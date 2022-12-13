把格局建起來、你追上很困難！半導體衰退台積電仍赴美佈局「讓你看不到車尾燈」

【撰文・彭蕙珍】

台積電12月7日在美國亞利桑納州舉辦裝機典禮，美國總統拜登、重要客戶，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美光（MICRON）等高層站台力挺。DIGITIMES董事長黃欽勇社長針對外界討論的「科技供應鏈去台化」指出，未來是分散型的生產體系和區域市場。

「老謝看世界」主持人謝金河邀請黃欽勇上節目，評論台積電赴美及半導體生態。黃欽勇表示，最近他針對191人做了一份美中貿易大戰後的四種情境調查，認為雙方會和解有4.2%，僵局的有65.8%，孤立的為24.5%，武統6.2%。

黃欽勇針對191人做了一份情境調查，認為美中貿易大戰後雙方會和解有4.2%，僵局的有65.8%，孤立的為24.5%，武統6.2%。圖擷自Youtube

分散型生態體系 產能不會全放台灣

黃欽勇強調：「僵局和孤立中間有一個很重要的，就是分散型生產體系和區域市場。」在過去，電子業的重心是OEM訂單，不管是筆電、手機訂單，只要了解蘋果、戴爾、惠普等客戶的需求就沒事了。但，現在環境變了。

「當劉揚偉帶著整個公司的經營策略和資源去拜訪印度、印尼、泰國、沙烏地阿拉伯總統或總理等人的目的是什麼？以後的市場不會集中在歐洲、美國、日本，是分散型的生產體系，不只是因為中美關係，同時也牽涉到產業結構的問題。」

他說明：「不可能把所有的產能都放在台灣，以台積電來講，到2025年台灣的產能是全世界的88%，不會低於80%以下。所以，短期間內，第一研發人員不會減少；第二台灣的效率還是台積電在全世界的依靠；第三當它要進行全球分散型的生產體系時，比別人先布局了，大家應該從正面的角度去思考這個問題。」

EMS占全球逾7成 全世界都想要台積電去設廠

另外，黃欽勇解釋，台灣不是只有半導體，還有EMS（電子製造服務業），「2022年前三季全世界前30大的EMS製造廠產值是4255億美元，台灣貢獻了71.7%，如電子五哥、佳士達等。下一個階段如果印度、菲律賓、越南想自己搞電子業，他不找台灣行嗎？一點機會也沒有。」

謝金河補充，張忠謀到APEC參加會議時透露，全世界每一個參加的APEC成員參領導人都來跟他說，希望台積電能到他們的國家設廠，「世界終於驚覺半導體是重要的戰略要塞之地，大家都想做，我相信沒那麼容易；還有就是半導體蓋一個廠，要5年、10年，以及要有關連產業聚落。」

半導體明年衰退 台積電持續投資

黃欽勇拿出一張表說明，半導體在2022年有成長，其中半導體代工成長25.8%，但是，明年可能是負成長，大約在負5%以內，「2023年全世界晶圓代工市場不會成長，但是台積電卻砸大錢去設新廠，他的意思是：我讓你看不到我的車尾燈。」

黃欽勇說明，半導體明年可能是負成長，但是台積電依然砸大錢去設新廠，意思就是「我讓你看不到我的車尾燈」。圖擷自Youtube

「在景氣翻轉的時候，只有台積電有實力可以繼續投資。」他說明：「張忠謀強調，如果我有領先優勢，別人要跟上我，你需要時間；我現在把格局建立起來，你要追上我很困難。」

謝金河笑道，力積電董事長黃崇仁曾經告訴他，台積電是全世界唯一一家可以透過每年盈餘再投資設新廠，「今年台積電可以賺300多億美元（約9,217億元新台幣），在資本支出來講綽綽有餘，每一年可以有盈餘去擴建新產，還可以分潤給股東。但全世界只有台積電做得到，其他企業都不可能。」

台灣有事 全世界格局改變

黃欽勇指出，台積電未來面對的壓力和困難應該不是在製造，也不是技術，而是大環境會不會改變？所以，台積電一直在談地緣政治問題。

他說明：「如果台海發生戰爭，台灣當然受害，另一個立即受害的可能是韓國，因為半導體產業占比很大；台灣活不下來，韓國活得下來嗎？日本活得下來嗎？所以，台灣有事是整個東亞有事，全世界的格局會改變。」

他表示，5年之內台積電沒有任何疑慮，「樂觀一點講，10年沒有壓力，但是結構會改變，在美國的比重會增加。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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