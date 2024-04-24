訪陸前夕 布林肯再指北京涉種族滅絕

美國國務卿布林肯廿四日訪問中國大陸，行前發布人權報告，再指北京於新疆地區實施種族滅絕行動；副國務卿坎伯同日在另一場合說，中方選擇拉近與俄羅斯、北韓和伊朗關係，華府和歐洲都關切。

布林肯就任國務卿以來，年年發布的人權報告都指出新疆維吾爾民族面臨種族滅絕問題；中方則一再否認所謂「再教育營」，稱在新疆建立的職業技能教育培訓中心，是為從源頭上消除恐怖主義和宗教極端主義。

美方最新人權報告指出，北京持續在新疆地區對維吾爾族等少數民族實施種族滅絕、侵犯人權、強迫勞動和其他迫害人權的重大行動；二○一七年以來，超過一百萬名少數族群被關押或逮捕，共產黨箝制司法制度，打壓政治犯，還干涉民眾的網路、集會與結社自由。

美國國務院資深官員說，布林肯此行會坦率提出對諸多事項的憂慮，包含人權、不公平經貿作為、大陸產能過剩對全球經濟的影響、大陸對俄羅斯國防工業的支持、中方在南海的挑釁作為與北韓問題；布林肯也會強調台海和平與穩定。

副國務卿坎伯廿二日在智庫美國和平研究所也提到對中俄關係的關切。坎伯表示，大陸在發展過程中選擇的合作夥伴是美日韓和東南亞國家，現在卻轉向與俄羅斯、北韓和伊朗建立更密切的合作，華府和歐洲各國都表擔憂。

坎伯表示，過去數十年來，美國和其他國家對大陸開放市場、投資並允許北京加入國際體系，都讓大陸得以崛起和發展。坎伯說，他多次跟中方官員說明，美國做的大部分事情都不是為了要阻撓大陸，而是要保護這套共同發展出的體制和功能。

華爾街日報報導，美國正在起草制裁措施，威脅要將一些中資銀行從全球金融體系中剔除，以阻止北京支持俄羅斯軍工產業。大陸外交部昨天對此消息表達堅決反對，批評美方一邊推出大規模援助烏克蘭法案，一邊又無端指責中俄正常經貿往來，極為虛偽也不負責任。