，「對長期佈局來說，目前是很好的進場點，因為長線來看利差會下滑」。

林啟超分析，不管是投資短債賺利差或投資長債等降息賺資本利得，債券有機會，提供4.5%左右的投資報酬率，績效比很多結構商品利率還好，的確值得投資人多留意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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