一晚賺了7百萬！名媛楊秀蓉直播賣精品「只和親近貴婦拿貨」...連椅子都被搶買

【撰文‧陳葦庭、黃阡阡】

「這個Dior全新的經典老花包，在專櫃一定要十幾萬元的價格，但它完全沒有用過，價錢超級便宜，才9萬8千元！」11月1日，名媛楊秀蓉以選物平台「Rong Rong Selection」總監身分，在Instagram上開啟直播賣起二手精品，不到3分鐘就有網友喊出「+1」，近十萬元的精品包就在楊秀蓉與網友的聊天間售出，這是她近3年來的日常。

這個被她「誤打誤撞」成立的選物平台，營運至今約3年，賣的都是名媛們用過的二手精品與服飾，從數千元的飾品、服飾到動輒百萬元的愛瑪仕限量包，都能在這個平台上找到。今年營業額預估能做到1.5億元，較去年的5千萬元，成長幅度上看兩倍，可說是目前全台灣最快躥起、營業額破億元的二手精品直播平台。

確保貨源 只跟熟識貴婦拿貨

事實上，這不是楊秀蓉第一次創業。2011年，她開設咖啡廳Dazzling Cafe，紅極一時，其後因海外加盟不順，加上新冠肺炎衝擊，2021年決定將旗下餐飲版圖喊卡，在這段事業轉換期間，意外當起直播主。

「我根本不知道什麼叫二手精品的生意，我是誤打誤撞做的，我連第一次直播是什麼時候都記不起來⋯⋯。」笑稱自己是購物狂的楊秀蓉，原本就有滿屋子的奢侈品，因緣際會下，經好友建議在個人社群平台開啟第一次直播。沒想到，當晚就吸引上百人觀看，「我就愛講話，喜歡跟大家聊天，那個晚上就做了兩百多萬元。接著疫情期間，我在家裡開直播，他們不只買我的包，連我身上穿的衣服、我家後面的椅子都要買，賣到後來沒東西賣。」

「Janet（楊秀蓉）本身就是名媛，做起二手精品直播，沒有人比她更適合。」美而快實業董事長廖承豪不諱言，在直播界中，個人魅力相當重要，但要賣二手精品的門檻非常高，不是每位直播主都對精品的價格、定位有深度了解。另外，消費者在直播上買精品會有疑慮，但楊秀蓉過去名媛的身分，讓她有萬中選一的條件。

楊秀蓉的二手事業一開始就做得順風順水，周遭的名媛、貴婦好友得知她當起「直播主」，各個二話不說把手上的好貨也交給她賣，包括藝人林志穎的老婆陳若儀、陶喆老婆Penny等都是她的「貨源」。而與一般二手精品店不同的是，楊秀蓉不只賣精品包，也賣精品服飾。「精品衣服在專櫃上相當貴，在我這邊賣的精品衣服，基本上是原價的3折，這是在其他二手店裡找不到的。」

3年來，楊秀蓉為了要保障平台品質，堅持只跟親近的貴婦朋友拿貨，她們多半在專櫃購物，也都留有購買憑證。另外，她也練就一眼掃描價格的功力，畢竟難免會碰上不同賣家，同樣的精品給的底價大相逕庭，楊秀蓉不僅熟記每件賣過的單品，還經常在直播中解釋：「這件毛衣價格9千元，但那件相同的毛衣不同色，價格要破萬，因為賣家不同。」

正因為她直率的個性，吸引一票鐵粉固定觀看直播，她從不因賣不出去而下殺，但會因為開心而給出些許折扣的「直播價」。開播以來，平均收看人數約3百到5百人不等。

「我的平台觀眾很有實力， 有不少自己創業的自主女性，經濟能力也夠。雖然觀看人數不是那麼多，但客群非常精準。」楊秀蓉強調。

減少糾紛 建置完善購買機制

在直播的世界裡，楊秀蓉自稱「阿蓉」與客人當朋友，也以單親媽媽的身分與客人分享日常，又以名媛的專業幫網友搭配造型，她一手打造的二手精品選物因此快速竄紅，最高紀錄一晚做了7百萬元的營業額。

只不過，亮眼的直播業績背後，隨之而來的謾罵與嘲諷也沒少過。2021年，她甚至遭網友冒名詐騙賣盜版，一度對營運造成影響。

「各式各樣的東西說要退，還有兩年前買過的東西說要退貨，很無理的要求，但當下卻要承受。」面對沒少過的冷嘲熱諷，楊秀蓉不諱言，該事件讓她意識到要把機制做得更完善。「去年，我們平台開始開立購買證書，載明商品尺寸，並拍照、建檔，讓客戶同意簽名，並完整建檔每一筆交易。」

這麼做除了減少購買糾紛外，楊秀蓉還想要將平台擴大，完善購買機制正是必要作法。

問她下一階段計畫，她透露，團隊會持續擴編，包括理貨、直播前置作業、後勤作業等都會有更明確分工。此外，還要找到更多能一起直播的網紅，讓天天都有直播。「我是要做niche market（利基市場），或是開放平台做大眾市場？這部分我還在思考，就是在等一個時機，等到團隊運作完備、市場也可以做的時機點到了，平台自然就會發展到下一階段。」

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