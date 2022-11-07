日圓大跳水解封瘋日本！外幣專家：「分階段」這樣換匯最划算

【撰文・盧沛甫】

2022年在美國聯準會強力升息下，新台幣今年以來貶值幅度已高達17%，不少投資人選擇換美元來賺取利差；適逢台灣邊境解封，出國旅遊人潮湧現，日圓也在此時大幅走貶，來到近30年低點，外匯投資專家李其展，在「毛利小姐變有錢」節目中，分享他對美元、新台幣及日圓後續走勢看法。

現階段還能夠換美元進行投資嗎？

李其展認為，美元仍有投資價值，不過隨著新台幣貶破32元大關，現在進場買美元很難期待大幅獲利，即使貶到35元，僅餘一成獲利空間。他建議投資人若想買美元，可採取分批佈局方式進行。

李其展表示，投資人可先以1-2成資金進場，並將匯率0.3-0.5元作為一個區間，若美元走弱，每下跌0.3-0.5元、加碼1成資金，藉此將成本攤平；反之若美元續強，每當走升0.3-0.5元、可持續加碼，如此一來既能保獲利、又能降風險。

此外，李其展強調，由於聯準會升息趨勢尚未結束，投資人也可將美元活存部位轉進短天期定存，藉此賺取美元定存利息。

手上有美元的投資人可以換回新台幣了嗎？

「若在上半年就換買美元，可慢慢獲利了結。」李其展建議，隨新台幣貶破32元，投資人可考慮減碼2-3成美元部位，若新台幣趨勢翻轉，可趁勢將資金投入新台幣計價資產，藉此放大獲利部位。

而針對日圓表現，李其展分別以投資、旅遊兩種角度進行分析：

1.以投資角度而言，日本貨幣寬鬆政策，使其境內呈現低利環境，隨著美日利差持續擴大，日本投資人選擇將資金投入殖利率4%以上的美國公債，藉此掌握更甜的利息，因此在美升息趨勢結束前，日圓基本上沒有投資機會。

2.針對出國到日本遊玩，可依出國時間點，計畫換匯策略。由於新台幣兌換日圓已來到近20年低點，李其展表示再怎麼便宜其實也有限，他建議年底就打算到日本遊玩的旅客，現在（2022年10月底）可直接兌換，不需等更便宜點位，若打算明年才出國，以2023年春天赴日賞櫻為例，李其展認為目前可先將6成旅遊金進行兌換，年底前再換2成、明年初再換2成，階段性換匯有助於換到最划算。

李其展提醒，過去日圓匯率走勢都是「緩貶急升」，有兌換日圓需求投資人，還是要留意日本央行利率政策是否轉向，以免與便宜日圓擦身而過。

李其展也提供兩種日圓換匯方式：

1.透過網路銀行兌換外幣，通常銀行會推出相關的外幣優惠政策，此外，使用者更可以透過價格提醒的功能，當匯率來到提醒點位，便可以進行換匯，掌握自己心中目標價。

2.透過各家銀行外幣提款機提款，由於外幣提款機省去人力成本，因此在提領過程中能夠賺取部分價差。

綜觀2022年經濟環境變化，李其展提醒，由於台美利差擴大、地緣政治風險等因素，新台幣貶值趨勢尚未來到終點。「市場不可預測的風險很多，我們可以留意，但不用過度擔心，事情總是會過去的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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