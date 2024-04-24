美援烏以台法案通過參院測試投票 最終表決可望過關

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國援助烏克蘭、以色列和台灣總額950億美元的包裹法案，22日在聯邦參議院關鍵測試投票過關。 圖／路透資料照
美國援助烏克蘭、以色列和台灣總額950億美元的包裹法案，22日在聯邦參議院關鍵測試投票過關。 圖／路透資料照

美國援助烏克蘭以色列和台灣總額950億美元的包裹法案20日在聯邦眾議院獲得跨黨派廣泛支持通過後，今天在聯邦參議院關鍵測試投票又過關，意味包裹法案已獲得參院最終表決過關所需要的票數。

路透社報導，包裹法案在測試投票獲得民主、共和兩黨廣泛支持，以80票對19票壓倒性多數通過，遠遠超過最終表決過關所需要的60票門檻。參院最快今天或明天舉行最終表決。最終表決通過後，包裹法案將上呈總統拜登簽署成法。

參院的最終表決由於不需和共和黨掌控的眾院一樣對付複雜的協商和歧見，預期應該會順利過關。

眾院以360票對58票通過20日表決的第1項法案，即「21世紀透過實力達成和平法案」（21st CenturyPeace through Strength Act），法案內容包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

接著，眾院以385票對34票的投票結果，通過81億美元的「印太安全補充法案」（Indo-Pacific SecuritySupplemental bill），其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine SecuritySupplemental Appropriations Act）則以311票對112票過關，該法案將提供610億美元以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。

最後，眾院以366票對58票通過「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplemental bill），以向以色列提供264億美元援助。

上述4個法案獲眾院通過後合併為1項修正案，並提交參院審查。

以色列 投票 烏克蘭 美國

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