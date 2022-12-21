巨大50年第1次延票、認發信溝通「有點粗糙」…杜綉珍看到什麼才非做不可？5關鍵解密

【撰文‧段詩潔、黃阡阡】

一向是台股績優生的自行車龍頭巨大集團，日前才風光舉辦50周年慶典，卻因為一紙通知供應商延票公告，面臨空前危機，是海嘯還是逆風？

一紙通知供應商延後票期的公告，讓資優生巨大市值一天蒸發逾70億元！

「所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天！」「即起自2022年12月至2023年3月出貨至巨大之全球製造廠之貨款，依現行票期之制度下，展延45天！」12月12日，一紙自行車龍頭巨大發給供應鏈的信件外流，在市場上瘋狂轉傳；隔日，巨大盤中股價一度跌停，單日市值跌逾70億元。

很難想像，在此之前，不論今年前11月合併營收高達864億元、前三季EPS（每股稅後純益）達15.01元，逼近去年全年的15.81元，巨大營收與獲利都雙雙創下同期新高。

現況》獲利創高、滿手現金

不只如此，截至第三季底，巨大現金及約當現金仍有132.2億元，不但比去年底的77.14億元大增71％，更創下歷史新高；且剛完成現增與公司債募集67.5億元，近兩百億元的現金應付貨款理當無虞。

明明是獲利大好、滿手現金，資優生究竟怎麼了？

最關鍵的，就是庫存水位急遽拉高，這也是讓市場炸鍋的原因。巨大去年第一季的庫存金額僅182.9億元，到今年第一季增加至338.7億元，第三季則拉升至374.9億元。

市場當然也充滿疑問，首先，為何是這個時間點，要找協力廠展延票期？同業直言，巨大這次是50年開業以來首次延票，而公開發行後現金增資、發公司債也是第一次，原因一方面就是庫存，也是因為越南這塊地。巨大集團在越南平陽省購置現成廠房改建、已裝設生產設備，目前正在小量試產，預計明年第一季投產；更已買好一塊達10公頃的土地，為未來進一步擴廠預做準備。

第二，為何是45天，而不是更長或更短？同業透露，一般廠商已經開90天票期，加上45天就是135天，有一定壓力，這日期也已是一般供應商能展現的「最大支持」。

第三，對巨大來說，這件事現在非做不可嗎？「杜綉珍（巨大董事長）有財務背景，看到未來的狀況，當然更保守。客人要求請他們支持延後付款，客人要延我，我當然要延供應鏈。巨大這麼大，一定是大客人去延貨款，加上庫存水位這麼高。」在同業眼中，與供應商共榮共好，本來就是很自然的事，只是這封信被流出來了，算是意外。「內部發這封信的嚴謹度，應該更小心。可能想說我是老大，要求廠商是很合理的，沒想到廠商沒辦法接受。」

巨大發言人李書耕回應，其實在公司內部已經討論一陣子，畢竟庫存不是一天發生，一直在討論什麼時間點應該做什麼，預防性措施方法造成供應商抱怨，「這次做的不好，在溝通上有點粗糙，是內部管理問題，應該有些流程，例如事先溝通、面對面或打電話，而不是一封信；傷害已經造成，也帶來市場上的紛擾，相當抱歉。」

第四，為何巨大沒有更早發現問題？還是應變不及？忽略了隱藏的市場變化與風險？

「去年組車廠對疫情沒把握，所以我們會擋供應商的貨，但是巨大看到了疫情會有反需求，所以只有巨大有貨可以供應，這就是策略和遠見不一樣。」業界認為，以巨大過去的表現，不會沒有應變能力，「庫存水位大家都知道，巨大也知道客人的需求，甚至在越南有擴廠動作。巨大如果沒有知覺，就不會辦現金增資、發公司債，現在才有充足的現金流。」

挑戰》後疫情時代調整供需

第五，巨大的庫存在明年上半年就有機會緩解嗎？有何觀察指標？

美利達發言人鄭文祥直言，「沒有外界講的說像海嘯、像雪崩。這是進入後疫情時代，面對供需調整的一個過渡期。」鄭文祥進一步解釋，過去兩年疫情間，自行車市場確實表現不錯，但早在去年底，各家自行車業者就看到需求衰退的可能，今年中開始，也對供應商下單策略轉為保守，就是為了因應接下來需求趨緩現況。

鄭文祥強調，現在並不是自行車業面對過最艱困的挑戰，從現在來看，庫存水位即使較高，也開始往下走了，預計明年四、五月能逐步回到常態。

為什麼大家都看明年上半年庫存就會去化得很快？除了冬天向來是自行車淡季，業界人士也指出關鍵，因為每年3月會有台北展，第一季供應鏈開始準備新車種，3月展完後，客人會開始下單新的車種。現在就是在清庫存，備貨的部分在舊車款規格漸漸出貨完後，可以應用在新的規格上面。尤其巨大有自己的品牌，可以調整庫存的靈活度。

另一家業界高層表示，因為巨大產品什麼樣的價位都有，無法猜測庫存有多少比重是來自低價車款、高價車款。「但是別忘了，巨大、美利達庫存也包括鋁材、鋁合金等還沒加工過的原料，可以隨時因應市場去做應變。因此市場對於巨大存貨看似驚恐，但股價只修正一天就沒事了。」

這位業界高層分析，即使是中低價車款，相信巨大都可以去化得很好。「你看中國（中低價車款市場）去年大家（業績）都不好，但是大家不好的時候，巨大（業績）還是非常好，因為它們有效管控。」

關鍵在於，巨大是擁有自有品牌的集團，庫存還是能夠順著市場流向應該去的方向，中國、越南、台灣要做什麼樣的價位？零件都可以有效分配掉。

針對中低價庫存部分，李書耕則表示，相當看好中國市場，「觀察到中國從年初到現在銷售相當熱絡，跟去年同期比平均成長超過四成以上，到了11月我們還發現中國銷售年成長高達70％，主要是疫情趨緩，走向解封。中國也是能幫助去化庫存的重要市場。」他補充，巨大主要業務有兩塊：自有品牌與代工客戶端，且自己製造、有品牌通路，都有更大的彈性。

指標》天氣好就能加速去化

至於庫存去化有何觀察指標？一位業者透露個中祕辛：「你只要看天氣就知道。」若是今年冬天國外天氣很好，加上明年第一季天氣很好，去化一定很快。自行車業與天氣是息息相關。

萬一明年上半年沒辦法有效去化，對巨大又有何挑戰？同業評估，目前巨大前三季應收帳款與存貨約551.41億元，占前三季營收77.8％，存貨只占營收一半還好，而巨大客戶都是大客人，考慮去化情形是ＯＫ的，應收也是可以有效收回來，不至於出現什麼危機。業界普遍認為，從巨大的公司體質與財報來看，僅是短暫影響。

觀察股價表現，12月13日當天，巨大一開盤就出現恐慌性賣壓，一度爆量打入跌停，但後續也未見籌碼大幅鬆動跡象，股價也未再跌破低點。

在疫情、通膨、戰爭及升息等因素交錯下，不少上市櫃公司繳出漂亮成績單的同時，庫存卻是連環驚天爆。疫情催生出的異常需求並不是常態，巨大事件也只是眾多產業與企業的縮影；不少企業在疫情期間大啖紅利，但走向解封之際，過往紅利卻反成庫存包袱。

面對巨大事件，市場普遍解讀為好公司遇到逆風，但也讓市場上了寶貴一課，經營者面對瞬息萬變，更要兢兢業業地通盤考慮、做足準備；投資人在關心公司賺了多少錢時，千萬不要忽略了資產負債表、現金流量表的重要性。

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