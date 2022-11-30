Nike、Adidas都他客戶！從當沖炒股負債7億到年營收破10億，70歲迪化街老董體悟「投資善良永不吃虧」

【撰文‧萬年生】

這位企業家，一度讓資本額7千多萬元的自家公司，負債逾4億元。如今，他不只全數還清，還手握Nike、Adidas、Puma、Lululemon、UA等國際客戶，年營收破10億元，更連年交出每股稅前盈餘超過10元的成績。

不只如此，他竟還把公司稅後盈餘的35％，分享給員工，更拿公司獲利的30％、個人收入20％，投入社會福利，行善做公益！

他是出身台北迪化街、現年70歲的力誠實業董事長蘇慶福。

「投資任何行業，不管是不動產或是股票，一定有賺有虧，唯有投資『善良』，永不吃虧！」說這話時，蘇慶福開懷地笑著，臉上神采光燦，「我是『三A企業』：第一個，我稅前EPS（每股純益）10塊錢以上；第二個，我每年把30％獲利分給員工當年終獎金、5％國內外旅遊；第三個，30％的利潤做社會福利。」

「哪個公司可以做到盈餘30％做社會福利？」當中華民國全國中小企業總會理事長李育家問蘇慶福「公司為什麼不上市櫃」時，他先是這樣回答，隨後甚至加碼說，只要對方能找出上市櫃公司中，具備力誠「三A中任兩個A」，就請中小企業總會理監事連吃一個月大餐，「我到現在還沒機會請客。」

出身迪化街世家 卻吃苦長大

蘇慶福成長於迪化街紡織家族，但當外界認定他是含著金湯匙長大，蘇慶福卻自認，他的傳奇人生，是從「吃苦」開始。

從小不愛讀書的他，求學生涯的寒暑假，都被父親送到工廠學打算盤、練打字。「我兒子來學功夫的，不用付薪水！」他還記得當時老爸的這句話，讓他成了「廉價童工」。受訓時，才十多歲少年的他，頂著寒風通勤，從早上7點半一路加班到晚上9點，睡通鋪、洗冷水澡，都是家常便飯，「我那時候受的苦，都超乎你想像。」

「他（蘇慶福）是最不像富二代的第二代。」由蘇慶福成立的慶福社會福利慈善事業基金會執行長吳坤德說。

25歲結婚前，當時台灣的受雇人員平均薪資約8千元，但在自家公司上班的蘇慶福，月薪卻不過3千元。婚後，他白手起家創辦力誠，初期靠代工毛巾布，賺到第一桶金；31歲，再創立染紗廠彩力，不過6年，就因隔行如隔山、資本短缺等原因，遭關係企業接管，直到9年前才重新接回，是他人生第一個挫敗。

年輕氣盛的蘇慶福，一心想拓展事業版圖，大約在台股首度破萬點後，氣勢即將由盛而衰的1990年左右，他力邀20位迪化街好友合資成立兩家投資公司，籌集的兩億元資本中，用高達60％資金融資操作股票，未料隨後遇到當時台股史上最慘烈的崩盤。這是他人生第二次挫敗。

求反敗為勝 操作當沖賠更多

「人家信任我，讓我掌帥旗，結果兵敗如山倒。原本的錢只剩下『一折』，我決定補到（投資金額）五折的錢給他們。」蘇慶福回憶，當時自己瞞著父親，自掏腰包補足逾5千萬元的虧損缺口，讓每個投資人都能拿回半數本金。

沒想到，為了「反敗為勝」，他又決定用個人資源做當日沖銷操作，反倒更加深陷負債泥淖。「當時財務槓桿太大，一天買賣能虧3、5百萬。」蘇慶福回憶，不到一年時間，他百分之百持股、當時資本額7千多萬元的力誠，就從銀行借出逾4億元，加上個人借款超過兩億元，總額高達6.8億元。每年光是利息，就高達4千8百萬元！

「我記得很清楚，那時每個禮拜三的出票日，就是我的頭痛日。」蘇慶福不諱言，在那段時間，力誠的財務經理總被質問：「力誠不是很賺錢，怎麼到處欠債？」其實力誠的本業確實賺錢，欠錢的，是他個人。

「你一定會倒！」這是當時許多迪化街紡織廠老闆對蘇慶福的斷言。一句話宛若當頭棒喝，他終於停止追逐資本市場的金錢遊戲，但畢竟債務可觀，「軋支票的生活也歷經十多年，總算還清所有債務，沒欠人一毛利息。」回憶過程，蘇慶福透露，他不讓老爸、老媽、太太知道，而選擇一個人承受，「很簡單，自己跌倒、自己爬。」

一趟業外操作的重創，讓蘇慶福有了「家規」等級的體悟，「我告誡兒子，你要投資其他行業、做股票，最多只能用20％以內的資金去投資，而且不能投機，至少要一年以上長期持有。」而長達10年從低谷奮起的償債人生，更讓「外行不如本行、本行不如內行」，成了蘇慶福最常掛在嘴邊的自我提醒。

除了經營上的體悟，「十多年前，身處經濟困窘、須為債務煩憂之際，我也許下承諾，縱使僅有一絲力氣，也要對社會貢獻一份力量。」蘇慶福說。

「共享榮譽、共享成長、共享未來」，來到力誠，電梯門一打開，一面寫著經營哲學等內容的公布欄十分醒目。「我是全中華民國第一個舉債成立基金會，還有最重要的是，我從沒對外募一毛錢！」除公司每年捐贈盈餘30％，投入社會公益，他個人也捐出收入20％。加總他個人與基金會的捐助，17年來，他共捐出超過70萬件衣服、4萬件毯子、上百萬斤白米……。

不只如此，蘇慶福也直言，「我既然能創立慈善基金會，對不認識的人慷慨給予，對自家員工豈不應該要更好一些？」他認為，幹部、員工是幫老闆賺錢的人，沒有他們就沒有公司，因此，除了把公司稅後35％盈餘分潤給員工，當員工結婚，他還會包上6萬6千元的「六六大順」禮金；員工生孩子，他則取「一路發」之意，提供禮金1萬6千8百元。

對員工的福利與照顧，還有每兩年一次的全身健康檢查。蘇慶福都沒想到，福報的反饋出現在自己身上。

原來，過去都在台北三總健檢、多年身體健康的他，6年前，安排員工到台北榮總健檢時，員工突然對他說，「董事長，這次您也一道來檢查！」沒想到檢查報告出來，醫師告訴他罹患大腸癌第三期，「小腸到大腸中間接縫處，發現6、7公分的腫瘤，切了60公分腸子、化療12次……。我也不會怨什麼人，假如那時我不出於善意，我現在早就死掉。」

當錢的主人 賺錢要懂分享

以身作則經營良心事業的他，也積極提倡環保企業概念。目前彩力在排放工業廢水及空汙處理上都做到標竿，三年前摘下桃園市「固定汙染源及防制設備即時監控」優良環保綠色企業獎章，成了全桃園唯二獲獎工廠。

問他為何如此願意分享、共享，甚至均享？「我一輩子要當錢的主人，不當錢的奴才。」蘇慶福直言，花多少，是你的財產，是你得到的；留多少，是你的遺產，那是你失去的，「每個人都罵我敗家子，對不起，我老爸的錢，我一毛都沒花掉。」

「這輩子，我人生是彩色的，已經到無所求，唯一希望我做得還不錯的東西，能夠傳承。」他告訴兒子和孫子兩件事：第一，力誠盈餘35％的員工福利，不能減，只能加；第二，他離世以後，每年公司賺的錢，30％繼續給慶福基金會，還有不想經營力誠、要收掉了，賣掉淨值30％，一樣要給基金會。

「既會花錢又會賺錢的人，是天下最幸福的人，因為他享受兩種快樂。」這是蘇慶福的人生和幸福企業的座右銘，也是他要傳承給子孫的最大財富。

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