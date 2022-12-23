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為何經濟成長薪資卻凍漲？台灣GDP太依賴「3件事」讓你看得到財富但吃不到

聯合新聞網／ 今周刊
台灣人的薪資呈現凍漲，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
台灣人的薪資呈現凍漲，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

【撰文・林信男】

2021年，台灣無論外貿、投資或消費，皆表現亮眼，帶動全年國內生產毛額（GDP）年增率突破6%，創11年來新高；然而，受俄烏戰爭爆發、通膨高漲，以及主要經濟體央行，紛紛啟動升息循環等因素影響，今年台灣經濟成長預測值，不僅遠低於去年，估計2023年，仍會繼續面臨下行風險。

根據主計總處預測，2022全年，台灣經濟成長率為3.06%，較前次預測下修0.7個百分點，且預期2023年經濟成長僅2.75%，較8月預測下修0.3個百分點。

值得注意的是，即使2021年台灣GDP創高、2022亦可維持正成長；但，就薪資統計來看，經濟成長的果實，似乎並未雨露均霑地，分配到多數勞工手中。

由主計總處資料可得知，今年1至10月，剔除物價因素後的實質經常性薪資，為4萬1346元，年減0.13%，是近6年同期，首次出現負成長。

太依賴出口、中國市場、半導體相關產業 導致經濟結構失衡

「前一陣子，（連續）好幾個月，新聞上一天到晚說，我們貿易出超屢創新高，好像大家應該慶祝，其實這非常嚴重！」台大財金系兼任教授劉憶如直言，台灣經濟太依賴出口，出口地區太依賴中國，出口項目又太依賴半導體、資通訊等產業，導致經濟結構失衡；如今，隨著全球經濟成長趨緩，台灣出口勢必大受衝擊。

據中研院統計，今年1到11月，台灣出口總值中，有38.6%，是銷往中國（與香港），占比居冠；而美國和日本，則分占15.6%和7%。

經濟過度依賴出口，「意思是，你賣東西給其他國家。但，人家要不要買？取決於他們有沒有錢。就經濟預測來看，明年各國GDP多半不理想，他們對我們的進口，都會減少，所以台灣出口，會受到很大影響。」劉憶如說。

外界預期，中國鬆綁防疫措施後，勢必會經歷一段混亂期，恐使經濟承壓。劉憶如表示，「中國明年（經濟）情況不好的話，首當其衝的，一樣是台灣。」

全球景氣降溫 外銷力道明顯轉弱

國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，2022年，全球經濟成長率約3%，但2023年，恐無法「保3」。中央研究院經濟所兼任研究員周雨田不諱言，「2023年情況比今年低迷，這是確定的，2022下半年，就已明顯往下走。」

周雨田引述世界貿易組織（WTO）資料指出，今年第4季，商品貿易指標降至96.2，低於趨勢值（100），創2020年以來新低；IMF也在10月提出預測，全球貿易成長率，將從2022年的4.3%，降到2023年的2.5%。

此外，經濟部統計亦顯示，今年9至11月，台灣外銷訂單金額年增率，已「連3黑」，且估計12月，依舊是負成長。

台灣外銷訂單金額與年增率。圖擷自經濟部官網
台灣外銷訂單金額與年增率。圖擷自經濟部官網

重科技、輕服務 經濟成長果實分配不均

另一方面，出口作為台灣經濟成長主力也意味著，企業必須全球布局。對此，劉憶如強調，「所以，他們（企業）用的人，是在海外的人，不是台灣的人，這就是為什麼，我們GDP看起來有成長，但台灣人薪資不會漲，因為經濟成長果實，落不到我們手上，看得見，可是吃不到。」

周雨田也認為，就台灣經濟表現而言，其成果並未被平均分配至勞工所得，「可能絕大部分（被分配）在公司利潤上」，且勞工待遇受限於基本工資水平，加上勞方處於相對弱勢，因此，從主計總處前10月實質經常性薪資負成長的數據來看，基本工資「還是有調升的必要性」。

「這幾年，比較賺錢的，就是科技業。」周雨田說，台灣科技業的獲利，主要受惠於美中衝突等情勢，所帶來的轉單效益，「可是退一步想，還有個原因，就是政府對高科技業的補貼，例如減稅，就有助於利潤增加。當然，政府鼓勵產業發展是好事，但從另一個角度看，分配面就有不平等的問題。」

劉憶如亦稱，相對於就業人數較多的服務業，台灣許多政策考量，都是對製造業和出口的支持，「服務業（在經濟上）扮演很『輕』的角色，台灣人若想分到經濟果實，還是要從消費、服務業這邊著手，所以政策上，重心應該有所調整。」

本文授權自今周刊，原文見此

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