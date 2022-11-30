習近平政權面臨十年來最大危機！堅持清零政策的背後 原來是這考量

【撰文・林韋伶】

中國長期實行新冠肺炎疫情清零政策，造成人民不滿，不惜走上街頭發起白紙革命，日經形容中國國家領導人習近平面臨10年來最大危機，究竟中國堅持清零背後的考量是什麼？

近期因世足賽的展開，讓中國清零政策面臨更大的質疑聲浪，為了維護清零政策的推行，中國國營電視台費盡心思。舉例來說，外媒發現中國國營體育電視台CCTV5在轉播世足賽時，大約有52秒的時間差，以供剪輯人員應變，插入其他的畫面，為的就是不讓中國民眾看到外國球迷沒戴口罩的臉。

中國轉播世足賽祭出「蓋台」手段 球迷沒戴口罩的臉成為禁播畫面

運動圈中有一句名言：「少了足球迷，足球的魅力大減」，然而，CCTV5似乎不埋單，每當轉播單位將鏡頭轉移到球迷臉上、捕捉現場球賽的氛圍，畫面就會被蓋過，確保電視前的觀眾不會看到現場球迷沒戴口罩的場面，擔憂這樣的畫面看在中國人民的眼裡，會發現原來世界上的其他地方已漸漸走出疫情的限制。

就在兩年前，世界衛生組織還盛讚中國是全球防疫優等生，但在其他受疫情衝擊更大的國家逐步往前走時，中國卻因為清零政策逐漸被世界孤立，為什麼中國政府不願意放棄清零？

其中一個主要因素是「成本考量」。根據中國政府的計算，清零政策的成效遠比成本高，中國認為因為執行清零政策，避免了百萬死亡案例與5000萬確診案例，若先不論數據的真實性有多高，中國至今僅通報6000個因疫死亡案例，多數死亡案例是出現在疫情剛開始流行時。反觀人口數只有中國四分之一的美國，死亡案例卻高達100萬例，中國一直用這樣的數字來強調自己的治理優於其他國家。

因疫死亡案例通報僅6000例 習近平：清零有經濟效益且有效

此外，中國也認定清零除了可以解救人民免於性命威脅外，還能讓中國經濟成長。若以在2020年情況來看，當其他主要國家經濟陷入衰退，中國經濟表現相對亮眼，也因此習近平甚至說過，他認為清零政策是中國最有經濟效益與有效的政策。

根據上海復旦大學今年5月刊登在《自然》雜誌上的一篇研究顯示，如果沒有推行清零政策，放任傳染力極強的Omicron變異株散播，中國可能面臨海嘯般的疫情，最嚴重會造成160萬人死亡。

另一方面，疫苗品質與施打率也是另一個中國堅持清零的關鍵因素。

中國國產疫苗為科興（Sinovac）或國藥（Sinopharm）疫苗，這兩款疫苗的效力並未獲得國際間主要國家的認可。

老年人疫苗施打率低 中國不敢輕易放鬆清零政策

根據國際四大醫學期刊《The Lancet》揭露，打兩劑輝瑞或BNT對於重症或死亡率能獲得9成的保護力，但打兩劑科興只能獲得70%的保護力。

若疫苗的保護力較低，代表需要更多人打疫苗才能達到同樣的保護力，中國的另一個問題在於太少老年人有施打疫苗，而這群人卻是可能因染疫而身亡的高危險群。

根據中華人民共和國國家衛生健康委員會的資料顯示，80歲以上打過3劑疫苗者僅有21%、打過2劑者51%、打過1劑者有59%，若貿然重啟開放的態度，恐怕最讓死亡率大幅攀升。

此外，中國還有較嚴重的城鄉差距，在醫療資源較匱乏的地區，很可能無法承受開放後感染數大增的壓力。

事實上，原來市場預期在二十大會議後，中國可望逐步鬆動清零政策，但這樣的猜想並沒有實現，讓清零政策釀成習近平政權至今最大危機。

儘管採取清零政策在初期能有效壓低死亡率，但後遺症就是難以自然發展出群體免疫，在找不到出場機制的情況下，中國政府引發眾怒可說是落入騎虎難下的窘境。

本文授權自今周刊，原文見此。

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