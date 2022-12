俄烏戰爭進尾聲？「澤倫斯基美國行」背後原因不單純⋯謝金河：金融市場出現2變化

【撰文・謝金河】

烏克蘭總統澤倫斯基在戰事中展開一趟美國行,拜登總統熱烈歡迎他,他也把戰士簽名的烏克蘭國旗送給國會,此行澤倫斯基留下一句名言:「Your Money is not Charity;It’s an Investment!」意思是說美國的資助,不是慈善捐款,而是對民主與安全的投資!