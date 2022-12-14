疫情爆發自行車產業大好 如今供需倒轉 謝金河：給供應商的一封信藏玄機

【撰文・謝金河】

巨大看到什麼？

兩家經濟報紙的頭條新聞都是巨大，工商時報的標題是：庫存炸鍋，巨大票期展延⋯⋯經濟日報：巨大延票砍單⋯⋯結果是巨大開盤股價隨即跌停，美利達，桂盟等和自行車有關的公司股價都重挫。

今年10月27日才歡度50大壽的巨大，在Covid-19疫情肆虐下，是最大的贏家，巨大在疫情前的EPS至多是9元，但是在疫情中，巨大2020年Eps13.2元，21年15.81元，今年前三季15.01元，巨大這三年端出超乎想像的好成績，股價最高漲到376.5元，巨大每年稅後純益達50億元以上，浄現金也高達132.18億元，在台灣績優公司中，巨大可以排在前幾名。

現在卻傳出無預警發信給供應鏈廠商，要求將貨款票期展延45天，這令市場大感震驚。

巨大在給供應商的信函中指出：隨著疫情逐漸散去，自行車市況像雪崩一般⋯⋯這段話似乎暗示巨大看到什麼大家沒有看到的。以巨大132億現金，加上現金增資及可轉債募得的67.5億元，這將近200億元的現金應付未來貨款應該不成問題，但巨大卻主動攤出問題，背後的玄機更值得探究。

首先是巨大財報中，現金不少，但流動負債474.5億元，總負債579.16億元，巨大的自有資本率只有36.06%，在今年利率急升的環境下，巨大壓力也跟著升高。

而首當其衝的是庫存水位的急遽升高，2020年底的庫存181.95億元，2021上升至308.72億元，到第三季又拉升到374.95億元；美利達則從49.9到101.49億元，庫存增加和長短料有關，但最核心的可能是疫情解封的產業變化。

今年景氣驟降，先前因為疫情大好的產業，從視訊會議的Zoom，到筆電，平板電腦，電視面板，再到半導體，這其中，最波濤洶湧的是貨櫃運輸，最慘的是旅遊，航空，餐飲，飯店等行業，現在正好倒轉過來，飆升的貨櫃航運運價最慘已跌八成，很多IC設計業也很慘。

自行車產業在疫情中爆發，尤其歐美很多民眾以自行車代步，再加上電動自行車蔚為風潮，這三年自行車產業大好。現在供需倒轉，巨大算是反應快速，接下來是庫存的調整，以巨大這三年累積的實力，要克服這個難題應該不是難事。

本文授權自今周刊，原文見此。

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