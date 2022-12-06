全球通膨可能觸頂了！台灣人苦日子已到頂？ 梁國源：所得分配嚴重失衡是隱憂

【撰文・蕭婷方】

近來國際公布的關鍵經濟數據指標紛紛顯示，猖獗的通貨膨脹已經見頂，各季樂觀預估整體物價上漲的步伐將會放緩，連帶聯準會鷹派的升息節奏也會轉向。

元大寶華綜經院前董事長梁國源日前接受電視節目「數字台灣」專訪表示，台灣整體出口下滑，需要內需市場支撐，但台灣整體GDP表現很好，實質薪資所得卻很低，未來經濟最大問題是「所得分配嚴重失衡」。

最終利率預估在5.5% 美國暴力升息可望放緩

面對高通膨挑戰，美國聯準會（Fed）今年一口氣升息17碼，將政策利率拉升在3.75-4％區間。

近來美國通貨膨脹持續從40年高點降溫，最新10月消費者物價年增7.7％，不僅低於市場預期，且為今年以來最低水準。

主席鮑爾（Jerome Powell）示意升息腳步終將放慢，最新通膨數據公布後，預期聯準會12月決議升息放緩的投資人明顯增加，帶動美國股市士氣大漲。

市場判定Fed升息是否減速慢行？

梁國源認為，預測最終利率較為關鍵。

梁國源認為，目前美國利率已經超越2016-2019年升息循環的2.5％，也不可能超越1999-2001年網際網路泡沫6.5％，預估最終利率會落在5.5％。

梁國源表示，今年的通膨起因供應鏈失衡與運能問題，目前利率已落在3.75-4％區間，距離5.5％調適目標不遠，預估有機會放緩升息腳步。

不過，梁國源指出，美國通膨也許到頂，且財貨通膨已經緩解，但已經形成工資與物價間重要隔閡，目前美國工資還沒有上漲、卻因大缺工調漲的壓力，工資推動物價上漲的力道還無法預測。

台灣薪資過低 經濟成長面臨缺工挑戰

雖然通膨放緩，但全球經濟已進入收縮階段，將對台灣經濟造成嚴重衝擊。

據紐約經濟循環研究所（ECRI）今年5月研究結果指出，美國、德國、英國、法國、中國、日本已經過了景氣成長循環高點，雖然台灣研究結果仍未公布，無庸置疑全球經濟進入收縮階段。

雖然目前各界樂觀看待衰退不會很長、很深，但梁國源提醒，貨幣政策會有遞延效果，緊縮政策最終累積效果很難預估，一般來來說影響平均高峰值會落在一年左右。

地緣政治、全球景氣調節兩風險 台灣要小心

梁國源指出，台灣出口科技與非科技等出口訂單都在下滑，因此期待提升內需市場，「但這十分不容易，因為台灣缺工問題非常嚴重。」

台灣目前整體GDP數字表現很好，但是實質所得薪資成長非常低，所得分配嚴重失衡，缺工問題如何解成關鍵。

梁國源也提醒，台灣面臨「地緣政治」與「全球景氣調節」二大風險。

梁國源說，美國經濟學評論「American Economy Review」編列全球地緣政治指數，台灣最高點在今年8月，目前已經已經穩定下來了，但台灣地緣風險也是重要風險關鍵。

第二，國外景氣好壞對台灣的影響度，遠高於匯率影響度，因此全球景氣下滑對台灣影響比預期大，要非常注意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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