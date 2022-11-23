18歲公民權公投 5萬人恐無法投票？時力立委：禁止確診者投票 政府限縮人民投票權

【撰文‧陳子萱】

5萬名確診者不能出門投票，有違人權之虞，是否影響複決案也受各界熱議。而從法律解釋、選務作業、防疫措施來看，分流投票並非做不到。

九合一大選將在11月26日登場，但中央選舉委員會日前宣布確診者不能投票，不僅被認為有侵害人民投票權的違憲之虞，且預估喪失約5萬張確診者票數，更可能讓同日進行的公民權修憲複決案引發爭議。

根據中央流行疫情指揮中心規定，確診者規定隔離5＋N日，因此，11月21日起通報確診的民眾，將因隔離無法投票。從目前每日約1萬名確診人數來看，預估大選恐有5萬人不能投票。

18歲公民權修憲複決案在須965萬張同意票的超高門檻下，時代力量立委王婉諭認為，確診者票數仍可能影響複決案結果，而沒收投票權更有違反人權、違憲之虞。她批評，中選會和指揮中心互丟皮球，令各界無所適從，「尤其隨疫情流感化，指揮中心是可以降級的，降級後也就沒有投票問題。」

此外，「從權力分立的角度來看，愈是涉及到人民的基本權利，尤其是政治性質的權利，且涉及規模愈大，應該比較適合由立法者來決定。」台灣人權促進會執行委員涂予尹指出，由行政機關訂定指引彈性因應疫情變化，實屬合理，「但如果連結到處罰效果，且實質限制投票權，那就已經質變。」他表示，有關投票權行使問題，仍應回歸到《公職人員選舉罷免法》來規範。

其實，官方早在半年前就開始研擬確診者投票的相關對策，今年3月，中選會曾表示考慮參照韓國經驗，透過「延長投票時間」來讓確診者投票；但10月時，中選會副主委陳朝建卻指出，不論是延長投票時間或分流投票，仍可能讓健康者和確診者混合，最後決議禁止確診者外出投票。

確保投票權 應仍有努力空間

對此，前司法院大法官陳新民認為，「人民的投票權必須確保，只要行政作業可解決，政府就應該努力。」他舉例，投開票所設置隔離區，便可分流進行，「政府可事先把確診者資料找出來，事先通報、整理好名冊，事先預約。」他表示，地方政府甚至可以安排防疫計程車接送，「這些都可以馬上做，這些經費並沒有多少錢。」

若顧慮到分流投票可能會降慢選務作業，而超過表訂的投票時間，涂予尹指出，這可以根據《選罷法》第十九條來解套。他解釋，只要選民能在規定時間內到達投票所，依法仍可以完成投票，故不應是拒絕分流投票的理由。

而對於禁止確診者投票的影響，另有討論認為，既然確診者無法投票，複決案在計算「同意票是否超過『總選舉人』半數」時，「總選舉人」的計算基礎也應扣除符合投票資格的確診者人數，以免屆時同意票距離門檻僅差一步之遙時，引發爭議。

不過，涂予尹認為，「複決門檻的算法已經寫明在《憲法》裡了，所以作為主管機關的中選會，就更應該要解除『公民不能行使投票權』的束縛才對。」他解釋，現在已經不可能改變票數規則，因此重點並非母數如何計算，而是該怎麼讓確診者有權投票。

王婉諭指出，禁止確診者投票，不僅將危及公民權複決案結果，更凸顯政府可以草率限縮人民投票權，「這都不是一個民主國家該發生的事。」而尤其台灣仍是少數十八歲不能投票的民主國家，「台灣民主進步的程度，在近年愈來愈趨緩。」她擔心，此次公民權複決案若未通過，難以證明台灣跟上民主潮流決心。當許多國家都協助台灣發聲之際，她說，台灣也應積極向國際宣示民主自由的價值。

拚18歲公民權只是開端 青年參政實質門檻仍高

針對此次18歲公民權所包含的「被選舉權」，近日外界傳出恐有造成「小屁孩治國」的質疑。不過，台灣青年民主協會理事長張育萌指出，從法律效果來看，在《憲法》第130條仍有「除本憲法及法律別有規定者外」的但書，「若《憲法》第一條真的修到18歲，《選罷法》不修，那各項選舉候選人的年齡門檻還是一樣，選縣市長還是要30歲。」事實上，《憲法》第45條也規定，正副總統候選人須年滿40歲。

而就算《憲法》、《選罷法》的候選人年齡都下修到18歲，青年實質參政的門檻仍高。依據中選會公告，縣市議員候選人的保證金為12萬元，直轄市議員要20萬元，直轄市長150萬元。張育萌質疑，「就算讓一個18歲的人可以參選，那到底有多少人是真正有錢可以投入？」

且在選舉金流、文宣看板等法規不健全之下，也讓選戰的「貧富差距」擴大。張育萌指出，多數地方政府仍未對競選看板的數量訂定上限，「今年就有政黨新人光是初選就掛起200面看板。」他說，「一個素人要參政，根本是看得到吃不到。」

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