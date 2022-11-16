踢完世足賽全場絕不讓球衣破！代工9國戰袍 遠東新如何「土法煉鋼」？

【撰文‧黃阡阡】

全球第二大再生酯粒廠遠東新，積累30年回收再生技術，從海、陸、空瞄準循環經濟，並在今年世足賽，以海洋回收紗實力，加上最新「抗爆」技術，拿下9國球衣代工大單。

全球瘋世足賽，球場之外，歐洲各國的愛迪達（adidas）門市也開始湧現人潮，紛紛在足球專區挑選代表國家隊的球衣，而包括德國、阿根廷、西班牙等具冠軍相的國家隊「戰袍」，背後都來自台灣的遠東新。

「環保材質已經是各大運動品牌的基本要求！」作為近幾屆世足球衣的主要供應商，遠東新化纖總部協理黃全億透露，一件件的光鮮球衣，是由遠東新以海洋回收紗為原料。

遠東新這次與長年合作的愛迪達攜手，讓環保球衣再升級，搭配最新的強力抗爆織造技術，一口氣拿下9個國家隊的球衣訂單。最終，踢入32強的包括德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥等七國，各有冠軍相，也讓遠東新在這次世足賽，成了另類贏家。

在「海洋回收紗」已累積7年開發經驗，放眼台灣甚至全球，遠東新都是領先大廠。其實它過去在球衣上也曾用過同樣的海洋回收紗製衣，但上屆世足結束後，隔年，愛迪達與遠東新立刻啟動2022年世界盃開發計畫，雙方從球衣研發開始討論，最終遠東新從紗線、布料、成衣到最後上架，一條龍提供服務。

這一回世足賽球衣新增的獨家抗爆織造技術，也就是讓球衣兼具環保、輕量又不容易破損的特性，正是最大的研發亮眼。

關鍵技術再進化 環保、輕量又不易破損

原來，為了不造成球員踢球時的負擔，運動大廠不斷將球衣輕量化，每件不到兩百克重的球衣，相當於兩罐養樂多的重量，加上一個半小時球員跑動的汗水與拉扯，輕薄的球衣如同浸溼的紙張，如果沒有特殊設計，恐怕一扯就破。

舉例來說，2016年歐洲盃小組賽中，法國對上瑞士才開賽不到10分鐘，瑞士國家隊立刻喊出暫停，原因是球員身上穿的球衣，居然在進攻拉扯中破了！瑞士隊在接下來的80分鐘賽程中，陸續又破了4件球衣……。

歐洲盃的球衣破損並非單一事件，也因此，各大運動品牌制定了「穿著試驗」。遠東新紡紗織染成衣事業部資深經理謝璁毅解釋，運動品牌都有基本規範，除了要達到這樣的標準，還要實際模擬讓運動員踢球，「要撐到最後一刻，球踢進去之後比賽結束，還要撐到球員把溼透的球衣脫下來，這件球衣還是不能破！」

沒想到球衣代工經驗豐富的遠東新，這次技術升級竟一度踢鐵板。想像一下，儘管這一回用「海洋回收紗」製成的球衣，重量壓到每件僅145克，每項標準都符合品牌要求的抗爆係數，首次實測時，球衣還是破了。

「哇！我們那時候就很緊張，開始進行不同的修正。」謝璁毅分析，一般來說運動品牌給的抗爆測試有兩大標準，一個是用尖物頂著布料，持續加大張力到布料破裂為止，須達壓力值250千帕（kpa）；其次就是手撕球衣，布料要能承受15牛頓米的扭力，「但測試的結果是，做到這個標準上場比賽，球衣就是會破！」

遠東新靠一次次的「土法煉鋼」，終於突破實測的高標準要求。謝璁毅坦言，既然第一次測試球衣破了，那就接著第二次、第三次不同的試驗，讓係數不斷校正，「到了第四次穩定後，就把這個數字定了下來。」最終，無論用尖物頂破布料的壓力值，或手撕球衣的係數，幾乎都做到了品牌規範的兩倍。

他也透露，祕訣在遠東新在布料織紋上加入巧思，上頭斜紋設計不是為了美觀，而是透過不同織法的密度與排列，一方面達足夠透氣空間，另方面在手撕布料時，能形成斷點，阻斷撕裂的可能。

耕耘多年大豐收 快時尚、運動品牌搶下單

「歷經約3年的測試與研發，去年終於將所有的布料規格都確定，」黃全億不諱言，目前世界盃的球衣訂單基本上都已經陸續出貨，在各國門市都能買到，按照價錢與材質不同，分為球員版與球迷版，值得期待的是，今年遠東新所代工的國家隊多半是世足常勝軍，「後續進入八強、四強甚至到決賽的機率不小，我們當然相當期待後續的追加效應。」

法人指出，遠東新在再生聚酯上耕耘多年，不僅提供耐吉（ＮＩＫＥ）各賽事國家隊球衣已超過10年，今年首度與愛迪達合作推出抗爆係數國家隊球衣，，且整體而言，環保再生產品的價格高出約3成，獲利空間也相對較大，有助今年營運。

事實上，遠東新在再生聚酯產能上，、全球第二的地位。整體營收來看，今年環保回收產品化纖營收達占比2成，再生產品中，海洋回收則居主要戰力、占比逾九成。隨著全球環保趨勢的推動，遠東新明年對環保回收產品化纖比重目標要成長至營收3成。

不只接下世足大單，值得一提的是，遠東新歷時十年開發研究的「廢氣回收」成衣等再生產品，也陸續拿到各大快時尚品牌與運動品牌的訂單，將陸續上架並貢獻營運。

所謂「廢氣回收」，這項技術主要是遠東新與美國生技公司LanzaTech合作，透過蒐集鋼鐵廠排放的廢氣轉換成聚酯原料，再製成回收紗，相當於捕捉空氣中肉眼看不見的碳，轉換成為手上能摸到的成衣，目前已商業化量產出貨給國際品牌。

「去年7月與Lululemon的合作公開後，廢氣回收的布料相關詢問，幾乎如雪片般地飛來。」黃全億解釋，這項獨家技術是捕捉廢氣中的碳，將其轉換成乙醇，再經過化學的醇化反應產生上游原料聚酯，「雖然一般大眾很難想像，但確實透過廢氣回收製成成衣，無論是摸起來或實際品質都像是過去石化原料製成的衣物一模一樣。」

去年技術成熟後，遠東新率先拿到Lululemon的訂單並出貨，目前已陸續貢獻營收，今年除了再取得快時尚ZARA訂單，在市面上已經買得到，歐系運動品牌也相繼遞出合作邀約，預計今年冬天也能陸續在門市推出相關商品，而排名全球前三大成衣集團同樣提出合作邀約。

綠色創新無極限 台灣之光進擊世界之光

黃全億坦言，目前「廢氣回收」的再生產品成本較高，但在減碳趨勢下，各品牌也願意嘗試合作。由於該案仍橫跨美、中、印、台四國協力，才串起生產鏈，未來仍有規模與在地化生產的考驗。不過，遠東新的廢氣回收技術，無疑成為眼下品牌爭搶的項目。

減碳確實是一門好生意。根據紡織交易所（Textile Exchange）預估2025年織品所需回收聚酯（R-PET）量高達1710萬噸，但是回收寶特瓶卻只能供應1590萬噸來看，聚酯回收缺料的問題迫在眉睫，這是遠東新的機會。

在「海」、「空」兩方面的回收料成熟後，遠東新下一階段要著手的是「陸」方面的織物回收。

黃全億解釋，全球一年聚酯產出約9千萬噸，其中三分之一用做寶特瓶相關包材，其餘三分之二則是生產衣服與鞋子，「也就是說，我們在寶特瓶上就算做得再好，也只占三分之一，下一階段就是要思考織物要如何回收。」目前遠東新在織物回收上，分別有物理法與化學法的方式進行，正積極著手與發展。

隨著遠東新的再生技術不斷提升，除了多次勇闖世足賽，在包含日本、美國、中國、越南等地的產能擴充計畫下，預估2030年，再生聚酯產能提升至150萬噸時，成為全球第一的再生聚酯生產商。屆時，這家世足賽的「台灣之光」，運用綠色創新價值敲開更多國際客戶大門，應該指日可待。

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