卡達花光外匯存底、砸2200億美元辦世足 落入2大陷阱！謝金河：未來對策值得關注

【撰文・謝金河】

卡達燃燒自己照亮別人！

世界盃足球賽結束第一輪賽事，來自亞洲的日本、南韓雙雙寫傳奇，晉級16強，這其間也出現沙烏地阿拉伯打敗足球勁旅阿根廷，讓阿根廷嚇出一身冷汗的戲碼，還有日本打敗德國、西班牙，以分組冠軍晉級，同時把德國淘汰，堪稱是這次世足最大的驚嘆號。

這一個月來，全球目光焦點都在中東這個因石油暴富的國家卡達！從2010年取得世界盃足球賽主辦權，卡達開始大興土木，先是大修原來的一座場館，又新建七座新場館，經費大約100億美元，重要的是基礎建設，卡達在首都杜哈北邊興建了一個名為Lusail的城市，從取得主辦權以來，每年斥資183億美元，由機場、地鐵到酒店，都是重新建造。

這個大手筆投資總共花費2200億美元，卡達人口不到300萬，GDP總量1800億美元，一個國家花光全部的外匯存底來主辦大型賽事，這是空前大豪擲的投資。這當中有兩個大陷阱，一個是卡達是天氣炎熱的沙漠國度，不適合激烈運動，當初大開支票要全面興建冷氣場館跳票，只得改在冬天舉行，這下子和歐洲傳統很多聯賽撞期。

另一個是場館工程因為追趕進度，忽視安全，導致超過6500工人喪命，加上穆斯林的禁酒令也引發很大爭議，其間衝突不斷。從客觀角度來看，奧運、世足都是大資本投資，城市利用賽事可以提升知名度，帶來觀光，但這都是短期效應，一旦賽事結束，人去樓空，體育館及酒店可能變成蚊子館，甚至成了廢墟。

卡達這次斥資2200億美元，從美國1994年花5億美元，1998年法國花23億美元，2002年日本，南韓共斥資70億美元，到2006年德國43億美元，2010年南非36億美元，2014巴西150億美元，2018俄羅斯116億美元，過去七屆世足共投資443億美元，這次卡達的2200億美元是過去七屆主辦國總投資金額的五倍，卡達未來如何消化這個龐大的預算支出？值得關注！

小國辦大賽事風險很高，像希臘在2004年花了150億美元辦奧運，最後山窮水盡，國家幾乎被債務壓垮，日本去年的東京奧運也留下沈重負擔。這次的卡達很可能是燃燒自己照亮別人的經典佳作！

本文授權自今周刊，原文見此。

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