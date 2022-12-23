「富媽媽」亮麗上通告、隔天幫客戶刷馬桶！先生離開科技業 她陪創業年收近千萬

【撰文・彭蕙珍】

2017年，十方在台灣知名半導體公司工作的先生，因長年在高壓的環境中，身體慢慢出現狀況。隔年公公罹患癌症，先生也得到糖尿病和憂鬱症。那年他不過43歲。 幸好，她很早就有理財思維，2006年開始投資房地產和股票，2017年被動收入超過家庭支出，已經財富自由。 先生46歲離開職場，疫情期間找到未來想投入的事業，經營一家清潔公司，目前年營收近千萬元。 她強調，每個人都要成為有彈性的成熟大人，拓展自己的技能，讓心更穩，「要成熟退休，不放棄成為更好的自己」。

那一幕，十方現在仍歷歷在目。那天早上先生無論怎麼翻身，都無法起床，「他一直叫我的名字，說『我站不起來，怎麼辦？』」十方嚇到了，驚慌的打電話向先生的同事求救。

「他整整花了兩個小時才爬下床，站起來後，居然還去上班。」十方知道他有不得不去上班的理由，但心中相當不忍。

她盤算著家庭資產，淨值超過3千萬，「我不買自住房、只買投資房，有幾塊土地，還有股利，再怎麼樣家裡的經濟上也不會倒。」她體貼的問：「你可不可以不要工作？」

說這句話時，她心中是擔憂的。他們都40多歲，是典型的三明治族。公公罹癌，還有失智的婆婆，以及2個仍在讀國中生的小孩，家庭正是最花錢的時候，不能坐吃山空。只是，她更擔心先生的健康，他不能垮。

三明治族正花錢 花2年準備退休

為了治療憂鬱症，先生去看醫生，醫生建議他繼續工作。於是用漸進式退休法，花2年時間準備，直到2020年先生才離職。

離職前，他做了一張excel表給她，「他要我賣掉上海的房子，因投報率只有1%多，太低了，希望我能去找5%的投資工具。」

掌握家中經濟大權及負責投資的十方，不滿問道：「你以為5%有那麼容易？」不過，她真的做到了。

夫退休後 她對錢錙銖必較

先生離職後的那幾年，家中少了固定薪水收入，加上經濟負擔大，十方開始過著縮衣節食的生活，「我不剪頭髮、運動改成爬山、到傳統菜市場採買，對錢變得錙銖必較。」

印象深刻一次去爬山，下山經過一間農產品，她死盯著一包鐵蛋看。她很想買，卻連幾十元也捨不得花，「我心裡想『鐵蛋不是蛋，那是零食，不能亂花』；先生怎麼勸我就是勸不聽。」

十方後來才知道自己的焦慮是所有退休族幾乎都會有的，「剛退休的人會進入懷疑自己的過程，覺得錢夠嗎？」 今周刊提供

想買房投資 卻開了間清潔公司

投資時，她也戰戰兢兢，「2020年3月台股跌到8900點，我開始進場，漲到17000點還在加碼；我的壓力很大，覺得自己好像要扛起全家的資產，我不敢賠、也不敢犯錯。」

「一年後，我還在焦慮裡，就覺得不能這樣下去，和先生說，我們來做房地產，以新竹為半徑找房子投資。」

此時，他們遇見被稱為「台灣最佛的老闆」，在台中的清潔公司老闆張茗富，他幫助街友、更生人…找到一份能安身立命的工作，深受感動，「我們覺得他做的事很棒，去找他聊了3個小時，他建議我們在新竹開一間公司，並教我們技術。」

十方的先生很感興趣，因為在心理諮商的過程，他對人產生興趣。回到新竹後，他立刻成立一家公司，那是2020年。

沒想到，疫情後，清潔公司生意很好，才在黃頁刊登廣告，就接到新竹一家頂級露營地的詢問電話，就這樣做起生意。

上市公司成客戶 業績開紅盤

公司成立之初，只有他和先生兩個人，她是博士、國文老師，先生是高科技工程師。在這段過程中，她發現人生有另一番新的體驗。

一次他們接到一間外商辦公室的清掃工作，前一天她才穿著光鮮亮麗的衣服，以「富媽媽」身份和藝人季芹、佩甄上通告、在節目中對談，此時卻穿著清潔公司的背心，拿著菜瓜布刮馬桶，「那一刻我覺得自己很好笑，我竟然可以做成這樣。」 今周刊提供

還有一次，接到居家「特別清潔」工作。她解釋，房子裝修完後很難清掃，尤其在櫃子的四個立面有清不完的灰塵，所以價格很高。業主是一對工程師夫妻，冷冷地指著一個又一個的櫃子說：「這裡也要清！」

那天，她爬上、爬下，心中想著：「我有需要做到這樣嗎？」就在那一瞬間，心中的疙瘩鬆開了，「我的人生忽然突破了那條線，就拓展了。」

她說明：「如果我連這件事都可以做，未來任何事情都可以做。

前陣子他們接到一家上市公司的報價邀請，先生才一進門，主管就說：「交給你們做。」十方笑道，對方連報價都沒提，應該是先生的科技人特質吸引了他們，「自此公司業績開紅盤，案子接不完。」

幫助弱勢有工作 提高員工福利

最棒的是，透過創業，能幫助更多弱勢者、有一份工作。已經財富自由的十方說：「給25位員工的薪水比最低基本工資再多10%，也有年終獎金。」

「雖然我們賺的少一點，但員工的向心力很高，反過來會幫助公司，而且人員的流動率很低。」

在和員工相處的過程中，十方聽見大姐們的人生故事，對人有更多的理解和同理心，「每個人都有自己的故事和曲折，我變得更柔軟，人生光譜的廣度變得更寬。」

十方在近期出版的新書《上班族提早退休金錢課》中，談到這段意外的生命歷程，和先生共同經營的新事業，替他們找到了人生的另一道風景。 今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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