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就算是無恥小人，也會在六四天安門時為廣場學生送水！范疇：台灣人不能不了解的中國2個特質

聯合新聞網／ 今周刊
翻攝自推特
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【撰文‧范疇】

未來至少1千年，那個現在叫做「中華人民共和國」的地方，距離台灣永遠只有150公里，無論是「特殊的國與國關係」還是「互不隸屬」，台灣這家精緻的瓷器店，都不能不了解隔壁大象的生理、心理狀態，或者說在這座緊鄰大山的地質結構下，未來衝擊到台灣的土石流長什麼樣。

台灣人不能不了解「中國」這頭大象的兩個特質。進行中的河南鄭州富士康二十萬人廠區之員工對官方武力的反擊，反映出了其中一個。先談這一特質，再談另一特質。

數萬乃至十萬年輕工人，憑體力和棍棒與軍警對峙，不論稱為「暴動」還是「抗爭」，都是1989年六四天安門以來最集中的行動，規模也超過香港勇武派的抗爭。但起因很簡單，沒什麼高大上的政治理念，就是每個個體都感到自己的金錢利益受到嚴重傷害，這和不久前發生的中產階級抱團拒繳房貸的心理邏輯是一樣的。

中國特質一：順民不會因理念而起，只有在切身利益被逼到死角時，才會打破沉默，揭竿拋石而起。當年所謂的辛亥「革命」或武昌「起義」，源頭也是四川人的切身利益被逼到死角時所激發的「保路運動」。

現在談中國特質二，但需講個1992年的小故事。我在北京所住的對外賓館，服務生都是經過嚴格政治考核者，其中一位領班，我當時認為是我這一輩子見過最無恥、最勢利之人。但有一天他把我嚇了一跳，他說，六四天安門時，他去為廣場上的學生送水。

頓時我了解，在他日常的無恥勢利行為下，他心中其實住了另一個人，但那個人只有在素樸的絕對正義感下才會被激發出來。

這兩種特質並不矛盾，而是因果關係。只有在順民或天真的年輕人被逼到人肉抗爭之後，通常怯懦於行動的知識分子自然會想出絕對正義的理由，變成口號或金句，喚起多數人心中沉睡的那另一個人。

認知到這兩種中國特質，對台灣人未來處理、應對中國和中國人這件事，我認為有莫大的好處。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1354期)

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位於鄭州的富士康廠區，有數萬年輕工人以肉身對峙軍警，堪稱六四後的最大抗爭。事件的起因很簡單：個人利益遭嚴重傷害，順民被迫揭竿而起，進而喚起多數人的良知。

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