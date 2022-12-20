小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

【撰文・翁申霖 整理】

2022下半年初，小米集團（Xiaomi）才在3個月內解僱超過900名、約占總數3％的員工，如今，又有消息傳出，小米將要在年底再次啟動裁員潮，估這波裁員人數將會超過5,000人，有小米員工透露，此次裁員規模較大，涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門，不過，與人事部溝通的結果是「好說好散（好聚好散）」，而公司給出的補償也較年終更勝一籌，許多被裁員工對於補償方案相對滿意。

小米在2022上半年，陸續在3個月內解僱了逾900名、約占總數3％的員工；若再把時間回撥到2022年2月，小米創始元老、當年跟創辦人雷軍一起喝小米粥的李偉星，也離開這家他待了12年、歷經草創到上市的公司。

儘管如此，小米的裁撤力道依然不減，據悉，本輪裁員整體力度尚未明朗，據估算或達15％；而在此前已有消息稱小米計劃大規模裁員，以減少人力成本，並預估本輪裁員人數將達到6,000名，以目前小米全職員工約3.5萬人推算，裁員幅度恐怕接近20％。

由於經濟低迷衝擊消費市場，再加上小米正投入大量資源在造車業務上，「降本增效」正是小米當前最需面對的挑戰。「降本增效是我們從今年年初以來一直在做的事。」小米集團總裁王翔在第三季度財報會議上也曾提到，「我們現在正在做進一步的規劃，怎麼樣提高我們的人效，降低我們的成本。」

小米董事長雷軍。（網路照片）

據「界面新聞」報導指出，小米給出的補償方案為「N+2」，未休完的年假則是按照雙倍工資折算；部分員工認為，按照今年的形勢，補償方案相較年終獎金更勝一籌。不過，針對上述消息，小米官方暫未置評。

2022年以來，小米前3季度經調整後利潤分別為人民幣28.6億元、20.8億元、21.2億元，相較於2021年單季人民幣50、60億元（約220億到264億元新台幣）的水準落差相當大；除了單季營收接連下滑之外，造車的成本投入也在逐步攀升。此外，再看小米的核心業務「手機出貨量」來看，表現也相當疲軟，據第3季財報，小米手機業務實現營收425.1億元人民幣（約1,872億元新台幣），年減11.1％；出貨量為4,020萬台，年減8.4％。

據全球分析公司Counterpoint釋出的數據顯示，小米手機2022年在中國智慧手機市場的占有率，從2021年同期的14％跌至13％，排名僅落在第5位。

這個一度被擠出全球市占前5、到重返手機「三哥」的中國手機品牌，為何短短兩個季度就風水輪流轉，成為同業裡衰退最甚的業者？

「小米喪失了增長動力，而且，可能難以重振旗鼓！」這句評論，是2022年8月「華爾街日報」在一篇專文裡，為小米劈頭所下的第一句注解。

小米到底怎麼了？雷軍遇上了什麼麻煩？

數個月前，「今周刊」就曾針對小米衰退進行深度解析，首先，第一個大麻煩是「市場分散的反噬」，而這也是雷軍遇上的最大麻煩，全球的智慧型手機市場正因為通膨肆虐，而歷經過去13年來最嚴重的產業負循環。

研調機構DIGITIMES Research預估，2022年全球手機市場將出現至多10％的衰退；但從IDC的分析看來，今年儘管整體手機需求將衰退，並非所有市場都是如此。事實上，小米與其他中國品牌最大不同，就是它有近5成營收是來自海外、堪稱最全球化的中國品牌，這樣的體質，理應最能抵禦產業亂流；從第二季出貨量觀察，小米的衰退幅度卻是最慘的，為什麼？

背後原因指向市場「分散化」，「過去幾年，小米因為市場夠分散，造就了它的成長，但今年以來，它也因為市場分散，導致反應速度太慢。」IDC副總監嚴蘭欣說。

早在俄烏戰爭前，手機的需求翻轉就已經開始，當時又以中國市場率先開始下滑，因而引發OPPO 、vivo等品牌開始降低庫存，「可是在同一個時間點，小米的海外市場都還在成長。」意即當競爭對手有感於中國需求的反轉，而開始調整策略，相對最不依賴中國的小米，反而錯失了放慢腳步的先機，使得後來小米的存貨持續升高，接著卻面臨手機貨量出不去的窘境，造成小米獲利衰退。

小米第二個大麻煩是「華為重返『榮耀』」，過去4年，由於美國制裁華為後，導致這家曾是中國第一大、全球第三大手機品牌被迫淡出市場，而小米就是被公認「吃」掉最多華為遺留的市場；不過，隨著2020年11月華為宣布出售子品牌「榮耀」後，榮耀便以幾乎是華為「分身」的姿態，重新奪回華為失去的市場。

「小米遇到另一個逆風，就是榮耀起來了，尤其中國的消費者，普遍有『華為情結』，很願意買單榮耀的產品，」研調機構CounterPoint總監蓋欣山這麼說。

而第三個大麻煩正是「印度禁售令衝擊」，小米第一大海外市場印度，從2021年底以來，該國政府就陸續對小米、OPPO、vivo等中國品牌，進行查稅行動；今年1月，印度財政部更公開表示，將對小米追繳65億盧比（約26億元新台幣）的稅款。

也因此登上印度手機一哥的小米，被市場認為是受衝擊的「海嘯第一排」。曾經，分散化、華為淡出、印度，是小米的三大順風牌；而今，當順風變逆風，該公司能否重振旗鼓，將考驗雷軍的跨國操盤力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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