蔣萬安立委懸缺誰來補？吳怡農、黃珊珊被點名 國民黨恐陷「贏市長丟立委」窘況

【撰文・陳彥宇】

2022台北市長選戰落幕，各政黨依舊沒有喘息機會。由於市長當選人蔣萬安選前先辭去了立委職務，他所留下的第3選區（中山、北松山區）立委懸缺，將於明年1月8日進行補選，形同上演「延長賽」。

一般咸認，補選為短期競選，候選人知名度與形象，是影響勝負的重要關鍵之一。在國民黨現役民代態度保留，民進黨強將磨刀霍霍，民眾黨也伺機而動的現況之下，原來在選票占有「利多」的藍營，優勢整個大打折扣，更讓這場補選的勝負留下變數。

第3選區由完整的中山區（42個里），和部分松山區（20個里）組成。如果以該選區這次公職人員選舉的得票數來分析，藍營應能樂觀看待補選結果。像是，蔣萬安在市長得票數，直接斬獲8萬457票，領先第二名的民進黨候選人陳時中2萬1015票；議員方面，藍營候選人合計拿下8萬1782票，以1萬8659票之差，甩開綠營候選人。

儘管基本盤擁有領先地位，國民黨選情卻隱含危機，因為擁有全國高知名度，且已高票連任議員，備受黨內看好的松山區雙姝—議員徐巧芯、王鴻薇都對補選興趣缺缺。

「我沒打算遷戶籍，因為我住這邊（南松山區）很久了。」徐巧芯在接受媒體訪問時坦言，她戶籍不在蔣萬安選區，所以沒有參選可能性，再加上登記參選時間，她人剛好在國外，因此確定不會投入補選。

王鴻薇也說，議員選舉才剛結束，在完成就職前，她沒有任何角逐補選的計畫，並喊話黨中央應盡速做內部民調，「徵召一個最有機會勝選的人。」

面對藍軍一線議員戰將態度保留，黨內轉而點名，以剽悍質詢風格著名的大砲型不分區立委李貴敏、鄭麗文等人，以及此次放棄連任的中山區議員老將王浩應戰。另方面，2016年在黨內初選敗給蔣萬安、受封「蕾神」的該區前立委羅淑蕾也爭取回鍋，公開表達意願，「如果獲得黨徵召，我義不容辭。」

相較於國民黨人選仍要花時間喬，民進黨態勢相對簡單明朗。曾在2020年立委選舉挑戰蔣萬安，一舉拿下9萬9539票，一度讓藍營備感壓力的吳怡農，這次自動請纓出戰補選；另一位爭取投入補選的，則是放棄連任的大安文山區三連霸議員阮昭雄。最終由誰出征，就等黨中央拍板。

至於民眾黨方面，無黨籍黃珊珊在這區的市長得票數為4萬609票，雖然在三強鼎立中居老三，黨內認為仍具競爭力。「有支持黃珊珊的聲音浮現」民眾黨選戰小組召集人蔡壁如不諱言，一切還在評估，目前尚未定案，也不排除支持理念相近的候選人；民眾黨秘書長謝立功則強調，這場補選民眾黨不會缺席。

第3選區立委補選，將從11月28日至12月2日開放登記。究竟，國民黨是否會演變成「贏市長，丟立委」窘況，抑或挾公職人員選舉勝選氣勢，順利守下這席立委，答案很快揭曉。

本文授權自今周刊，原文見此。

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