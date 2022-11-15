快訊

竹中竹女模擬投票選新竹市長 結果出爐「她」輾壓出線

獨／全支付會員衝300萬人憑什麼？大潤發12月踢關鍵一球

美元超漲20%還能進場買？專家：價值、價格不對稱 卻是近期較安全投資

聯合新聞網／ 今周刊
外匯投資專家李其展指出，要掌握外匯市場趨勢，對於國際趨勢必須十分敏銳。美元示意圖／ingimage
外匯投資專家李其展指出，要掌握外匯市場趨勢，對於國際趨勢必須十分敏銳。美元示意圖／ingimage

【撰文・盧沛甫】

外匯市場今年以來在聯準會鷹派升息政策下，迎來難得一見的大幅波動，股市、債市皆委靡不振，不少投資人開始將資金轉往外匯市場，透過買美元賺取匯兌收益。對此，外匯投資專家李其展建議，要掌握外匯市場趨勢，可先從GDP表現、利率水平以及消費者物價指數進行觀察，策略上採「看準趨勢，盡量抱住」。

著有「李其展的外匯交易致勝兵法」一書、曾擔任投顧外匯分析師的李其展，在一次出國旅遊途中，遇到新台幣大幅升值，他將剩餘旅費換回新台幣後，發現竟然賺到了些許匯兌收益，至此開啟對外匯市場的興趣。

2008年金融海嘯後，李其展花費大量時間深入研究外匯交易與國際市場，成為外匯專家。他認為要抓準全球經濟趨勢，必須著眼於國際市場變化，加上外匯市場24小時都能交易的特性，更能及時控制風險。

不過針對外匯交易，李其展強調，並不是每個投資人都適合投入這個市場。他表示：「今年以來美元兌台幣漲跌幅高達1%以上，已是超大行情，但放在股市裡，15%可能一兩天就漲完。」因此，他認為外匯市場較適合保守型投資人，原因除匯率波動較小，對積極型投資人而言，可能短期內也看不見明顯績效；不過，在本金不會縮水、一定拿得到利息的特性下，外匯相對穩健。

李其展舉例，假設將100萬美元投入年利率3.5%定存中，一年後便可獲得3.5萬美元利息，而這些利息拿去做高風險投資，即使賠光了，也不會影響到最一開始的本金，唯一風險只有匯率波動，因此許多高資產投資人，會選擇透過外匯來領取穩定利息。

至於研究外匯市場，李其展認為看對趨勢最重要，他建議外匯新手選擇外幣市場時，最好以接收資訊較為容易，規模較大的成熟市場（如：美元、歐元。）而在觀察趨勢上，李其展強調大致上可以從三個面向著手：

第一，從國內生產毛額（GDP）觀察該國經濟條件是否良好；

第二，利率高低會影響貨幣市場間的利差；

第三，透過觀察消費者物價指數（CPI），了解該國通膨是否嚴重，以此做為判斷未來是否升息的領先指標。

除了上述三個面向外，李其展提醒，越大的經濟體，要補充觀察的數據與指標也越多，研究上也更為複雜。

「美元仍是近期比較好也比較安全的投資商品，但你很難期待它會再次大漲了。」在美元持續強勢但美元指數沒有繼續走高的環境下，李其展建議外匯市場的投資人，還是以持有美元為主，是最穩健的操作策略。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

Fed「升升不息」帶動美元利率衝高！各家銀行猛推優存方案：這家利率最優　專家曝1隱憂

好日子沒了！馬斯克取消推特員工居家上班…每天開門就虧1.2億，警告「明年恐聲請破產」

日圓大跳水，解封瘋日本！外幣專家：不論玩雪賞櫻 「分階段」這樣換匯最划算

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

拜登與習近平握手8秒 習鬆手甩開、拜摸鼻！拜登：反對陸對台威嚇 北京如此回應

美國總統拜登昨（14）日晚間在印尼峇里島的拜習會會後記者會，回答媒體提問時表示，美中兩國不需要有新冷戰，他也不認為中國馬上就想侵略台灣。

美元超漲20%還能進場買？專家：價值、價格不對稱 卻是近期較安全投資

外匯市場今年以來在聯準會鷹派升息政策下，迎來難得一見的大幅波動，股市、債市皆委靡不振，不少投資人開始將資金轉往外匯市場，透過買美元賺取匯兌收益。對此，外匯投資專家李其展建議，要掌握外匯市場趨勢，可先從GDP表現、利率水平以及消費者物價指數進行觀察，策略上採「看準趨勢，盡量抱住」。

小心這種房子住久身體出問題…房產專家曝：房間看到2東西千萬別租

許多人在外地工作都會遇到租屋問題，但是房子一看再看，有些問題如果沒有事前做功課，等到住進去了會面臨諸多的問題，不僅讓人煩躁又困擾也會影響到身體健康。房展專家Sway提醒，現在房子很多被房東亂改格局，乍看沒什麼問題，如果看屋時發現2種東西，就別再考慮「不要租了」！

通膨觸頂！美股3訊號有望推動台股向上 老謝「5觀察」：創新高公司會跑出來

這個禮拜，除了美國期中選舉，金融市場最醒目焦點是10月的CPI出來的數字是7.7%，這是今年二月以來最低的數字，也可以說是俄羅斯入侵烏克蘭以來最低的數據，這個結果出來，全球金融市場歡聲雷動，最強大的是道瓊工業指數大漲1201.43，Nasdaq上漲7.49%，費城半導體指數大漲10.21%，原本跌最慘的Nvidia大漲14.33%，台積電，聯電，日月光adr全面大漲。除了股市大漲，今年以來最強大的美元出現反轉，全球金融市場醖釀新的生態。

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

國內「青貧族」問題逐漸加劇，根據人力銀行2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人沒有存款；時間拉近到今年的調查，結果顯示，39歲以下有超過2成青年沒有存款，讓「零存族」比例又破紀錄，甚至有36.3％屬於「出現財務赤字」的狀況。存錢的重要性人人都知道，但為什麼多數人存錢是困難的？

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。