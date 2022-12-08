明年10大趨勢 經濟衰退衝擊難擋？張忠謀「全球化已死」謝金河嘆：已死很多年

【撰文・謝金河】

世界聚焦下一個新變化

這一期時代雜誌在毫無異議的情況下，選出澤倫斯基成為年度人物，以他作為戰時領導人的成功，堅忍抵抗俄羅斯入侵而獲獎。而之前，經濟學人也以包括小英總統在內的6個領導人當封面，探討2023年世界的變化。

每到歲末年終，全球都會探索未來一年的新變化，今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，造成通膨加劇，FED暴力升息，成為今年的主題。接下來的變化，迎面而來的可能也是俄烏戰局，及接下來因為升息，緊縮帶來的經濟衰退。

經濟學人列出2023年10大趨勢，第一個就是烏克蘭，最近烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內機場，引發全球關注，大家正密切注意戰局是否升溫。

不過最敏感的油價，天然氣，糧食，貴金屬價格跌幅都很大，油價在俄羅斯入侵烏克蘭的時候，一桶漲到130美元（約3,988元新台幣）以上，現在WTI跌到72美元（約2,209元新台幣），北海布蘭特原油剩76.9美元（約2,359元新台幣），幾乎剩下高價一半多，這個情況除了反應經濟快速衰退，也暗示俄烏戰爭可能不會持續太久。

第二個就是經濟衰退，現在科技業及金融業正揮舞大刀砍人，裁員風潮四起。往下是中國經濟觸頂，保5（2022年GDP成長率）可能是高難度挑戰。然後是美國分裂，聯盟變動重組，像是美國與沙烏地阿拉伯有裂縫，習近平趁隙而入，世界正加速重組，及抑制氣候暖化有望。

經濟學人也提到新的衝突熱點，當然包括台海，中印邊境，及土耳其，希臘爭執的愛琴海。接下來是全球報復性旅遊，元宇宙及加密貨幣被後量子密碼學取代⋯⋯

探索未來是有趣的知識旅程，接下來迎接的是經濟下滑的衝擊，張忠謀說全球化已死，其實已經死了很多年了，這次台積電的亞利桑納之旅，也會帶出很多過去從來沒有出現過的新變化⋯⋯。

本文授權自今周刊，原文見此。

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