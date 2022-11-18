慣老闆是你？馬斯克要推特員工喊忠誠 藍勾勾之亂後他竟這樣說

【撰文・黃明惠】

全球首富馬斯克（Elon Musk）買下推特（Twitter）成為新任CEO兼唯一董事，他入主後不只大裁員，朝夕令改的平台政策更讓外界霧裡看花。

週三（16日）他對剩下的推特員工發出「最後通牒」，要求他們在美國當地時間星期四下午5時前決定是否選擇留在公司從事「長時間的高強度工作」，否則領完資遣費就走人。

至於馬斯克上任後推動的官方認證「藍勾勾」（Twitter Blue）付費訂閱服務，也因為被拿來惡搞冒充，推特上出現「藍勾勾之亂」，假帳號氾濫一度被迫暫停此計畫；不過，馬斯克宣布此服務11月29日將重新推出，同時增加1個新的限制。

馬斯克在推特上表示，「藍勾勾」將於11月29日回歸，而所有未支付費用的「藍勾勾」將在幾個月內刪除，並強調「下一個版本將確保它堅如磐石」，雖然比原先規劃的時間表略有延遲。

馬斯克補充，在新版本中，經過驗證的用戶將無法更改驗證名稱，否則會導致「藍勾勾」消失，直到推特確認更改過的名稱符合服務條款。

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid — Elon Musk (@elonmusk) 2022年11月15日

馬斯克：接受長時間高強度工作 否則領錢走人

外媒路透社報導，馬斯克向推特目前剩下的員工發出全體信，要求他們承諾「長時間高強度工作」，否則「領三個月資遣費走人」，華盛頓郵報也報導，有3名因害怕遭到報復而不願透露姓名的現任員工證實此消息，該部門正在討論集體辭職。

綜合外媒報導，馬斯克透過內部備忘錄向員工表示，要打造突破性的推特2.0並取得成功，代表需要員工極度忠誠，「這意味將要長時間從事高強度工作。只有卓越的表現才會被視爲分數及格。」

馬斯克還要求推特員工點擊一個網頁連結，要他們在紐約當地時間星期四下午5時前確認自己對「新推特」的承諾，否則將會失去他們的工作，拿到3個月的資遣費走人。

掀「藍勾勾」之亂 許多企業股價下跌笑不出來

最初的藍勾勾（Twitter Blue）付費訂閱服務，用戶每月支付7.99美元，帳號就可獲得一個藍色複選標記。馬斯克一開始宣布推出此服務，外界就普遍不看好，甚至許多網友為了嘲諷「花錢就能買到身份」，四處辦假帳號冒充品牌、名人以及企業，甚至有公司股價因此下跌。

1個經認證附有「藍勾勾」的美國製藥企業禮來（Eli Lilly）帳號，被冒充在推特上宣布「胰島素現在是免費的」的假消息，而消息發布後，公司股價下跌逾4%，收352.3美元，這也讓「真正的」禮來公司為這條貼文致歉。

還有航空航太廠商洛克希德馬丁，這間生產軍機的企業，也被人用有藍勾勾的假帳號宣布，「全面禁售武器給沙烏地阿拉伯、以色列與美國」，讓公司股價慘跌，跌幅超過5.5%。

Twitter Blue erased a few billion in market cap for Lockheed Martin pic.twitter.com/RsMBfRyhO1 — litquidity (@litcapital) 2022年11月11日

更讓人莞爾的是，宣布藍勾勾計畫後，馬斯克在推特上辦一個投票：「現在你們覺得推特是不是少了許多機器人／詐騙／垃圾訊息啦？」

這則投票吸引200萬推特帳號投票，回答「Yes」的族群以50.9%居多，但不久後引爆藍勾勾之亂，有網友回文這則投票寫下：「現在一個藍勾勾的瑪利歐給每個人中指，然後拜登總統嚷嚷他在吸自己的性器。」馬斯克則用2個「笑到哭」的表情符號回覆他。

Are you seeing far fewer bots/scams/spam? — Elon Musk (@elonmusk) 2022年11月10日

🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) 2022年11月10日

本文授權自今周刊，原文見此。

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