國際大咖降臨 雲豹能源為何有實力簽下魔獸？謝金河讚：商機超過投資回報

【撰文・謝金河】

就像巴菲特在台積電面臨地緣政治壓力，股價頻頻破底之際，突然揭露大手筆買入台積電Adr，造成股價扭轉空頭頹勢一般。這幾天，台灣的天空除了選舉的激戰外，美國NBA大牌球星魔獸霍華德（Dwight Howard）降臨台灣，他的兩場處女秀都引來1.5萬球迷到現場觀戰，透過網路直播的觀眾也超過30萬人，這是台灣籃壇很多年沒有的盛況。

今年38歲的魔獸在2004年就讀高中時參加NBA選秀，並且成為選秀狀元，從此開展他在NBA的傳奇旅程，他的魔獸稱號是他在魔術隊時期，他的身體強壯到像野獸般，被當時太陽隊總教練D-安東尼形容為「巨大的怪物」，從此魔獸的稱號與他相隨。

魔獸在NBA締造很多傳奇，他是2020總冠軍的成員，5次當選最佳陣容第一隊成員，還有籃板王，阻攻王，灌籃王⋯⋯他是NBA少數全方位球員。這位NBA超級巨星會被網羅到台灣打球，這是很不可思議的事。

通常職業棒球及職業籃球都有水往下流的特質，像棒球的第一順位一定是MLB，擠不進去美國大聯盟，退而求其次，到日本，再往下到南韓，然後是台灣，或者是澳洲，墨西哥。籃球也是從美國的NBA到中國的CBA或是日本的BJL，南韓的KBL，菲律賓的PBA或澳洲的NBL⋯⋯

市場大小及球星身價決定市場的競爭力，過去打過NBA的球星，通常都優先被中國的CBA搶走，大家最熟悉的是林書豪。這次魔獸的爭奪戰，中，韓都有出手，但南韓有65萬美元上限，中國則有封控的因素，這時候以桃園為主場的永豐雲豹殺出黑馬，應該是價碼打動魔獸的心。

去年魔獸在NBA最後一年的身價是264萬美元，這次魔獸來台，價碼未公開，有的說100萬，也有說300萬美元，也有說月薪20萬美元，我的想法是不會差264萬美元太遠。而這也顯示台灣的企業有能力挖得動國際大咖，這是一個好的開始。

過去台灣的產業以代工為主，大家將本求利，省吃儉用，捨不得投資花大錢，這次雲豹能源是2016年才成立的企業，因為搭上綠能列車，股票上興櫃，市值一度超過百億，這回有足夠實力買得起魔獸，而且，魔獸掀起的週邊效應及商機可能超過投資回報。

而且，魔獸降臨台灣，又進一步增加台灣能見度，讓世界更看見台灣，這是難得的額外收穫。還有，魔獸帶動的球技，球風，可能更加影響台灣籃球運動的發展，更進一步，加速台灣職業運動產業化，魔獸的投資十分值得！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

雲豹桃園隊一百天搶魔獸實錄：戰績倒數、資本額僅9千萬，為何敢祭破億年薪搶NBA超級中鋒？

一間沒有管家、員工數不到百人的四星級酒店，為何魔獸霍華德下榻林口亞昕福朋喜來登？

NBA球星「魔獸」來台，T1首戰這天亮相！籃下王者淪板凳曾想退役…5小孩不同媽，被兒控訴：我超恨你

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】