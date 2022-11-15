拜登與習近平握手8秒 習鬆手甩開、拜摸鼻！拜登：反對陸對台威嚇 北京如此回應

【撰文・劉煥彥】

美國總統拜登昨（14）日晚間在印尼峇里島的拜習會會後記者會，回答媒體提問時表示，美中兩國不需要有新冷戰，他也不認為中國馬上就想侵略台灣。

「我見過習近平很多次，我們彼此對很多議題都很坦率而明確表達意見，而且我不認為，中方有立即入侵台灣的打算。」

「還有，我明確表示，我國的台灣政策一點都沒有改變，與過去的立場一模一樣。」

「我很清楚表達，想看到兩岸問題和平解決，這樣就完全不需要演變到那樣。」

「而且我深信，他（習近平）完全了解我說的，我了解他說的。」

拜習會昨登場 拜登上台後首次

拜習會今（14）日下午至傍晚，在印尼峇里島的G20（20國集團）高峰會外登場，雙方晤談約三小時，這是去年1月美國總統拜登就任後，美中兩國元首第一次見面。

根據美國白宮在會後發表的新聞稿，拜登在會中表達「美國反對中華人民共和國對台灣的威嚇及更激進的行為」。

根據中國央視新聞晚間報導，習近平在會中表示，「任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應。我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但『台獨』同台海和平穩定水火不容」。

習近平在會中表示，絕不允許任何人想把台灣從中國分裂出去。圖擷自美國白宮臉書

白宮在會後新聞稿中 提到台灣四次

從國際媒體播出的拜習兩人見面影片來看，雙方握手大約八秒鐘，讓現場媒體拍攝合影畫面後，習近平鬆開兩手，而且右手明顯向外甩；拜登則是摸摸鼻子。

白宮在會後新聞稿中，提到了台灣四次。

白宮新聞稿表明，美國的一中政策不變，但反對任何一方單方面改變現狀。圖擷自美國白宮官網

「拜登總統提出了對PRC在新疆、西藏及香港等地作為的憂慮，以及更多對人權的憂慮。」

「關於台灣，他詳盡說明，我們（美國）的一中政策不變，而美國反對任何一方單方面改變現狀，同時全世界對於維護台灣海峽的和平穩定都有利益。」

「美國反對中華人民共和國對台灣的威嚇及更激進的行為，這損害了台灣海峽及更大區域的和平穩定，並危及全球經濟繁榮。」

央視：「台獨」同台海和平穩定水火不容 希望美方言行一致

中國央視新聞晚間則報導，「習近平系統闡述了台灣問題由來以及中方原則立場。習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。」

「我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但『台獨』同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。」

「總統先生多次講過不支援『台獨』，無意台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

德國副總理：中國犯台將比烏俄戰爭造成「更大災難」

無獨有偶，德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）13日在新加坡表示，俄羅斯入侵烏克蘭的教訓顯示，德國有必要使貿易夥伴更多元化，並認為若中國武力犯台，將對世界造成比俄烏戰爭「更大的災難」。

哈貝克接受德國之聲（DW）訪問時說：「我們當然對與中國的貿易感興趣，但不是與中國的愚蠢貿易。」

對於中國若攻擊台灣的攻擊，可能大大衝擊中德貿易，哈貝克回答說：「這是一個沒有人能夠真正計劃的情境。」

「這是一個非常不祥的事件，會對整個世界產生災難性影響。我們已經看到，一場地區衝突，例如俄羅斯對烏克蘭的戰爭，已經引起全世界動盪。」

「（中國武力犯台）將更加災難性的，因此，這是我們肯定要避免的事情，而且我希望中國知道，全世界都在關注。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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