從半導體到傳產 股價創新高公司一一浮現！謝金河：台灣因1元素更強大

【撰文・謝金河】

台灣「信賴產業」隊伍逐漸成型！

這個禮拜的老謝看世界，我特別邀請沈榮津副院長來談台版晶片法案，提及ASML加碼投資台灣，美光先進記憶體有80%以台灣為生產基地，還有台灣從北到南的半導體生產廊帶，最後帶到一奈米的未來龍潭科學園區的角色⋯⋯沈副院長特別說：這個星期的行政院會，蘇院長特別唸了我的文章，提到Trust！這個信賴元素。

從半導體，尤其是矽智財（IP），到安全監控、光學變焦鏡頭、工業電腦（POS）、電子支付系統，再到傳統產業，像上週提到的成衣產業，最近正呼應我先前提到的股價創新高價的公司，一家一家跳出來，而且，兩岸的產業正出現翹翹板效應，台灣的產業正悄悄崛起。

今年最跳動的是安全監控產業，佳世達入股的勝品從58元漲到132.5元，台達電入股的晶睿從72.8大漲到197元，整個次產業都拉動，包括陞泰、奇偶、彩富、天鉞電等。而在中國的安控超級巨星海康威視卻從70.48跌到26.8元人民幣，跌62%，大華股份從27.25跌到10.96元人民幣，跌60%。

安控產品涉及鏡頭，台灣最王牌的大立光在2017年股價曾漲到6075元，後來被中國的舜宇光學壓著打，今年最慘跌到1525元，但大立光最近悄悄又當了股王，股價漲到2330元。台灣的光學變焦鏡頭相關公司，如玉晶光、先進光、聯一光、今國光學、亞洲光學、佳凌⋯⋯紛紛都起來了。

但是在香港上市的舜宇光學卻從259.6跌到65港元，股價重挫75%，市值從2849億港元跌到713億港元，大立光重新奪回老大地位。另一家入股新鉅科的丘鈦科技從18.2跌到2.86港元，股價重挫84%，情況更慘烈。

往下有智慧支付的虹堡，工業電腦的廣積、立端、振樺電、研華、飛捷、維田等一家一家崛起，再到一直都很好的伺服器產業。這些因信賴元素而產生的供應鏈移動，最後訂單全落在台灣。

這次晶片戰爭，台廠可能又是贏家，最近矽智財公司股價全面大漲，台積電子公司創意從383元，在一個多月內漲到756元，也帶動M31、世芯、智原、力旺紛紛大漲。這次成熟製程本來有供過於求的疑慮，但中芯、長江存儲從蘋果供應鏈移除後，台灣反成間接受益者。

這幾個月，拜登的「登月計劃」，葉倫的「Friend Shoring」，最後最大的贏家，很可能都是台廠供應鏈，這個信賴產業會成為未來全球景氣下滑中的亮點產業。信賴元素會讓台灣產業更強大！

本文授權自今周刊，原文見此。

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