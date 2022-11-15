美元超漲20%還能進場買？專家：價值、價格不對稱 卻是近期較安全投資

【撰文・盧沛甫】

外匯市場今年以來在聯準會鷹派升息政策下，迎來難得一見的大幅波動，股市、債市皆委靡不振，不少投資人開始將資金轉往外匯市場，透過買美元賺取匯兌收益。對此，外匯投資專家李其展建議，要掌握外匯市場趨勢，可先從GDP表現、利率水平以及消費者物價指數進行觀察，策略上採「看準趨勢，盡量抱住」。

著有「李其展的外匯交易致勝兵法」一書、曾擔任投顧外匯分析師的李其展，在一次出國旅遊途中，遇到新台幣大幅升值，他將剩餘旅費換回新台幣後，發現竟然賺到了些許匯兌收益，至此開啟對外匯市場的興趣。

2008年金融海嘯後，李其展花費大量時間深入研究外匯交易與國際市場，成為外匯專家。他認為要抓準全球經濟趨勢，必須著眼於國際市場變化，加上外匯市場24小時都能交易的特性，更能及時控制風險。

不過針對外匯交易，李其展強調，並不是每個投資人都適合投入這個市場。他表示：「今年以來美元兌台幣漲跌幅高達1%以上，已是超大行情，但放在股市裡，15%可能一兩天就漲完。」因此，他認為外匯市場較適合保守型投資人，原因除匯率波動較小，對積極型投資人而言，可能短期內也看不見明顯績效；不過，在本金不會縮水、一定拿得到利息的特性下，外匯相對穩健。

李其展舉例，假設將100萬美元投入年利率3.5%定存中，一年後便可獲得3.5萬美元利息，而這些利息拿去做高風險投資，即使賠光了，也不會影響到最一開始的本金，唯一風險只有匯率波動，因此許多高資產投資人，會選擇透過外匯來領取穩定利息。

至於研究外匯市場，李其展認為看對趨勢最重要，他建議外匯新手選擇外幣市場時，最好以接收資訊較為容易，規模較大的成熟市場（如：美元、歐元。）而在觀察趨勢上，李其展強調大致上可以從三個面向著手：

第一，從國內生產毛額（GDP）觀察該國經濟條件是否良好；

第二，利率高低會影響貨幣市場間的利差；

第三，透過觀察消費者物價指數（CPI），了解該國通膨是否嚴重，以此做為判斷未來是否升息的領先指標。

除了上述三個面向外，李其展提醒，越大的經濟體，要補充觀察的數據與指標也越多，研究上也更為複雜。

「美元仍是近期比較好也比較安全的投資商品，但你很難期待它會再次大漲了。」在美元持續強勢但美元指數沒有繼續走高的環境下，李其展建議外匯市場的投資人，還是以持有美元為主，是最穩健的操作策略。

本文授權自今周刊，原文見此。

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