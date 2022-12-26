俄烏戰爭進尾聲？「澤倫斯基美國行」背後原因不單純⋯謝金河：金融市場出現2變化

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聯合新聞網／ 今周刊
俄烏戰爭對全球的影響相當大。 美聯社
俄烏戰爭對全球的影響相當大。 美聯社

【撰文・謝金河】

俄烏戰爭可能進入最後階段

烏克蘭總統澤倫斯基在戰事中展開一趟美國行，拜登總統熱烈歡迎他，他也把戰士簽名的烏克蘭國旗送給國會，此行澤倫斯基留下一句名言：「Your Money is not Charity；It’s an Investment！」意思是說美國的資助，不是慈善捐款，而是對民主與安全的投資！

在戰爭收尾的階段，戰場外的變化，經常成了左右戰局最大元素。這讓我想起二戰最後的階段，一個是1945年2月4日到11日在蘇聯克里米亞舉行的雅爾達會議，二戰已進入尾聲，美國總統羅斯福，英國首相邱吉爾及史達林討論二戰後世界新版圖，到7月波茨坦會議要求日本無條件投降，日本撐到8月15日宣布投降。

這次澤倫斯基美國行，乍看是來要求更多軍援，但背後可能有我們不知道的新變化。在這一段時間，我發現金融市場有一些變化，一個是俄羅斯要求用盧布買石油，天然氣，盧布一度升至50.565，這兩天，盧布突然貶值到73.215。另一個是天然氣，現在正值寒冬，天然氣價格卻從9.77跌到4.917美元，這有點不太尋常。

下一個變化可能是油價！這次習近平出訪沙國，並且中國也成為沙國最大石油進口國，但在中東地區什葉教派與遜尼教派衝突中，也觸怒伊朗，沙國也沒有答應以人民幣取代美元購油，這個地緣政治的矛盾，也可能是破口。最近普丁放話明年減產石油，但沒有掀起太大波瀾，目前油價距俄羅斯入侵烏克蘭的130美元高價約四成。

今年經濟學人的十大趨勢，第一個是烏克蘭，看起來這次澤倫斯基的美國行，可能是一個重要的轉折。

本文授權自今周刊，原文見此

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