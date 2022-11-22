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「台版晶片法」推研發減稅25%夠嗎？一表看懂美、日、韓如何投資半導體業保平安

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河專訪行政院副院長沈榮津，解析台灣如何靠「台版晶片法案」保住領先優勢。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河專訪行政院副院長沈榮津，解析台灣如何靠「台版晶片法案」保住領先優勢。圖／聯合報系資料照片

【撰文・林韋伶】

在全球地緣政治緊張度不斷攀升下，世界各主要國家掀起「投資半導體產業保平安」的浪潮，在最新一集「老謝看世界」的節目中，財信傳媒董事長謝金河專訪行政院副院長沈榮津，解析台灣如何靠業界口中的「台版晶片法案」保住領先優勢。

面對中國在軍事與科技上的急起直追，引發各國的危機意識，以美國領軍先推出晶片法案，補貼527億美元給在留在美國生產的半導體公司，後續進一步對中國祭出禁令，禁止半導體業販售先進製程產品或設備給中國；此外，也禁止持有美國護照的美國公民在中國半導體公司工作。

英、德政府擋中資染指半導體產業 各國紛推補助法案保國家安全

除了美國，英國與德國近來也有動作。英國政府要求中資的安世半導體吐回當初併購Newport Wafer Fab（NWF）的股權，而北京賽維本來想用瑞典的子公司併購德國的Elmos半導體公司，現在也確定被德國政府擋下，顯示半導體企業併購與發展已經不單純是產業的事，更成為國家安全的重要考量。

因此，從美國、日本到南韓，各國紛紛提出補貼優惠來鼓勵半導體的產業發展，像是美國匡列390億美元、日本匡列6000億日圓，南韓則提供大企業最高得享有40%的研發設備投抵。

沈榮津解釋，為了維持台灣半導體競爭力，台灣推出有史以來最大的投資抵減方案，也就是業界口中的「台版晶片法案」。根據這項新的法案，只要半導體企業研發費用與密度達一定規模，創新研發支出可抵減當年度營所稅的25%，購買先進製程最新的設備，則可抵減當年度營所稅的5%。

要鞏固台灣半導體的龍頭地位，沈榮津表示現在就要開始超前部署，「如果台積電率先來設置投資1奈米廠，將可更拉大台灣在全球領先地位」。細數台積電先進製程在台灣生產基地的布局，1奈米廠可望落腳桃園龍潭科學園區三期，在一旁則是竹科的寶山二期與中科的二期擴建工程，目前都在積極擴展中。

桃竹苗將形成先進製程廊道 沈榮津：台灣的半導體奇蹟

沈榮津分析，台積電1奈米若落腳龍潭可望帶來翻轉，就像南科的發展帶來許多高薪就業人口，因此催生優質服務業，如三井outlet、大台南的會展中心。沈榮津更舉例：「像善化的蓮潭里，因為有半導體的工程師進駐，成為台南市最有錢、生育力最高的一個里」。

沈榮津指出，過去半導體在竹科發展，現在往北往桃園、往南往苗栗延伸，整個串聯起來後，桃竹苗將會是世界最先進的半導體聚落。

沈榮津激動表示：「我當公務員50年、一輩子了，都在推動產業發展，我可以見證，這就是中央跟地方共同合作，所創造出來的一個半導體奇蹟」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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