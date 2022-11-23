69元配送+倉儲 4大物流沒這種價！ Pickupp：吃力不討好是我們強項

【撰文‧黃阡阡】

疫情帶來消費模式改變，物流也出現新服務商機！在台成立剛滿一年的新創物流Pickupp，以隔日到貨、配送率98％的精準管理，積極走出雙北，串聯香港、大馬等海外市場。

我們的要求就是隔日到貨，配送率98％以上，即使去年疫情期間，全台物流大塞車，但我們在雙北地區的隔日到貨配送率還是超過9成！」說這句話的是Pickupp聯合創辦人暨執行長彭子楓。很難想像，這家進軍台灣剛滿一年的新創物流，究竟是怎麼做到的？

原來，有別於傳統物流業者自建車隊的「重資產模式」，2016年在香港成立的Pickupp，透過大數據平台管理，媒合各種不同的運具夥伴，包括小型的物流配送車隊、機車外送員，甚至在地狹人稠的香港，還有靠雙腳走路送貨的配送員，這套「人人都能當配送員」的新商業模式，也滿足買方快速到貨的需求，而這樣的商業模式成功在台複製。

Pickupp的全新商業模式早已吸引國際資金的目光，不僅曾短短13個月內獲3次融資，去年底再獲3700萬美元，折合新台幣約10億元的Ｂ輪融資。其中，除了再獲由香港怡和集團的資金挹注，其他投資人包括國泰創投、PChome、DRIVE Catalyst（遠東集團旗下創投機構）以及太古地產等共同參與，截至去年底Pickupp估值約1.5億美元。

「人人都能當配送員」 每季成長超過50％

除了受到投資人青睞，Pickupp進軍台灣市場才剛滿一年，也交出亮眼的營運成績，今年不僅訂單量與營業額每季成長幅度雙雙超過50％，且自第三季開始，Pickupp單季營收突破千萬門檻，預計明年營業額能夠突破億元大關。

事實上，台灣是Pickupp的第四站，這樣的新物流服務早就在香港、新加坡、馬來西亞等地提供，並服務超過2.4萬家跨國公司、物流巨頭、零售和電商等企業，配送夥伴已達16萬名。

但國內物流市場成熟，包括新竹物流、嘉里大榮、黑貓與宅配通四大物流宅配市占超過七成。Pickupp如何快速打進台灣市場？彭子楓解釋，過去在物流一．○時代，透過區域的倉儲系統，層層分揀、配送，這樣運送成本最低，但效率最差；到了物流二．○的時代，開始出現餐飲外送平台，這樣的效率很高，但運送成本也相對昂貴，「所以有沒有可能在這兩者之間，提供一個既有效率，又相對便宜的物流服務？Pickupp因此誕生。」

「但首要條件就是找到配送夥伴，除了主動出擊找上小型的物流車隊，我們也歡迎機車配送員加入行列。」彭子楓分析，Pickupp的強項在於大數據平台，能快速媒合配送的需求，剛好台灣有不少小型物流車隊正面臨數位轉型的考驗，跟Pickupp合作免去系統建置的煩惱，還能穩定客源；其次則是一般外送平台的配送員，在每天三餐的配送高峰外，可以在低峰期加入配送的服務，目前台灣雙北地區的配送夥伴也已突破萬名規模。

把吃力不討好變強項 九成客戶是中小企業

再來，則是尋找配送的需求。彭子楓指出，通常中小型企業或小規模的經營業者，會更需要彈性倉儲與配送的需求，這一年來Pickupp客戶中，超過九成都來自中小型企業主，有的甚至是網紅、直播主，「舉例來說，剛做完一場直播的網紅，線上賣貨可能幾千幾百件，一來想要快速配送，二來走宅配費用可能相對可觀，因此選擇Pickupp來提供物流服務。」

價格方面，Pickupp提供每單69元起的含倉儲服務，對於小型自營商而言相當有吸引力。一位不具名的四大物流業者坦言，基於成本考量，目前四大物流幾乎沒有在做69元的宅配服務，不過以新創而言，這樣的市場有它的潛在商機，賺的就是管理財。

作為Pickupp股東之一的PChome在雙北地區部分的隔日配送服務，也交給Pickupp來執行；疫情間Pickupp還承接起晶華酒店的外送業務，包括各式中西餐點、花束等類型應有盡有。彭子楓語帶自信地說，「這些看似很吃力不討好的配送服務，將是我們的強項。」

目前Pickupp在雙北地區共有13個衛星倉，每個空間大約在5到20坪左右，主要就是服務賣家在存貨上的倉儲需求，彭子楓指出，雖然提供賣方倉儲需求，但八成的貨品當天就會配送，只有少數商品會過夜存放。

而高達九八％的隔日配送率，也讓Pickupp在台灣擴張快速，目前在桃園中壢也開了第一個雙北以外的倉儲，未來將有計畫朝六都其他城市發展，甚至是串聯香港、新加坡、馬來西亞等地。彭子楓坦言，海外配送的服務有不少需求，但如何進行還在嘗試各種服務方法。

依Pickupp內部規畫，接下來在台灣將以每年兩位數成長的速度擴張，然而，目前也有不同商業模式新物流公司包括lalamove、艾立運能等相繼成立，Pickupp如何在疫情後的新消費模式中，搶下四大物流的真空帶市場，既是機會也是未來的挑戰。

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